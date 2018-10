November 16-ra újabb tüntetést jelentett be Fekete-Győr

Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e2702f86-cbe7-41bd-b4c8-b7cd2f0755e6","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Építési munkálatok során bukkantak rá a fogakra. Egyelőre rejtély, hogy a körülbelül ezer darab emberi fog miként kerülhetett a falba, de annyi bizonyos, hogy az elmúlt 118 évben két fogorvos is lakott az épületben.","shortLead":"Építési munkálatok során bukkantak rá a fogakra. Egyelőre rejtély, hogy a körülbelül ezer darab emberi fog miként...","id":"20181026_Tobb_szaz_emberi_fogat_talaltak_egy_georgiai_epuletbe_falazva","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e2702f86-cbe7-41bd-b4c8-b7cd2f0755e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e80ae562-d906-4fd6-9422-b7aee1259df9","keywords":null,"link":"/elet/20181026_Tobb_szaz_emberi_fogat_talaltak_egy_georgiai_epuletbe_falazva","timestamp":"2018. október. 26. 10:07","title":"Több száz emberi fogat találtak egy georgiai épületbe falazva","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"121c00e4-8cec-41b5-9c61-f2a13c62d150","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Egy kategóriával drágább autókra is jár mostantól az elektromos autókra adott 1,5 millió forint. ","shortLead":"Egy kategóriával drágább autókra is jár mostantól az elektromos autókra adott 1,5 millió forint. ","id":"20181026_20_millios_elektromos_autokra_is_kerheto_mostantol_az_allami_ingyenpenz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=121c00e4-8cec-41b5-9c61-f2a13c62d150&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dde2f06a-b84f-4b9f-923f-778523eeba9b","keywords":null,"link":"/cegauto/20181026_20_millios_elektromos_autokra_is_kerheto_mostantol_az_allami_ingyenpenz","timestamp":"2018. október. 26. 08:22","title":"20 milliós elektromos autókra is kérhető mostantól az állami ingyenpénz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"226e4170-0568-43a3-b752-b3385f1a775e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nyomtatott fotókönyv készítésével bővül a Google Fotók funkcióinak sora. A vállalat tájékoztatása szerint a fotók egyszerű feltöltése, tematikus elrendezése, tárolása és a köztük való hatékony keresés mellett kedvenc képeinkből, vagy albumainkból néhány perc alatt valódi fotóalbumot készíttethetünk.","shortLead":"Nyomtatott fotókönyv készítésével bővül a Google Fotók funkcióinak sora. A vállalat tájékoztatása szerint a fotók...","id":"20181026_google_fotok_fotokonyv_megrendeles_magyar_ar_forint","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=226e4170-0568-43a3-b752-b3385f1a775e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12e493ff-5fc3-4746-840d-3dde3227c13a","keywords":null,"link":"/tudomany/20181026_google_fotok_fotokonyv_megrendeles_magyar_ar_forint","timestamp":"2018. október. 26. 10:03","title":"Már elérhető a Google Fotók új funkciója, a magyar felhasználók is kérhetnek saját fotókönyvet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"451d707b-4f22-4a42-8a14-88ffb0c4e821","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A pénz- és vagyongazdálkodást kifogásolják.","shortLead":"A pénz- és vagyongazdálkodást kifogásolják.","id":"20181025_Elegedetlen_az_onkormanyzatok_belso_ellenorzesevel_az_ASZ","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=451d707b-4f22-4a42-8a14-88ffb0c4e821&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3fc06a84-6826-4b86-8107-826d031d357f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181025_Elegedetlen_az_onkormanyzatok_belso_ellenorzesevel_az_ASZ","timestamp":"2018. október. 25. 09:52","title":"Elégedetlen az önkormányzatok belső ellenőrzésével az ÁSZ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59cb94bc-6277-4e37-a584-22e89324f68c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A közszférában is ajánlhatnak állást annak, akit elbocsátanak. ","shortLead":"A közszférában is ajánlhatnak állást annak, akit elbocsátanak. ","id":"20181026_Meg_mindig_sok_a_bizonytalansag_a_kozigazgatas_leepitese_korul","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=59cb94bc-6277-4e37-a584-22e89324f68c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2012f95d-5ca7-4aaa-a333-990c5ffa13a1","keywords":null,"link":"/kkv/20181026_Meg_mindig_sok_a_bizonytalansag_a_kozigazgatas_leepitese_korul","timestamp":"2018. október. 26. 10:49","title":"Még mindig sok a bizonytalanság a közigazgatás leépítése körül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9b894f7-fcc1-4000-bd3a-4e9c4a21fca0","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormányszóvivő szerint csak blöfföl az egyetem. ","shortLead":"A kormányszóvivő szerint csak blöfföl az egyetem. ","id":"20181025_A_CEUn_vegzett_Kovacs_Zoltan_szerint_Soros_bloffje_volt_egyetemenek_koltozese","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c9b894f7-fcc1-4000-bd3a-4e9c4a21fca0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45c240ac-a710-4ce9-883d-92345ce09361","keywords":null,"link":"/itthon/20181025_A_CEUn_vegzett_Kovacs_Zoltan_szerint_Soros_bloffje_volt_egyetemenek_koltozese","timestamp":"2018. október. 25. 16:22","title":"A CEU-n végzett Kovács Zoltán szerint Soros blöffje volt egyetemének költözése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de3821ad-dc15-4c6f-ad2b-c00871ecf18b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Október utolsó napjától bő egy héten át lehet licitálni Stephen Hawking személyes tárgyaira, melyek közül a legértékesebb a kézjegyével ellátott doktori disszertáció lehet.","shortLead":"Október utolsó napjától bő egy héten át lehet licitálni Stephen Hawking személyes tárgyaira, melyek közül...","id":"20181025_stephen_hawking_arveres_aukcio","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=de3821ad-dc15-4c6f-ad2b-c00871ecf18b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51821c21-4871-41f4-b263-8870ef3c0fd2","keywords":null,"link":"/tudomany/20181025_stephen_hawking_arveres_aukcio","timestamp":"2018. október. 25. 10:03","title":"Elárverezik Stephen Hawking 22 személyes tárgyát, köztük több ikonikus darabot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc06d74c-f3c5-44aa-b11a-78bb9d662771","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"2019-tól lehetővé válik, hogy adózók közösen, egy társaságiadó-csoport tagjaiként teljesítsék adókötelezettségüket, ha a parlamenten átmegy Varga Mihály javaslata. Az Adózóna most bemutatta, mikor lehet érdemes ezt a megoldást választani.","shortLead":"2019-tól lehetővé válik, hogy adózók közösen, egy társaságiadó-csoport tagjaiként teljesítsék adókötelezettségüket, ha...","id":"20181025_Csoportosan_is_lehet_majd_adozni_de_nem_mindenkinek_eri_meg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bc06d74c-f3c5-44aa-b11a-78bb9d662771&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4291199-1c9e-4656-9ca4-e957b6484c9d","keywords":null,"link":"/kkv/20181025_Csoportosan_is_lehet_majd_adozni_de_nem_mindenkinek_eri_meg","timestamp":"2018. október. 25. 11:11","title":"Csoportosan is lehet majd adózni, de nem mindenkinek éri meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]