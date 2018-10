Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1e54bf40-05b5-4be1-b4cf-139f25adf73b","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"Digitális alapokon működő éttermet üzemeltető vállalkozást vett fel értékpapírlistájára a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) pénteken.","shortLead":"Digitális alapokon működő éttermet üzemeltető vállalkozást vett fel értékpapírlistájára a Budapesti Értéktőzsde (BÉT...","id":"20181019_Etterem_ment_tozsedre_Budapesten","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1e54bf40-05b5-4be1-b4cf-139f25adf73b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"037d352c-4042-4449-ad76-a95be5276777","keywords":null,"link":"/enesacegem/20181019_Etterem_ment_tozsedre_Budapesten","timestamp":"2018. október. 19. 09:22","title":"Étterem ment tőzsdére Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3ee2b5b-ac64-4b40-aea8-a9643cc4d1ee","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Fővárosi Vízművek szerint az ivóvízellátást nem veszélyezteti a rákkeltő anyagok folyóba szivárgása, a kormányhivatal szerint pedig már korábban kármentesítésre kötelezték a terület tulajdonosát. Most a hatóságok is mintákat vesznek a vízből. ","shortLead":"A Fővárosi Vízművek szerint az ivóvízellátást nem veszélyezteti a rákkeltő anyagok folyóba szivárgása, a kormányhivatal...","id":"20181019_Hiaba_a_rakkelto_anyagok_szivargasa_a_hatosagok_szerint_nincs_gond_az_ivovizzel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c3ee2b5b-ac64-4b40-aea8-a9643cc4d1ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39b824ea-4684-4bcd-8b41-9394bd21910b","keywords":null,"link":"/itthon/20181019_Hiaba_a_rakkelto_anyagok_szivargasa_a_hatosagok_szerint_nincs_gond_az_ivovizzel","timestamp":"2018. október. 19. 15:30","title":"Hiába a rákkeltő anyagok szivárgása, a hatóságok szerint nincs gond a budapesti ivóvízzel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55012011-2fd4-488b-babc-da99c168fd85","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Tömegével vonultak az utcákra a koreai nők, miután az elmúlt hónapokban nagyon megsokasodtak a rejtett kamerával készült intim képek. A helyzet annyira súlyos, hogy rendőrségnek is be kellett avatkoznia, nehogy egy kézbe vett mobil félreértésre adjon okot. Eközben világszerte szaporodik az olyan mobilos kártékony programok száma, melyekkel egy óvatlan felhasználó készülékét távolról is rávehetik a megfigyelésre mások.","shortLead":"Tömegével vonultak az utcákra a koreai nők, miután az elmúlt hónapokban nagyon megsokasodtak a rejtett kamerával...","id":"20181020_del_korea_rejtett_kamera_kemkamera_pornograf_felvetelek_kukkolas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=55012011-2fd4-488b-babc-da99c168fd85&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2defbd05-6b94-42c4-924c-48d78fcd4828","keywords":null,"link":"/tudomany/20181020_del_korea_rejtett_kamera_kemkamera_pornograf_felvetelek_kukkolas","timestamp":"2018. október. 20. 12:03","title":"Ön is letakarja a laptopja kameráját? Lehet, hogy le kellene a telefonjáét is?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bac59cf4-4579-4b8e-800f-a29519c010b5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Stratégiát váltott a Microsoft, és a mobil Windows világ helyett inkább az iOS-es és androidos ökoszisztémába fektet, sőt még árulni is kezdett androidos (csúcs)telefonokat, köztük az egyik legújabb, játékosoknak szánt készüléket is.","shortLead":"Stratégiát váltott a Microsoft, és a mobil Windows világ helyett inkább az iOS-es és androidos ökoszisztémába fektet...","id":"20181018_microsoft_webaruhaz_razer_phone_2","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bac59cf4-4579-4b8e-800f-a29519c010b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea6ed729-f16d-485f-9a18-aca1ebfa76ed","keywords":null,"link":"/tudomany/20181018_microsoft_webaruhaz_razer_phone_2","timestamp":"2018. október. 18. 18:03","title":"Váratlan: a Microsofttól kap erősítést az egyik legerősebb androidos telefon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e719d202-ef89-4333-8c09-0713afc74bab","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Gőzerőre kapcsol a Fidesz az EP-választás előtt.","shortLead":"Gőzerőre kapcsol a Fidesz az EP-választás előtt.","id":"20181019_Orszagjarasba_kezd_az_Orbankormany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e719d202-ef89-4333-8c09-0713afc74bab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8585370-5c4e-4a7b-a821-cc8cac40cb22","keywords":null,"link":"/itthon/20181019_Orszagjarasba_kezd_az_Orbankormany","timestamp":"2018. október. 19. 08:19","title":"Országjárásba kezd az Orbán-kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"abd04c19-9679-4956-a86c-8fb2a5ddae83","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A nyersolaj ára hozhat drágulást, Magyarországon ennek különösen nagy hatása van. ","shortLead":"A nyersolaj ára hozhat drágulást, Magyarországon ennek különösen nagy hatása van. ","id":"20181019_Londoni_elemzok_megugorhat_a_magyar_inflacio","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=abd04c19-9679-4956-a86c-8fb2a5ddae83&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4186ab8-8c47-4725-bd4a-192c2267d623","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181019_Londoni_elemzok_megugorhat_a_magyar_inflacio","timestamp":"2018. október. 19. 17:12","title":"Londoni elemzők: megugorhat a magyar infláció","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f28f6c1e-08f0-4dbd-97f0-f7987edd6fab","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Az Oscar-díjas Jennifer Lawrence lesz a Joy de Dior parfüm \"arca\". Az amerikai színésznő csaknem egy évig együtt dolgozott a híres \"orral\", vagyis illatszerésszel, aki megalkotta az új parfümöt. ","shortLead":"Az Oscar-díjas Jennifer Lawrence lesz a Joy de Dior parfüm \"arca\". Az amerikai színésznő csaknem egy évig együtt...","id":"20181019_Az_eszbontoan_jol_kereso_Jennifer_Lawrence_elszantan_harcol_a_politikai_korrupcio_ellen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f28f6c1e-08f0-4dbd-97f0-f7987edd6fab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d80f275-077f-494c-94ac-e2e5a9e8efc8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181019_Az_eszbontoan_jol_kereso_Jennifer_Lawrence_elszantan_harcol_a_politikai_korrupcio_ellen","timestamp":"2018. október. 19. 11:15","title":"Az észbontóan jól kereső Jennifer Lawrence elszántan harcol a politikai korrupció ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6c50d4c-51fd-409a-967f-5ffb610e1beb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Most túrt elő egy hét évvel ezelőtti tanulmányt az Origo, amit az MTI sietett azonnal közzé is tenni. ","shortLead":"Most túrt elő egy hét évvel ezelőtti tanulmányt az Origo, amit az MTI sietett azonnal közzé is tenni. ","id":"20181018_2011es_tanulmannyal_indokolja_az_Origo_es_az_MTI_a_lakastakarekok_kinyirasat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e6c50d4c-51fd-409a-967f-5ffb610e1beb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66646585-db89-4683-a730-81a39a132881","keywords":null,"link":"/itthon/20181018_2011es_tanulmannyal_indokolja_az_Origo_es_az_MTI_a_lakastakarekok_kinyirasat","timestamp":"2018. október. 18. 15:17","title":"2011-es tanulmánnyal indokolja az Origo és az MTI a lakástakarékok kinyírását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]