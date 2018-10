Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"321ea99c-15a4-4928-b2f0-258a635f10e1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az LMP-s Demeter Márta tettével bebizonyította, hogy katonai és nemzetbiztonsági kockázatot jelent mondta a Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkára.","shortLead":"Az LMP-s Demeter Márta tettével bebizonyította, hogy katonai és nemzetbiztonsági kockázatot jelent mondta a Honvédelmi...","id":"20181018_Nemeth_Szilard_Demeter_Marta_nemzetbiztonsagi_kockazatot_jelent","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=321ea99c-15a4-4928-b2f0-258a635f10e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33029df3-fffa-4783-a0e0-ec197f80686a","keywords":null,"link":"/itthon/20181018_Nemeth_Szilard_Demeter_Marta_nemzetbiztonsagi_kockazatot_jelent","timestamp":"2018. október. 18. 15:37","title":"Németh Szilárd: Demeter Márta nemzetbiztonsági kockázatot jelent","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78e20961-3dbe-419e-9687-97efcbf47db3","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A Kormányzati Tájékoztatási Központ szerint a kormánybiztos még nem nyújtott be hivatalos javaslatot, így egyelőre nincs miről beszélni.","shortLead":"A Kormányzati Tájékoztatási Központ szerint a kormánybiztos még nem nyújtott be hivatalos javaslatot, így egyelőre...","id":"20181018_Roganek_meg_nem_foglalkoztak_Lazar_dohanyzast_betilto_javaslataval","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=78e20961-3dbe-419e-9687-97efcbf47db3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d05d61a0-5dfa-4699-8c21-9e3a98ebb8ec","keywords":null,"link":"/itthon/20181018_Roganek_meg_nem_foglalkoztak_Lazar_dohanyzast_betilto_javaslataval","timestamp":"2018. október. 18. 16:39","title":"Rogánék még nem foglalkoztak Lázár dohányzást betiltó javaslatával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1615c69d-8af5-44a1-8a37-85c5cf251103","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Hosszú sorok kígyóznak a boltok előtt.","shortLead":"Hosszú sorok kígyóznak a boltok előtt.","id":"20181017_Ma_egesz_Kanada_be_van_szivva","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1615c69d-8af5-44a1-8a37-85c5cf251103&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2a3fb58-1489-488e-a50c-4023fe6cf94a","keywords":null,"link":"/elet/20181017_Ma_egesz_Kanada_be_van_szivva","timestamp":"2018. október. 17. 16:36","title":"Ma egész Kanada be van szívva","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"144a3422-1826-4225-8ab4-f01edc4423b2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A svéd autómárka megnyitotta új központját a svédországi Göteborgban.","shortLead":"A svéd autómárka megnyitotta új központját a svédországi Göteborgban.","id":"20181017_polestar_volvo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=144a3422-1826-4225-8ab4-f01edc4423b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7d871ed-cab1-410c-8308-8781fbd47369","keywords":null,"link":"/cegauto/20181017_polestar_volvo","timestamp":"2018. október. 17. 17:33","title":"Igazán menő főhadiszállást kapott a Volvo sportkocsimárkája, a Polestar – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af47279d-f0a0-4671-a447-3f7e6903b37a","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Nincs üzleti kapcsolatom Szaúd-Arábiával – sietett a Twitteren tudatni a világgal Donald Trump, akit az ellenzéki sajtó azzal gyanúsít, azért oly elnéző a sivatagi királysággal, mert ehhez komoly anyagi érdekei fűződnek.","shortLead":"Nincs üzleti kapcsolatom Szaúd-Arábiával – sietett a Twitteren tudatni a világgal Donald Trump, akit az ellenzéki sajtó...","id":"20181017_Mennyire_es_mennyiert_szereti_Trump_SzaudArabiat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=af47279d-f0a0-4671-a447-3f7e6903b37a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4bd6be9c-eae2-491c-ad13-f9e7bda67d7b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181017_Mennyire_es_mennyiert_szereti_Trump_SzaudArabiat","timestamp":"2018. október. 17. 11:17","title":"Mennyire és mennyiért szereti Trump Szaúd-Arábiát?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7123075b-7c7a-4514-8965-684666fb32aa","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az állami támogatás megszüntetéséről szóló javaslat beterjesztője kedd este még arról sem tudott, hogy Áder János már alá is írta a törvényt, és arra sem tudott megnyugtató választ adni, hogy az eddigi megtakarítások biztonságban vannak-e.","shortLead":"Az állami támogatás megszüntetéséről szóló javaslat beterjesztője kedd este még arról sem tudott, hogy Áder János már...","id":"20181017_Banki_Erik_Biztos_lesz_valami_a_lakastakarekok_helyett","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7123075b-7c7a-4514-8965-684666fb32aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef372dee-8e23-4ffe-9414-345e06742a52","keywords":null,"link":"/itthon/20181017_Banki_Erik_Biztos_lesz_valami_a_lakastakarekok_helyett","timestamp":"2018. október. 17. 09:02","title":"Bánki Erik: Biztos lesz valami a lakástakarékok helyett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd563845-ce9c-496b-8e55-cc0555b4d54e","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Anna Burns a Bajok (The Troubles) néven emlegetett Milkman című kötetéért kapta meg a díjat.","shortLead":"Anna Burns a Bajok (The Troubles) néven emlegetett Milkman című kötetéért kapta meg a díjat.","id":"20181017_Eloszor_kapta_eszakirorszagi_szerzo_a_Man_Bookerdijat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bd563845-ce9c-496b-8e55-cc0555b4d54e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53e75e53-8dd3-4c6d-8ada-b8dc1b324c61","keywords":null,"link":"/kultura/20181017_Eloszor_kapta_eszakirorszagi_szerzo_a_Man_Bookerdijat","timestamp":"2018. október. 17. 10:21","title":"Először kapta észak-írországi szerző a Man Booker-díjat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e8b3a67-26b6-45a6-ae2b-2c2ba83bccfe","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"Sérülést okozhat az Aldi fészekhintája, visszahívja a cég az összeset.","shortLead":"Sérülést okozhat az Aldi fészekhintája, visszahívja a cég az összeset.","id":"20181018_Balesetveszelyes_termeket_hiv_vissza_az_Aldi","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7e8b3a67-26b6-45a6-ae2b-2c2ba83bccfe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a816bfd3-cd5a-409b-82a3-9a545de79adf","keywords":null,"link":"/enesacegem/20181018_Balesetveszelyes_termeket_hiv_vissza_az_Aldi","timestamp":"2018. október. 18. 09:39","title":"Balesetveszélyes terméket hív vissza az Aldi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]