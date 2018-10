Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e825389e-19e4-4812-a391-826ca8970ff3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","shortLead":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","id":"20181014_david_attenborough_tulnepesedes_klimavaltozas_facebook_katona_ismeros_szojuz_kenyszerleszallas_sans_forgetica","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e825389e-19e4-4812-a391-826ca8970ff3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9296741e-30f8-4973-8642-c16c84dc87ce","keywords":null,"link":"/tudomany/20181014_david_attenborough_tulnepesedes_klimavaltozas_facebook_katona_ismeros_szojuz_kenyszerleszallas_sans_forgetica","timestamp":"2018. október. 14. 12:00","title":"Ez történt: megszólalt David Attenborough, és azt mondja, ha nem lépünk mielőbb, akkor végünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"655bceb3-0036-45a5-862f-073661dbbd19","c_author":"Horváth Ágnes","category":"elet","description":"Megfigyelte már, hogy vasárnap este nehezebben megy az elalvás? Bizony, a tudomány is számon tartja a vasárnap esti szorongást: jön a hétfő, és már jó előre ránk szakad a jövő hét összes gondja-baja. Mit tehetünk, hogy hétfőre kipihentek legyünk? A vasárnapi alvászavarok 3 lehetséges oka – és megoldásuk.","shortLead":"Megfigyelte már, hogy vasárnap este nehezebben megy az elalvás? Bizony, a tudomány is számon tartja a vasárnap esti...","id":"20181014_Harom_trukk_hogy_megszuntesd_a_vasarnapi_alvaszavarokat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=655bceb3-0036-45a5-862f-073661dbbd19&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37731dd2-5a72-4b63-af5e-531bdf67579d","keywords":null,"link":"/elet/20181014_Harom_trukk_hogy_megszuntesd_a_vasarnapi_alvaszavarokat","timestamp":"2018. október. 14. 18:14","title":"Három trükk, hogy megszüntesd a vasárnapi alvászavarokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fe96786-baf5-4f3d-8937-644a6b05f09a","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"tudomany","description":"Az 1970-ben évente 100 időjárással összefüggő katasztrófa miatt kellett intézkedniük a segélyszervezeteknek, tavaly ez a szám már elérte a 400-at.","shortLead":"Az 1970-ben évente 100 időjárással összefüggő katasztrófa miatt kellett intézkedniük a segélyszervezeteknek, tavaly...","id":"20181013_A_klimavaltozas_miatt_nehany_evtized_alatt_megnegyszerezodott_a_termeszeti_katasztrofak_szama","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1fe96786-baf5-4f3d-8937-644a6b05f09a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bee2df94-57fd-443e-81e7-1ce10fc52587","keywords":null,"link":"/tudomany/20181013_A_klimavaltozas_miatt_nehany_evtized_alatt_megnegyszerezodott_a_termeszeti_katasztrofak_szama","timestamp":"2018. október. 13. 16:43","title":"A klímaváltozás miatt néhány évtized alatt megnégyszereződött a természeti katasztrófák száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0beb9c40-d490-4bf2-b0b1-e406020d1231","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Öt óra alatt 160-180 milliméter eső hullott, teljes falvak kerültek víz alá. ","shortLead":"Öt óra alatt 160-180 milliméter eső hullott, teljes falvak kerültek víz alá. ","id":"20181015_Egy_ejszaka_alatt_valsaghelyzet_alakult_ki_DelFranciaorszagban_hatan_meghaltak_az_aradasokban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0beb9c40-d490-4bf2-b0b1-e406020d1231&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5fd02fd-8741-42c1-973b-2d93322a606f","keywords":null,"link":"/vilag/20181015_Egy_ejszaka_alatt_valsaghelyzet_alakult_ki_DelFranciaorszagban_hatan_meghaltak_az_aradasokban","timestamp":"2018. október. 15. 