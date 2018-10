Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c9420ad7-02a8-4b3a-a2a6-a107f5c29981","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ez csak így megy Miamiban?","shortLead":"Ez csak így megy Miamiban?","id":"20181012_autos_video_miami_lamborghini","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c9420ad7-02a8-4b3a-a2a6-a107f5c29981&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3059293c-5737-4ec5-ae37-b127bdcb7b10","keywords":null,"link":"/cegauto/20181012_autos_video_miami_lamborghini","timestamp":"2018. október. 13. 04:09","title":"Telibe kapott ez a Lamborghini egy autót, majd sofőr egy luxus Mercivel elmenekült - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3790b68e-aa26-4313-9bfd-ec8fd68752fb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfi lakásán további 12 millió forintot és egymillió forintnak megfelelő külföldi valutát is találtak.","shortLead":"A férfi lakásán további 12 millió forintot és egymillió forintnak megfelelő külföldi valutát is találtak.","id":"20181013_Tizmillio_forintnyi_fuvet_cipelt_eppen_a_drogdiler_amikor_igazoltattak_a_rendorok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3790b68e-aa26-4313-9bfd-ec8fd68752fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9f4ec77-c31b-4ecd-8b97-373f258568c8","keywords":null,"link":"/itthon/20181013_Tizmillio_forintnyi_fuvet_cipelt_eppen_a_drogdiler_amikor_igazoltattak_a_rendorok","timestamp":"2018. október. 13. 10:59","title":"Tízmillió forintnyi füvet cipelt éppen a drogdíler, amikor igazoltatták a rendőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e01e3ed4-a701-4ec3-b6b6-f894a8fc7849","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Még a kijelölt helyeken sem lehet rágyújtani ezentúl.","shortLead":"Még a kijelölt helyeken sem lehet rágyújtani ezentúl.","id":"20181012_Szijjarto_Peter_nem_kegyelmezett_betiltotta_a_dohanyzast_a_kulugy_osszes_epuleteben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e01e3ed4-a701-4ec3-b6b6-f894a8fc7849&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"696c556a-5ac6-4c61-9b52-44962e7af0ed","keywords":null,"link":"/itthon/20181012_Szijjarto_Peter_nem_kegyelmezett_betiltotta_a_dohanyzast_a_kulugy_osszes_epuleteben","timestamp":"2018. október. 12. 21:22","title":"Szijjártó Péter nem kegyelmezett: betiltotta a dohányzást a külügy összes épületében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66e3099d-d380-4b95-a7cc-0c8d44448837","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az utolsó TELC-nyelvvizsgákat februárban tartják. ","shortLead":"Az utolsó TELC-nyelvvizsgákat februárban tartják. ","id":"20181013_Megszunik_a_TELC_az_egyik_legnepszerubb_hazai_nyelvvizsga","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=66e3099d-d380-4b95-a7cc-0c8d44448837&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b2a6770-dac0-4a8d-948e-eaed0db02c93","keywords":null,"link":"/kultura/20181013_Megszunik_a_TELC_az_egyik_legnepszerubb_hazai_nyelvvizsga","timestamp":"2018. október. 13. 14:08","title":"Megszűnik az egyik legnépszerűbb hazai nyelvvizsga","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37962b4c-9ee9-4432-8ab9-5fb3b0387e46","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A márciusi dél-angliai Szkripal-merénylet elkövetésével vádolt két orosz ügynök, Alekszandr Petrov és Ruszlan Bosirov számára lefoglalták a Petroff & Boshiroff márkanavet, így a két titkosszolgálati ügynök piacra dobhatja az álnevükre emlékeztető termékeket: parfümöket, illetve vegyipari cikkeket.","shortLead":"A márciusi dél-angliai Szkripal-merénylet elkövetésével vádolt két orosz ügynök, Alekszandr Petrov és Ruszlan Bosirov...","id":"20181014_Piacra_kerulhet_a_Petroff__Boshiroff_parfum_csak_novicsok_ne_legyen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=37962b4c-9ee9-4432-8ab9-5fb3b0387e46&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3fbe1e34-b087-41f8-84fd-362de11d8eeb","keywords":null,"link":"/kkv/20181014_Piacra_kerulhet_a_Petroff__Boshiroff_parfum_csak_novicsok_ne_legyen","timestamp":"2018. október. 14. 16:50","title":"Piacra kerülhet a Petroff & Boshiroff parfüm, csak novicsok ne legyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e825389e-19e4-4812-a391-826ca8970ff3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","shortLead":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","id":"20181014_david_attenborough_tulnepesedes_klimavaltozas_facebook_katona_ismeros_szojuz_kenyszerleszallas_sans_forgetica","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e825389e-19e4-4812-a391-826ca8970ff3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9296741e-30f8-4973-8642-c16c84dc87ce","keywords":null,"link":"/tudomany/20181014_david_attenborough_tulnepesedes_klimavaltozas_facebook_katona_ismeros_szojuz_kenyszerleszallas_sans_forgetica","timestamp":"2018. október. 14. 12:00","title":"Ez történt: megszólalt David Attenborough, és azt mondja, ha nem lépünk mielőbb, akkor végünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4b3ae6b-71bb-4c52-a9d0-b6c02fdc2411","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A számítástechnikában is találni különleges eszközöket, melyek prémium minőségük miatt tűnnek ki a sorból. A Rama Works új klaviatúrája pedig azért is, mert majdnem 300 ezer forintba kerül. ","shortLead":"A számítástechnikában is találni különleges eszközöket, melyek prémium minőségük miatt tűnnek ki a sorból. A Rama Works...","id":"20181014_rama_works_koyu_tank_billentyuzet_klaviatura_aluminium_szamitastechnika_premium_hardver_eszkoz_pc","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e4b3ae6b-71bb-4c52-a9d0-b6c02fdc2411&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46716bef-77d5-46d7-a939-05115f5056b5","keywords":null,"link":"/tudomany/20181014_rama_works_koyu_tank_billentyuzet_klaviatura_aluminium_szamitastechnika_premium_hardver_eszkoz_pc","timestamp":"2018. október. 14. 11:03","title":"Mégis mi kerül 277 000 forintba egy billentyűzeten? Máris mutatjuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"859ae2cb-6248-4402-9fcd-d783572c337b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egyikük egy 17 éves fiút zaklatott még évekkel korábban.","shortLead":"Egyikük egy 17 éves fiút zaklatott még évekkel korábban.","id":"20181013_Pedofilbotrany_ket_chilei_biborost_zart_ki_a_papi_rendbol_Ferenc_papa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=859ae2cb-6248-4402-9fcd-d783572c337b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b2074d6-7dcf-4893-ad7d-adfc6e273816","keywords":null,"link":"/vilag/20181013_Pedofilbotrany_ket_chilei_biborost_zart_ki_a_papi_rendbol_Ferenc_papa","timestamp":"2018. október. 13. 15:18","title":"Pedofilbotrány: két chilei bíborost zárt ki a papi rendből Ferenc pápa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]