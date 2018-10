Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"86badbae-49f0-4df6-a30d-a84ad6d000a4","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"Az eBay vádjai szerint az Amazon munkatársai betörtek a levelezőrendszerükbe, és átcsábították az eladóikat.\r

","shortLead":"Az eBay vádjai szerint az Amazon munkatársai betörtek a levelezőrendszerükbe, és átcsábították az eladóikat.\r

","id":"20181019_Beperelte_az_eBay_az_Amazont_mert_ellopta_az_eladoit","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=86badbae-49f0-4df6-a30d-a84ad6d000a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d34de10-9ecd-43da-afb3-4286c81aafe2","keywords":null,"link":"/enesacegem/20181019_Beperelte_az_eBay_az_Amazont_mert_ellopta_az_eladoit","timestamp":"2018. október. 19. 10:34","title":"Beperelte az eBay az Amazont, mert ellopta az eladóit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4188d57-720b-45c9-b49d-7955457bb794","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A Google is lehetőséget kínál arra, hogy letölthessük adatainkat. Mutatjuk a biztonsági másolat készítéséhez vagy archiváláshoz egyszerűen használható módszert.","shortLead":"A Google is lehetőséget kínál arra, hogy letölthessük adatainkat. Mutatjuk a biztonsági másolat készítéséhez vagy...","id":"20181019_gmail_levelek_letoltese_hogyan_osszes_email_lementese_cimke_szures_takeout","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c4188d57-720b-45c9-b49d-7955457bb794&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"406dcc5f-bbe7-47df-a9a8-5acf6eded96d","keywords":null,"link":"/tudomany/20181019_gmail_levelek_letoltese_hogyan_osszes_email_lementese_cimke_szures_takeout","timestamp":"2018. október. 19. 11:03","title":"Ez jól jöhet: így töltheti le a számítógépére a Gmailről az összes eddigi e-mailjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c3f90d9-d2e2-4a6d-8e0d-de16af60ebc3","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Már négy városban egészségtelen a levegő, további 17-ben pedig kifogásolt. ","shortLead":"Már négy városban egészségtelen a levegő, további 17-ben pedig kifogásolt. ","id":"20181018_Egyre_csak_romlik_a_levego_minosege","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7c3f90d9-d2e2-4a6d-8e0d-de16af60ebc3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64961b2e-46ac-4f90-a1a2-aae575e7e1ce","keywords":null,"link":"/itthon/20181018_Egyre_csak_romlik_a_levego_minosege","timestamp":"2018. október. 18. 20:39","title":"Egyre csak romlik a levegő minősége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bca2992c-4241-47de-a822-069f6b67a4e3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20181019_Egyszer_csak_feltunt_egy_kisgyerek_a_biztonsagi_atvilagito_kepernyojen_video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bca2992c-4241-47de-a822-069f6b67a4e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b08d24a-93cf-4335-b748-6e91fa56ec60","keywords":null,"link":"/elet/20181019_Egyszer_csak_feltunt_egy_kisgyerek_a_biztonsagi_atvilagito_kepernyojen_video","timestamp":"2018. október. 19. 16:55","title":"Egyszer csak feltűnt egy kisgyerek a biztonsági átvilágító képernyőjén (videó)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73ee48cd-92a1-4371-a088-0511cb519e41","c_author":"Krekó Péter, Juhász Attila","category":"itthon","description":"A politikatudomány egyre inkább az új törzsies gondolkodást tartja a világszerte előretörő jobboldali nacionalista populizmus felhajtóerejének, a mai demokráciák legfőbb kihívásának. A jelenség hazai mérésével lengyel–magyar összehasonlító vizsgálat keretében a Political Capital foglalkozott elsőként. Az alábbiakban ennek főbb eredményeit mutatjuk be.","shortLead":"A politikatudomány egyre inkább az új törzsies gondolkodást tartja a világszerte előretörő jobboldali nacionalista...","id":"201838__tribalizmus__magyarlengyel_parhuzamok__pckutatas__tul_a_populizmuson","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=73ee48cd-92a1-4371-a088-0511cb519e41&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d735b0f-5624-451a-bc09-754b1b6e2f67","keywords":null,"link":"/itthon/201838__tribalizmus__magyarlengyel_parhuzamok__pckutatas__tul_a_populizmuson","timestamp":"2018. október. 20. 08:00","title":"Kíméletlen törzsi logikával politizál az Orbán-rezsim","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c3ede71-ff3e-4c8e-94d0-8e1f52eb7399","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Szállást és étkezési jegyeket biztosítanak a pórul járt utasoknak, de sokan még péntek este, egy nappal az eset után is az olasz szigeten vannak.","shortLead":"Szállást és étkezési jegyeket biztosítanak a pórul járt utasoknak, de sokan még péntek este, egy nappal az eset után is...","id":"20181019_Vihar_miatt_tobb_mint_200_budapesti_utast_hagyott_a_Wizz_Air_Cataniaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8c3ede71-ff3e-4c8e-94d0-8e1f52eb7399&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c324d05-d483-400b-806a-523b1d84d91a","keywords":null,"link":"/elet/20181019_Vihar_miatt_tobb_mint_200_budapesti_utast_hagyott_a_Wizz_Air_Cataniaban","timestamp":"2018. október. 19. 21:25","title":"Vihar miatt több mint 200 budapesti utast hagyott a Wizz Air Cataniában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bac59cf4-4579-4b8e-800f-a29519c010b5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Stratégiát váltott a Microsoft, és a mobil Windows világ helyett inkább az iOS-es és androidos ökoszisztémába fektet, sőt még árulni is kezdett androidos (csúcs)telefonokat, köztük az egyik legújabb, játékosoknak szánt készüléket is.","shortLead":"Stratégiát váltott a Microsoft, és a mobil Windows világ helyett inkább az iOS-es és androidos ökoszisztémába fektet...","id":"20181018_microsoft_webaruhaz_razer_phone_2","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bac59cf4-4579-4b8e-800f-a29519c010b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea6ed729-f16d-485f-9a18-aca1ebfa76ed","keywords":null,"link":"/tudomany/20181018_microsoft_webaruhaz_razer_phone_2","timestamp":"2018. október. 18. 18:03","title":"Váratlan: a Microsofttól kap erősítést az egyik legerősebb androidos telefon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a93a629b-8118-4157-a33b-71d7ffb97563","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20181018_Foto_Madarat_formaztak_meg_a_rajzo_seregelyek_Sarospataknal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a93a629b-8118-4157-a33b-71d7ffb97563&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8fa8fb60-9d8d-45ee-9a7b-4ccae195b5e3","keywords":null,"link":"/elet/20181018_Foto_Madarat_formaztak_meg_a_rajzo_seregelyek_Sarospataknal","timestamp":"2018. október. 18. 17:30","title":"Fotó: Madarat formáztak meg a rajzó seregélyek Sárospataknál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]