Ahogy arról a 444.hu alapján beszámoltunk, beadta felmondását a Farkasréti Általános Iskola igazgatója, Fazekas László, aki a lap szerint hosszú, 9 oldalas levélben indokolta meg döntését. Ebben az igazgató azt írta, jelenleg szinte lehetetlen rendesen dolgozni, mivel az állami iskolák teljesen elvesztették önállóságukat, a tankerületi központok nem biztosítják a megfelelő forrásokat, és helyi szinten sem tudott megvalósulni az együttműködés az iskolai vezetés, a Dél-budai Tankerületi Központ és az Újbuda Önkormányzata és gazdasági társaságai között.

A Dél-budai Tankerületi Központ ezzel kapcsolatban pénteken délután közleményt adott ki, amelyben azt írják, "visszautasítják azokat a csúsztatásokat és valótlanságokat, amelyek a Farkasréti Általános Iskoláról megjelentek", szerintük szó sincs arról, hogy az iskola vagy az állami intézményfenntartás működésképtelenné vált volna, mert a Tankerületi Központ számára a források biztosítottak ahhoz, hogy az intézményekben az alapvető minőségi oktató-nevelő munka megvalósuljon.

Azt írják, minden intézmény vezetője az adott év elején megismeri a költségvetési keretet, amelynek megfelelően tervezhetik az általuk irányított iskola szakmai munkáját az adott tanévre, a Farkasréti Általános Iskola pedig 395,4 millió forintos költségvetési kerettel rendelkezik a személyi és dologi kiadásaira a 2018-as költségvetési évben. Hozzáteszik, az iskolában tavaly és az idén is több tízmilliós korszerűsítési, karbantartási beruházást végeztek el, ezek között nem tervezett kiadásként szerepelt az intézmény kazánjának cseréje is 24 millió forint értékben, de van az iskolában 35 darab asztali számítógép, 20 notebook, 17 projektor, 17 tablet és 8 okos tanterem (Smart tábla, asztali számítógép, wifi-eszköz) is.

Nem tudjuk értelmezni azokat a kijelentéseket sem, hogy folyamatosan nő a pedagógusok terhelése az iskolában, ugyanis az intézménytől kapott adatok alapján az idei tanévben nem csökkent a pedagógusok száma, miközben csökkent a diákoké. Az egész iskolában összesen 7 túlóra van

– írja a tankerületi központ, amely visszautasítja azt is, hogy a minőségi oktatás feltételei ne lennének adottak a Farkasréti Általános Iskolában.

A közlemény szerint engedélyezték a kis létszámú osztályok fenntartását is annak ellenére, hogy például a tavalyi hatodik évfolyamból 28 tanuló választott másik iskolát magának, ennek következtében a jelenlegi 7. évfolyamon 14-17 fős osztályok vannak. Szerintük a fenntartó ebben a tanévben is biztosítja a szükséges fejlesztő szakembereket, az egy osztályra jutó, fenntartó által biztosított óratömeg osztályonként pedig átlagosan 53, "amely azt mutatja, hogy van lehetőség a tanórán kívüli foglalkozásokra, illetve a csoportbontásokra".

Sajnálatosnak tartjuk, hogy az iskola igazgatója úgy érzi, számára túl nagy feladatot jelent az intézmény vezetése annak ellenére, hogy a fenntartó támogatja őt

– írják, hozzátéve, hogy a Tankerületi Központ folyamatosan egyeztet a XI. kerületi önkormányzattal, és szerintük a gyermekek érdekeit szem előtt tartva jó együttműködést valósítottak meg az elmúlt években a kerület vezetésével. Azt is írják, hogy az iskola tanulói számára biztosított a kötelező úszásoktatás addig is, amíg a szükséges munkálatok az uszodában be nem fejeződnek.