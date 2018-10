Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5d29a610-8313-483f-b980-d3a76ba397d3","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Felértékelődött az európai útlevél.","shortLead":"Felértékelődött az európai útlevél.","id":"20181020_Zsido_menekultek_leszarmazottjai_ternek_vissza_Nemetorszagba_a_Brexit_miatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5d29a610-8313-483f-b980-d3a76ba397d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1af1bdc8-af00-4ace-a2df-21835376e35a","keywords":null,"link":"/vilag/20181020_Zsido_menekultek_leszarmazottjai_ternek_vissza_Nemetorszagba_a_Brexit_miatt","timestamp":"2018. október. 20. 18:12","title":"Zsidó menekültek leszármazottjai térnek vissza Németországba a Brexit miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d28027e-72ac-41c8-a191-44414d810479","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az egyelőre meglehetősen titokzatos hiperautót a tehetős vásárlójelöltek már meg is tekinthették. ","shortLead":"Az egyelőre meglehetősen titokzatos hiperautót a tehetős vásárlójelöltek már meg is tekinthették. ","id":"20181020_1500_loero_fole_mereszkedik_a_bugatti_jon_a_foldfold_raketa_sportkocsi","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6d28027e-72ac-41c8-a191-44414d810479&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"deaa13c0-a5a0-4caa-8896-230398ee4c98","keywords":null,"link":"/cegauto/20181020_1500_loero_fole_mereszkedik_a_bugatti_jon_a_foldfold_raketa_sportkocsi","timestamp":"2018. október. 20. 11:21","title":"1500 lóerő fölé merészkedik a Bugatti: jön a \"föld-föld rakéta\" sportkocsi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0368f3dc-54e4-4ad6-b084-4b415dd39297","c_author":"Tóth Sándor","category":"elet","description":"\"A pizza több mint egy étel, a pizza kulturális jelenség” - ezzel a szlogennel nyílt pop up tárlat Brooklynban, ahol potom 35 dolláros belépőért még egy szelet is jár az amcsik egyik legkedveltebb harapnivalójából a látogatóknak. ","shortLead":"\"A pizza több mint egy étel, a pizza kulturális jelenség” - ezzel a szlogennel nyílt pop up tárlat Brooklynban, ahol...","id":"20181019_Pizzagitar","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0368f3dc-54e4-4ad6-b084-4b415dd39297&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13783148-633f-4d71-bb02-972872cfea6f","keywords":null,"link":"/elet/20181019_Pizzagitar","timestamp":"2018. október. 20. 09:10","title":"Pizzagitár pepperonival","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cfcde031-8a5b-4cb0-92fc-2840ff316a7f","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A kormány elzárkózik a tiltakozók fő követelésétől, új népszavazás kiírásától.","shortLead":"A kormány elzárkózik a tiltakozók fő követelésétől, új népszavazás kiírásától.","id":"20181020_Tobb_mint_felmillioan_tuntettek_Londonban_a_Brexit_ellen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cfcde031-8a5b-4cb0-92fc-2840ff316a7f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f4d80a1-6f6b-4019-a647-5b5b1b3e98d0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181020_Tobb_mint_felmillioan_tuntettek_Londonban_a_Brexit_ellen","timestamp":"2018. október. 20. 17:03","title":"Több mint félmillióan tüntettek Londonban a Brexit ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7cb93cb1-f577-4164-80bb-16a2933c2562","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy várhatóan a jövő héten megszülető kormányhatározat több százmilliárd forintos HÉV-fejlesztést foglal magában. A BKK pedig egyszerűbbé kívánja tenni a jegyautomaták használatát.","shortLead":"Egy várhatóan a jövő héten megszülető kormányhatározat több százmilliárd forintos HÉV-fejlesztést foglal magában. A BKK...","id":"20181019_teljes_felujitas_az_osszes_jarmu_csereje_jobb_jegyautomatak__jon_a_nagy_hev_fejlesztes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7cb93cb1-f577-4164-80bb-16a2933c2562&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42b634e3-538d-4baa-97d9-aed62686bcd2","keywords":null,"link":"/cegauto/20181019_teljes_felujitas_az_osszes_jarmu_csereje_jobb_jegyautomatak__jon_a_nagy_hev_fejlesztes","timestamp":"2018. október. 19. 14:21","title":"Teljes felújítás, az összes jármű cseréje, jobb jegyautomaták – jön a nagy HÉV-fejlesztés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab6e345e-9356-485a-bbf6-61948ed2c31d","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Nemzetközi filmzeneszerző versenyt hirdet a Pannónia Stúdió.\r

\r

","shortLead":"Nemzetközi filmzeneszerző versenyt hirdet a Pannónia Stúdió.\r

\r

","id":"20181019_Ki_lesz_az_uj_Morricone","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ab6e345e-9356-485a-bbf6-61948ed2c31d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa4e0d99-2292-4b96-8401-47d7097ba782","keywords":null,"link":"/kultura/20181019_Ki_lesz_az_uj_Morricone","timestamp":"2018. október. 19. 13:32","title":"Ki lesz az új Morricone?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"000a40d2-47a4-40ae-807d-0c076b34902e","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"Állítólag a bv házirendjébe ütközik pár napos borostája, ezért fegyelmi eljárás indult a Szegeden több mint egy éve előzetesben lévő baloldali politikus-jogász ellen, akit nemrég túl sok könyve miatt is megbüntettek. Ügyvédje szerint elfogadhatatlan, hogy ráadásul elromlott telefonja helyett hetek óta nem adnak Czeglédy Csabának cserekészüléket arra hivatkozva, hogy a szervizre kell várni, így viszont pont a vádemelést megelőző időszakban nem tudja megfelelően tartani a kapcsolatot védőivel.","shortLead":"Állítólag a bv házirendjébe ütközik pár napos borostája, ezért fegyelmi eljárás indult a Szegeden több mint egy éve...","id":"20181019_Borostaja_miatt_indult_ujabb_fegyelmi_Czegledy_Csaba_ellen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=000a40d2-47a4-40ae-807d-0c076b34902e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb1afe10-38b2-4d8f-bb93-595ca1c02200","keywords":null,"link":"/itthon/20181019_Borostaja_miatt_indult_ujabb_fegyelmi_Czegledy_Csaba_ellen","timestamp":"2018. október. 19. 12:33","title":"Borostája miatt indult újabb fegyelmi Czeglédy Csaba ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a5507d8-e4ce-493a-81ba-aa0d4a7ca5d1","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"cegauto.kozlekedes","description":"Az 55 kilométeres híd Hongkong és Makaó között épült, 4900 milliárd forintnak megfelelő jüan volt.","shortLead":"Az 55 kilométeres híd Hongkong és Makaó között épült, 4900 milliárd forintnak megfelelő jüan volt.","id":"20181019_Atadtak_a_vilag_leghosszabb_tengeri_hidjat_Kinaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1a5507d8-e4ce-493a-81ba-aa0d4a7ca5d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e9dd241-53fc-4e3c-8072-96d0572c2f77","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20181019_Atadtak_a_vilag_leghosszabb_tengeri_hidjat_Kinaban","timestamp":"2018. október. 19. 17:17","title":"Átadták a világ leghosszabb tengeri hídját Kínában – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]