11:55","title":"Egy éjszaka alatt válsághelyzet alakult ki Dél-Franciaországban, hatan meghaltak az áradásokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ac410b2-7cb2-4394-9a9a-0dbb3c682f45","c_author":"Varga Ferenc","category":"kultura","description":"Tehetségesek, öntudatosak, karakteresek és szépek. Cikksorozatunkban bemutatjuk azokat a huszonéves színésznőket, akikre felfigyelhettünk már filmekben vagy tévésorozatokban. Húsz feltörekvő színésznőnek szegeztük neki ugyanazokat a kérdéseket, és mozgóképes tapasztalataik alapján sorba rendezve mutatjuk be őket hétről hétre.","shortLead":"Tehetségesek, öntudatosak, karakteresek és szépek. Cikksorozatunkban bemutatjuk azokat a huszonéves színésznőket...","id":"20181013_A_legmenobb_fiatal_magyar_szinesznok_5_Rujder_Vivien","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8ac410b2-7cb2-4394-9a9a-0dbb3c682f45&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f43a69c-bce5-4ffe-835c-a194687640bf","keywords":null,"link":"/kultura/20181013_A_legmenobb_fiatal_magyar_szinesznok_5_Rujder_Vivien","timestamp":"2018. október. 13. 20:00","title":"Rujder Vivien: Nekem nincs is ujjlenyomatom","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"859ae2cb-6248-4402-9fcd-d783572c337b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egyikük egy 17 éves fiút zaklatott még évekkel korábban.","shortLead":"Egyikük egy 17 éves fiút zaklatott még évekkel korábban.","id":"20181013_Pedofilbotrany_ket_chilei_biborost_zart_ki_a_papi_rendbol_Ferenc_papa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=859ae2cb-6248-4402-9fcd-d783572c337b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b2074d6-7dcf-4893-ad7d-adfc6e273816","keywords":null,"link":"/vilag/20181013_Pedofilbotrany_ket_chilei_biborost_zart_ki_a_papi_rendbol_Ferenc_papa","timestamp":"2018. október. 13. 15:18","title":"Pedofilbotrány: két chilei bíborost zárt ki a papi rendből Ferenc pápa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9998ffe1-1286-4c14-a2c0-0524eca6a27c","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Bajorország meghatározó súlyú konzervatív pártja, a CSU elvesztette abszolút parlamenti többségét, így az Angela Merkel kancellár szövetségesének számító párt kénytelen lesz koalíciós partner után nézni. Íme a vasárnapi tartományi választások exit-poll-eredményei:","shortLead":"Bajorország meghatározó súlyú konzervatív pártja, a CSU elvesztette abszolút parlamenti többségét, így az Angela Merkel...","id":"20181014_Elvesztette_az_abszolut_tobbseget_Merkel_bajor_szovetsegese","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9998ffe1-1286-4c14-a2c0-0524eca6a27c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4806f855-f354-45db-8ea3-167321dbc85f","keywords":null,"link":"/vilag/20181014_Elvesztette_az_abszolut_tobbseget_Merkel_bajor_szovetsegese","timestamp":"2018. október. 14. 18:32","title":"Exit poll: elvesztette az abszolút többséget Merkel bajor szövetségese","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb71d33b-c376-461e-bc1a-c237fef272f2","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Nem a sajtószabadság védelme, nem a korrupció, nem az Alaptörvény menetrendszerinti módosítása, de még csak nem is a Soros-terv miatt tüntettek Magyarországon a legtöbbször az elmúlt három évben. Meglepő lehet, de a Kínában üldözött Falun Gong mozgalom vezeti a rangsort. Átfogó elemzés jelent meg a Magyar Tudományos Akadémia blogján az elmúlt közel három év tüntetéseiről, azaz összesen 3237 demonstrációról. Ez a hvg.hu heti politikai elemzése.","shortLead":"Nem a sajtószabadság védelme, nem a korrupció, nem az Alaptörvény menetrendszerinti módosítása, de még csak nem is...","id":"20181014_Minden_hetre_jut_egy_tuntetes_a_Kossuth_teren","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fb71d33b-c376-461e-bc1a-c237fef272f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f557b20-13c4-4bbd-bf1a-7acd79184705","keywords":null,"link":"/itthon/20181014_Minden_hetre_jut_egy_tuntetes_a_Kossuth_teren","timestamp":"2018. október. 14. 15:00","title":"Szezonja van, most tüntet a magyar: 100-ból hárman meg is teszik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]