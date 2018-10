Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1d6140ba-0959-47c5-91d3-e714e5434830","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Elég életszagúra sikeredett egy amerikai híradó a minap. ","shortLead":"Elég életszagúra sikeredett egy amerikai híradó a minap. ","id":"20181018_Hazhoz_jott_a_hirado_epp_a_riporter_mogott_estek_egy_iszonyatosat_egy_quaddal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1d6140ba-0959-47c5-91d3-e714e5434830&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d590d8fc-a5c7-40e4-a809-d133f86af306","keywords":null,"link":"/cegauto/20181018_Hazhoz_jott_a_hirado_epp_a_riporter_mogott_estek_egy_iszonyatosat_egy_quaddal","timestamp":"2018. október. 18. 09:22","title":"Házhoz jött a híradó: épp a riporter mögött estek iszonyatosat egy quaddal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5c23037-53cb-4caa-a4c1-a83e0e8f2e0e","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"enesacegem","description":"Németországból hoztak be autókat Magyarországra, majd úgy intézték a papírokat, hogy ne kelljen adót fizetni.","shortLead":"Németországból hoztak be autókat Magyarországra, majd úgy intézték a papírokat, hogy ne kelljen adót fizetni.","id":"20181018_Hatszazmillio_forint_adot_felejtett_el_befizetni_ket_autokereskedo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f5c23037-53cb-4caa-a4c1-a83e0e8f2e0e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95be7d18-4ee8-482e-be58-43183ba4085f","keywords":null,"link":"/enesacegem/20181018_Hatszazmillio_forint_adot_felejtett_el_befizetni_ket_autokereskedo","timestamp":"2018. október. 18. 09:50","title":"Hatszázmillió forint adót felejtett el befizetni két autókereskedő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c3f90d9-d2e2-4a6d-8e0d-de16af60ebc3","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Már négy városban egészségtelen a levegő, további 17-ben pedig kifogásolt. ","shortLead":"Már négy városban egészségtelen a levegő, további 17-ben pedig kifogásolt. ","id":"20181018_Egyre_csak_romlik_a_levego_minosege","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7c3f90d9-d2e2-4a6d-8e0d-de16af60ebc3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64961b2e-46ac-4f90-a1a2-aae575e7e1ce","keywords":null,"link":"/itthon/20181018_Egyre_csak_romlik_a_levego_minosege","timestamp":"2018. október. 18. 20:39","title":"Egyre csak romlik a levegő minősége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a07c57d9-a9e6-4e4c-b927-c5fdcee9fe0e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nagy visszhangot váltott ki Simonka György választókerületében a Népszava cikke szerint, hogy a Legfőbb Ügyészség kezdeményezte a fideszes képviselő mentelmi jogának felfüggesztését. ","shortLead":"Nagy visszhangot váltott ki Simonka György választókerületében a Népszava cikke szerint, hogy a Legfőbb Ügyészség...","id":"20181019_Tobb_oka_is_van_annak_hogy_a_fent_levettek_a_kezuket_Simonkarol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a07c57d9-a9e6-4e4c-b927-c5fdcee9fe0e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b047ec12-032c-4cfb-b624-8c7928c8586f","keywords":null,"link":"/itthon/20181019_Tobb_oka_is_van_annak_hogy_a_fent_levettek_a_kezuket_Simonkarol","timestamp":"2018. október. 19. 10:24","title":"\"Több oka is van annak, hogy fent levették a kezüket Simonkáról\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d6a67e6-2698-4b19-a691-4840f230d471","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A jövő évi Super Bowl közönségének azért kell majd a Maroon 5-val beérnie, mert Rihanna visszamondta a fellépését Amerika legnagyobb sport- és televíziós eseményén. ","shortLead":"A jövő évi Super Bowl közönségének azért kell majd a Maroon 5-val beérnie, mert Rihanna visszamondta a fellépését...","id":"20181019_Rihanna_beintett_a_Super_Bowlnak_a_Kaepernickugy_miatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7d6a67e6-2698-4b19-a691-4840f230d471&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da217397-af69-4b1a-adda-442a456b475a","keywords":null,"link":"/kultura/20181019_Rihanna_beintett_a_Super_Bowlnak_a_Kaepernickugy_miatt","timestamp":"2018. október. 19. 10:10","title":"Rihanna beintett a Super Bowl-nak a Kaepernick-ügy miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b42a039f-35f7-4471-8b22-5d31c111f853","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"A most 7 millió új előfizetővel 137 milliósra dagadt nézőtábor ellenére a cash flow 3 milliárd dolláros mínuszban lesz idén.","shortLead":"A most 7 millió új előfizetővel 137 milliósra dagadt nézőtábor ellenére a cash flow 3 milliárd dolláros mínuszban lesz...","id":"20181019_Utoljara_arulta_el_a_Netflix_pontosan_hany_uj_elofizetot_szereztek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b42a039f-35f7-4471-8b22-5d31c111f853&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9b577aa-2c6d-4556-85cb-68292f83f887","keywords":null,"link":"/enesacegem/20181019_Utoljara_arulta_el_a_Netflix_pontosan_hany_uj_elofizetot_szereztek","timestamp":"2018. október. 19. 11:59","title":"Utoljára árulta el a Netflix, pontosan hány új előfizetőt szereztek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6146ca0-b865-4027-a442-3cfc762d86a6","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy kisfiúval bővült az MTK-család.","shortLead":"Egy kisfiúval bővült az MTK-család.","id":"20181018_Nagypapa_lett_Deutsch_Tamas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d6146ca0-b865-4027-a442-3cfc762d86a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"368ae748-722e-4ace-83e2-2163a180a841","keywords":null,"link":"/elet/20181018_Nagypapa_lett_Deutsch_Tamas","timestamp":"2018. október. 18. 08:33","title":"Nagypapa lett Deutsch Tamás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b494084-aa4e-4ed7-93c2-1a0a91d2bdc2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Azért pereltek, mert a Korrupciókutató Központ januári tanulmányában a magyar közbeszerzési protokollt Zambiáéval és Bangladesével hasonlította össze, a hatóság szerint ez egyenlő a jó hírnév megsértésével. A bíróság szerint meg nem.","shortLead":"Azért pereltek, mert a Korrupciókutató Központ januári tanulmányában a magyar közbeszerzési protokollt Zambiáéval és...","id":"20181018_Megint_visszapattant_a_Kozbeszerzesi_Hatosag_korrupciokutatok_elleni_keresete","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7b494084-aa4e-4ed7-93c2-1a0a91d2bdc2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33648fa3-2baa-4804-b3a1-a0f52b5fe02d","keywords":null,"link":"/itthon/20181018_Megint_visszapattant_a_Kozbeszerzesi_Hatosag_korrupciokutatok_elleni_keresete","timestamp":"2018. október. 18. 17:09","title":"Megint visszapattant a Közbeszerzési Hatóság korrupciókutatók elleni keresete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]