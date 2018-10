Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"814578fa-815b-41c9-ba4e-a9af7f4970c6","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"Nem hallották, nem látták, hogy jön a vonat, amely meg sem állt a tragédia után.","shortLead":"Nem hallották, nem látták, hogy jön a vonat, amely meg sem állt a tragédia után.","id":"20181019_Tobb_mint_negyven_tuzijateknezot_utott_el_egy_vonat_Indiaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=814578fa-815b-41c9-ba4e-a9af7f4970c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e43cc518-2a0f-4a1e-bad8-7d1d1ba8bcd4","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20181019_Tobb_mint_negyven_tuzijateknezot_utott_el_egy_vonat_Indiaban","timestamp":"2018. október. 19. 19:25","title":"Több mint negyven tűzijátéknézőt ütött el egy vonat Indiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"877bc853-14db-4569-bc8f-a30088a30f8a","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"Az ELMŰ-ÉMÁSZ közleménye - Köszönetnyilvánítás Dr. Marie-Theres Thiell asszony állami kitüntetéséért- így indít az MTI-ben megjelent közlemény. Változtatás nélkül idézzük.","shortLead":"Az ELMŰ-ÉMÁSZ közleménye - Köszönetnyilvánítás Dr. Marie-Theres Thiell asszony állami kitüntetéséért- így indít...","id":"20181019_Kitalalja_melyik_evben_jarunk_Igy_koszonte_meg_az_armaszolgaltato_az_allami_kituntetest","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=877bc853-14db-4569-bc8f-a30088a30f8a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"750800a9-affc-403d-b37e-e21b5402d1c9","keywords":null,"link":"/enesacegem/20181019_Kitalalja_melyik_evben_jarunk_Igy_koszonte_meg_az_armaszolgaltato_az_allami_kituntetest","timestamp":"2018. október. 19. 16:04","title":"Kitalálja, melyik évben járunk? Így köszönte meg az áramszolgáltató az állami kitüntetést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d6a67e6-2698-4b19-a691-4840f230d471","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A jövő évi Super Bowl közönségének azért kell majd a Maroon 5-val beérnie, mert Rihanna visszamondta a fellépését Amerika legnagyobb sport- és televíziós eseményén. ","shortLead":"A jövő évi Super Bowl közönségének azért kell majd a Maroon 5-val beérnie, mert Rihanna visszamondta a fellépését...","id":"20181019_Rihanna_beintett_a_Super_Bowlnak_a_Kaepernickugy_miatt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7d6a67e6-2698-4b19-a691-4840f230d471&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da217397-af69-4b1a-adda-442a456b475a","keywords":null,"link":"/kultura/20181019_Rihanna_beintett_a_Super_Bowlnak_a_Kaepernickugy_miatt","timestamp":"2018. október. 19. 10:10","title":"Rihanna beintett a Super Bowl-nak a Kaepernick-ügy miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e54bf40-05b5-4be1-b4cf-139f25adf73b","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"Digitális alapokon működő éttermet üzemeltető vállalkozást vett fel értékpapírlistájára a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) pénteken.","shortLead":"Digitális alapokon működő éttermet üzemeltető vállalkozást vett fel értékpapírlistájára a Budapesti Értéktőzsde (BÉT...","id":"20181019_Etterem_ment_tozsedre_Budapesten","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1e54bf40-05b5-4be1-b4cf-139f25adf73b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"037d352c-4042-4449-ad76-a95be5276777","keywords":null,"link":"/enesacegem/20181019_Etterem_ment_tozsedre_Budapesten","timestamp":"2018. október. 19. 09:22","title":"Étterem ment tőzsdére Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31fb8298-25d7-499c-b513-2b3812d7fd99","c_author":"Kőbányai János","category":"kultura","description":"Ha nem a Nyugat folyóirat és az általa elindított mozgalom és szerzői a modern magyar irodalom etalonja, ha nem Ady Endre–József Attila–Radnóti Miklós szentháromság a modern magyar irodalom kánonja, akkor ezt az „új világot” jobb távolból szemlélni. Vélemény.","shortLead":"Ha nem a Nyugat folyóirat és az általa elindított mozgalom és szerzői a modern magyar irodalom etalonja, ha nem Ady...","id":"20181019_Jo_helyen_rossz_idoben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=31fb8298-25d7-499c-b513-2b3812d7fd99&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2950f515-42e0-45d0-adea-8f684e433411","keywords":null,"link":"/kultura/20181019_Jo_helyen_rossz_idoben","timestamp":"2018. október. 19. 14:40","title":"Jó helyen, rossz időben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67035088-72d3-4da7-ad4f-ad73ccedcea6","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Hogy milyen, ha a kabinet felét nők teszik ki.","shortLead":"Hogy milyen, ha a kabinet felét nők teszik ki.","id":"20181020_A_ruandai_kormany_mar_tudja_azt_amit_Orban_kormanya_nem_is_akar_megtudni","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=67035088-72d3-4da7-ad4f-ad73ccedcea6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb43da02-c8ca-4617-961f-e1f8a75bd8f3","keywords":null,"link":"/elet/20181020_A_ruandai_kormany_mar_tudja_azt_amit_Orban_kormanya_nem_is_akar_megtudni","timestamp":"2018. október. 20. 07:45","title":"A ruandai kormány már tudja azt, amit Orbán Viktor kormánya nem is akar megtudni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa1c4345-e673-4feb-89c5-b3c79668f966","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Ez viszont még segíthetett is neki a festésben. ","shortLead":"Ez viszont még segíthetett is neki a festésben. ","id":"20181019_Kancsal_lehetett_Leonardo_da_Vinci","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=aa1c4345-e673-4feb-89c5-b3c79668f966&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99f77784-8520-42cc-bfc6-59a588950112","keywords":null,"link":"/kultura/20181019_Kancsal_lehetett_Leonardo_da_Vinci","timestamp":"2018. október. 19. 17:49","title":"Kancsal lehetett Leonardo da Vinci","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2cf41c9d-7455-4938-bcbb-0f0a5cf564a7","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"Ült már olyan szobában, amely tele volt sikeres emberekkel, ön pedig ezt gondolta: „Nem vagyok közéjük való; hamarosan rá fognak jönni, és akkor mi lesz velem?” Ha igen, fontos tudnia, hogy nincs egyedül.","shortLead":"Ült már olyan szobában, amely tele volt sikeres emberekkel, ön pedig ezt gondolta: „Nem vagyok közéjük való; hamarosan...","id":"20181018_imposztorszindroma","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2cf41c9d-7455-4938-bcbb-0f0a5cf564a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bbf606fc-e0eb-4ec1-b90e-32451b7c3662","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20181018_imposztorszindroma","timestamp":"2018. október. 18. 19:24","title":"Retteg, hogy munkahelyén kóklernek nézik? Akkor talán imposztorszindrómában szenved!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]