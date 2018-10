Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a93a629b-8118-4157-a33b-71d7ffb97563","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20181018_Foto_Madarat_formaztak_meg_a_rajzo_seregelyek_Sarospataknal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a93a629b-8118-4157-a33b-71d7ffb97563&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8fa8fb60-9d8d-45ee-9a7b-4ccae195b5e3","keywords":null,"link":"/elet/20181018_Foto_Madarat_formaztak_meg_a_rajzo_seregelyek_Sarospataknal","timestamp":"2018. október. 18. 17:30","title":"Fotó: Madarat formáztak meg a rajzó seregélyek Sárospataknál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d602c8b4-8c23-429e-ac87-731317c9f289","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Hortobágy, Balaton, 4-es metró, pirospaprika és fürdőruhás lányok, ezt látják majd a külföldi tévénézők Magyarországról és Budapestről abban a két reklámban, melyet a napokban mutattak be.","shortLead":"Hortobágy, Balaton, 4-es metró, pirospaprika és fürdőruhás lányok, ezt látják majd a külföldi tévénézők Magyarországról...","id":"20181018_Budapest_Magyarorszag_uj_imazsvideo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d602c8b4-8c23-429e-ac87-731317c9f289&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"520207ab-07f9-41bb-a909-38560abf42f4","keywords":null,"link":"/elet/20181018_Budapest_Magyarorszag_uj_imazsvideo","timestamp":"2018. október. 18. 13:14","title":"Újabb imázsvideót küldünk a világnak Magyarországról és Budapestről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9caf861-531e-46cd-a324-3798ab4951b5","c_author":"MTI","category":"cegauto.kozlekedes","description":"Személyautó ütközött motorossal a pestszentlőrinci Nefelejcs utcában.","shortLead":"Személyautó ütközött motorossal a pestszentlőrinci Nefelejcs utcában.","id":"20181019_Halalos_motorbaleset_volt_a_XVIII_keruletben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c9caf861-531e-46cd-a324-3798ab4951b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c30a745-8f92-4df6-b13c-7c2b95e8d5b9","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20181019_Halalos_motorbaleset_volt_a_XVIII_keruletben","timestamp":"2018. október. 19. 20:55","title":"Halálos motorbaleset volt a XVIII. kerületben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4552e06a-537d-442d-a5ad-721e90635637","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"Elindulhat a sorozatgyártása az új magyar, Mercedes-alvázas buszoknak, amelyet egyébként a hajdúsági megyeszékhelyen készítenek.","shortLead":"Elindulhat a sorozatgyártása az új magyar, Mercedes-alvázas buszoknak, amelyet egyébként a hajdúsági megyeszékhelyen...","id":"20181019_Kepzelje_el_ha_ilyen_buszok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4552e06a-537d-442d-a5ad-721e90635637&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0e8d9d4-ce4a-48e4-85d0-344a190a4661","keywords":null,"link":"/cegauto/20181019_Kepzelje_el_ha_ilyen_buszok","timestamp":"2018. október. 19. 15:21","title":"Egy szép magyar buszhoz most Debrecenbe kéne menni – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e54bf40-05b5-4be1-b4cf-139f25adf73b","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"Digitális alapokon működő éttermet üzemeltető vállalkozást vett fel értékpapírlistájára a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) pénteken.","shortLead":"Digitális alapokon működő éttermet üzemeltető vállalkozást vett fel értékpapírlistájára a Budapesti Értéktőzsde (BÉT...","id":"20181019_Etterem_ment_tozsedre_Budapesten","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1e54bf40-05b5-4be1-b4cf-139f25adf73b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"037d352c-4042-4449-ad76-a95be5276777","keywords":null,"link":"/enesacegem/20181019_Etterem_ment_tozsedre_Budapesten","timestamp":"2018. október. 19. 09:22","title":"Étterem ment tőzsdére Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24eea0a5-73ff-431a-a710-af19ce484e95","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A 2011 óta Angliában élő Nádházi István nyerte az év legjobb kenyércipójáért járó World Bread Awards díjat Nagy-Britanniában.\r

\r

","shortLead":"A 2011 óta Angliában élő Nádházi István nyerte az év legjobb kenyércipójáért járó World Bread Awards díjat...","id":"20181018_Komoly_dijat_hoditott_el_egy_Angliaban_dolgozo_magyar","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=24eea0a5-73ff-431a-a710-af19ce484e95&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6854a719-30f8-41cf-8dd8-1db5e6573d35","keywords":null,"link":"/kkv/20181018_Komoly_dijat_hoditott_el_egy_Angliaban_dolgozo_magyar","timestamp":"2018. október. 18. 12:05","title":"Komoly díjat hódított el egy angliai magyar pék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21fa2648-1f78-4125-8e02-a99aff8aaede","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Karán a Biológiai Intézet egyes tanszékei, oktatói október 15-én részleges sztrájkba kezdtek.","shortLead":"Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Karán a Biológiai Intézet egyes tanszékei, oktatói október 15-én...","id":"20181019_Sztrajkolnak_az_ELTE_oktatoi","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=21fa2648-1f78-4125-8e02-a99aff8aaede&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9595c5a7-5a6f-4211-b427-73eb8a9a8df3","keywords":null,"link":"/itthon/20181019_Sztrajkolnak_az_ELTE_oktatoi","timestamp":"2018. október. 19. 12:29","title":"Sztrájkolnak az ELTE oktatói","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ebe1cb88-753c-4070-bb09-b94b0f3a0a79","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Egyelőre csak kiszivárogtatásról van szó, de gyakorlatilag biztosra vehető, hogy Franciaországban is bevezetik a nagyobb városok központjában az útdíjat.","shortLead":"Egyelőre csak kiszivárogtatásról van szó, de gyakorlatilag biztosra vehető, hogy Franciaországban is bevezetik...","id":"20181019_Tarlos_is_tanulhatna_a_franciaktol_hogyan_kell_beadni_az_embereknek_a_dugodij_otletet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ebe1cb88-753c-4070-bb09-b94b0f3a0a79&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dfa0882e-89be-40e7-be78-d41f0190f5b5","keywords":null,"link":"/kkv/20181019_Tarlos_is_tanulhatna_a_franciaktol_hogyan_kell_beadni_az_embereknek_a_dugodij_otletet","timestamp":"2018. október. 19. 10:44","title":"Tarlós is tanulhatna a franciáktól, hogyan kell beadni az embereknek a dugódíj ötletét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]