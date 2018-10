Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A bántalmazott férfi előbb a korlátba, majd a betonba ütötte a fejét, életveszélyes állapotban vitték el a helyszínről. ","shortLead":"A bántalmazott férfi előbb a korlátba, majd a betonba ütötte a fejét, életveszélyes állapotban vitték el a helyszínről. ","id":"20181018_Ugy_megvertek_valakit_a_Szena_teren_hogy_majdnem_belehalt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a5d9428-52b5-4305-9d9f-20c7f2a04acf","keywords":null,"link":"/itthon/20181018_Ugy_megvertek_valakit_a_Szena_teren_hogy_majdnem_belehalt","timestamp":"2018. október. 18. 10:38","title":"Úgy megvertek valakit a Széna téren, hogy majdnem belehalt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b2f108f-6c5a-4813-ac65-88b8f8ba231b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezete (KASZ) felmondta hatályban lévő bérmegállapodását az Auchannal és a Metróval, a szakszervezet vezetője szerint hiába a plusz juttatás, az alacsony alapbér miatt hamar elégedetlenkedni kezdhetnek a dolgozók.","shortLead":"A Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezete (KASZ) felmondta hatályban lévő bérmegállapodását az Auchannal és...","id":"20181018_Sztrajk_johet_ket_kiskereskedelmi_multinal_is","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4b2f108f-6c5a-4813-ac65-88b8f8ba231b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5eddfedc-6062-4f00-a117-431b8d7cf5f4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181018_Sztrajk_johet_ket_kiskereskedelmi_multinal_is","timestamp":"2018. október. 18. 20:41","title":"Sztrájk jöhet két kiskereskedelmi multinál is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9add72e4-d93d-4194-8a3b-d2aed47f2373","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"Nem lehet öt évre automatikusan eltiltani a kényszertörléssel megszűnő cégek vezetőit e tisztségtől – mondta ki az Alkotmánybíróság.","shortLead":"Nem lehet öt évre automatikusan eltiltani a kényszertörléssel megszűnő cégek vezetőit e tisztségtől – mondta ki...","id":"20181018_Nem_tudta_hogy_csalonak_adta_el_a_ceget_Akkor_is_megbuntethetik","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9add72e4-d93d-4194-8a3b-d2aed47f2373&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c83e3ebf-2a26-4e97-9658-28062b4b1b2f","keywords":null,"link":"/enesacegem/20181018_Nem_tudta_hogy_csalonak_adta_el_a_ceget_Akkor_is_megbuntethetik","timestamp":"2018. október. 18. 11:55","title":"Nem tudta, hogy csalónak adta el a cégét? Akkor is megbüntethetik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16acb98d-5578-44ce-a6d2-6cc396bdd48f","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Legtöbbször negatív asszociációk kapcsolódnak a státusszimbólumokhoz, mégis fontos szerepet töltenek be az önértékelés, a társas összehasonlítás, az önmeghatározás szempontjából. Igen nagy pszichológiai haszonnal járnak ugyanis.","shortLead":"Legtöbbször negatív asszociációk kapcsolódnak a státusszimbólumokhoz, mégis fontos szerepet töltenek be az önértékelés...","id":"20181018_Ezert_nem_tudunk_lemondani_a_statusszimbolumokrol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=16acb98d-5578-44ce-a6d2-6cc396bdd48f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c530db9-9085-4a22-81d1-d85794c00722","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20181018_Ezert_nem_tudunk_lemondani_a_statusszimbolumokrol","timestamp":"2018. október. 18. 10:00","title":"Ezért nem tudunk lemondani a státusszimbólumokról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0bbe9b55-cbc3-4d94-a133-fd08e20c7b6b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Magyar idő szerint szerda hajnalban a világ minden részén leállt a YouTube, a fejlesztőknek közel két órán át tartott a szolgáltatás helyreállítása.","shortLead":"Magyar idő szerint szerda hajnalban a világ minden részén leállt a YouTube, a fejlesztőknek közel két órán át tartott...","id":"20181017_youtube_leallas_mi_tortent_miert_nincs_youtube","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0bbe9b55-cbc3-4d94-a133-fd08e20c7b6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b779706c-91f9-437f-85bc-3ba7aafe90dd","keywords":null,"link":"/tudomany/20181017_youtube_leallas_mi_tortent_miert_nincs_youtube","timestamp":"2018. október. 17. 09:33","title":"Történetének legnagyobb leállását szenvedte el a YouTube","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb55f3e5-4fae-4d06-ab13-d578201328c7","c_author":"MTI","category":"_tudomany","description":"A múlt heti baleset után katonai műholdat lőnek fel az oroszok az űrbe.","shortLead":"A múlt heti baleset után katonai műholdat lőnek fel az oroszok az űrbe.","id":"20181017_Jovo_heten_ismet_megprobalkoznak_egy_Szojuzzal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bb55f3e5-4fae-4d06-ab13-d578201328c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f3f3972-97a6-4bb1-92e2-c688b1b64a87","keywords":null,"link":"/_tudomany/20181017_Jovo_heten_ismet_megprobalkoznak_egy_Szojuzzal","timestamp":"2018. október. 17. 12:58","title":"Jövő héten ismét megpróbálkoznak egy Szojuzzal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc03cfc3-e2e7-4dcc-b68f-e5cc90759699","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A gyanú: kábítószer-kereskedelem, valamint új pszichoaktív anyaggal visszaélés.","shortLead":"A gyanú: kábítószer-kereskedelem, valamint új pszichoaktív anyaggal visszaélés.","id":"20181017_Hos_utcai_razzia_14_embert_vettek_orizetbe","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dc03cfc3-e2e7-4dcc-b68f-e5cc90759699&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd79136a-f941-4827-a02d-cee27454c285","keywords":null,"link":"/itthon/20181017_Hos_utcai_razzia_14_embert_vettek_orizetbe","timestamp":"2018. október. 17. 10:50","title":"Hős utcai razzia: 14 embert vettek őrizetbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73b04dbe-b621-4fcc-b5b5-018c2c8c70d6","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A kormányfő is szeretné a Nagy-Britannia uniós kilépését követő, eredetileg 2020 végéig tervezett átmeneti időszak egyéves meghosszabbítását. A kiválási tárgyalások legfőbb vitás pontja az ír-északír határellenőrzés visszaállításának mikéntje.","shortLead":"A kormányfő is szeretné a Nagy-Britannia uniós kilépését követő, eredetileg 2020 végéig tervezett átmeneti időszak...","id":"20181018_Theresa_May_is_szeretne_a_Brexit_utani_atmeneti_idoszak_meghosszabbitasat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=73b04dbe-b621-4fcc-b5b5-018c2c8c70d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b4fe8cc-5de3-41c4-bb77-19ebb90731eb","keywords":null,"link":"/vilag/20181018_Theresa_May_is_szeretne_a_Brexit_utani_atmeneti_idoszak_meghosszabbitasat","timestamp":"2018. október. 18. 05:17","title":"May is meghosszabbítaná a Brexit utáni átmeneti időszakot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]