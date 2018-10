Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"607b00a0-7807-4d57-9de7-a0d7d22dee94","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"53 millió forintot vettek így ki a város kasszájából.","shortLead":"53 millió forintot vettek így ki a város kasszájából.","id":"20181025_Nem_kell_berleti_dijat_fizetniuk_a_hodmezovasarhelyi_sportkluboknak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=607b00a0-7807-4d57-9de7-a0d7d22dee94&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9eb6d650-a29d-4a94-84e0-eff37fe0a3ee","keywords":null,"link":"/kkv/20181025_Nem_kell_berleti_dijat_fizetniuk_a_hodmezovasarhelyi_sportkluboknak","timestamp":"2018. október. 25. 10:57","title":"Nem kell bérleti díjat fizetniük a hódmezővásárhelyi sportkluboknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd4562b9-c87b-4170-aa09-eabbcc45f98e","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Az éves hiánycél 110 százaléka jött össze szeptember végéig, pedig az utolsó hónapot többlettel zárták.","shortLead":"Az éves hiánycél 110 százaléka jött össze szeptember végéig, pedig az utolsó hónapot többlettel zárták.","id":"20181025_Penz_erkezett_Brusszelbol_de_igy_is_1500_milliard_forint_felett_van_a_koltsegvetesi_hiany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dd4562b9-c87b-4170-aa09-eabbcc45f98e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fee9bf25-926c-4753-a394-4b6a8e66f71a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181025_Penz_erkezett_Brusszelbol_de_igy_is_1500_milliard_forint_felett_van_a_koltsegvetesi_hiany","timestamp":"2018. október. 25. 11:28","title":"Pénz érkezett Brüsszelből, de így is 1500 milliárd forint felett van a költségvetési hiány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a5aa006-87d1-4b0c-b972-7c462ccbd052","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A CEU rektora bejelentette, ha egy hónap alatt nem lesz megállapodás, a CEU lényege Bécsbe költözik. A kampuszt mindenképp megnyitják.","shortLead":"A CEU rektora bejelentette, ha egy hónap alatt nem lesz megállapodás, a CEU lényege Bécsbe költözik. A kampuszt...","id":"20181025_Amerikai_nagykovet_A_CEU_prioritas_az_USA_kormanya_szamara","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7a5aa006-87d1-4b0c-b972-7c462ccbd052&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8fa0e9e-55b4-42c1-92a5-2bfdcc87663f","keywords":null,"link":"/itthon/20181025_Amerikai_nagykovet_A_CEU_prioritas_az_USA_kormanya_szamara","timestamp":"2018. október. 25. 16:00","title":"Amerikai nagykövet: \"A CEU prioritás az USA kormánya számára\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29da1cc9-cb1e-43b8-8bf5-91fa657093e1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A jövőben kettő helyett csak egy idegen nyelvet tanulnának a középiskolás diákok, a második nyelv óraszáma is az első nyelvre jutna.","shortLead":"A jövőben kettő helyett csak egy idegen nyelvet tanulnának a középiskolás diákok, a második nyelv óraszáma is az első...","id":"20181025_Koncentralna_a_nyelvtanulast_a_kormany_de_nem_biztos_hogy_ez_a_jo_megoldas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=29da1cc9-cb1e-43b8-8bf5-91fa657093e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3d52621-a6c8-4b76-a93e-bf0a0cce2ea4","keywords":null,"link":"/itthon/20181025_Koncentralna_a_nyelvtanulast_a_kormany_de_nem_biztos_hogy_ez_a_jo_megoldas","timestamp":"2018. október. 25. 08:04","title":"Koncentrálná a nyelvtanulást a kormány, de nem biztos, hogy ez a jó megoldás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15b9afa6-8c5c-4fa6-bd17-0c418689ba08","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A korábbi híreknek megfelelően csütörtökön mutatta be a Xiaomi legújabb csúcstelefonját, a Mi Mix 3-at. A világ első 5G-s telefonjaként emlegették, azonban erre a jellemzőre még egy kicsit várni kell. De a kiemelkedő specifikáció terén azért nem kell szégyenkeznie","shortLead":"A korábbi híreknek megfelelően csütörtökön mutatta be a Xiaomi legújabb csúcstelefonját, a Mi Mix 3-at. A világ első...","id":"20181026_xiaomi_mi_mix3_10_gb_ram_5g_2019","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=15b9afa6-8c5c-4fa6-bd17-0c418689ba08&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f74cf0e4-5a0a-4829-be57-0eccfd045a0c","keywords":null,"link":"/tudomany/20181026_xiaomi_mi_mix3_10_gb_ram_5g_2019","timestamp":"2018. október. 26. 08:03","title":"Hivatalos a Xiaomi új telefonja: 10 GB RAM van benne, és majdnem 5G","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7237ecf5-0b9d-4c38-a2d1-a72ddab273a2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfi társával egy uránvárosi buszmegállóban volt, amikor a hatóságok harmadik figyelmeztetés után őrizetbe vették. Társát a hírek szerint elengedték.","shortLead":"A férfi társával egy uránvárosi buszmegállóban volt, amikor a hatóságok harmadik figyelmeztetés után őrizetbe vették...","id":"20181025_Pecsen_is_orizetbe_vettek_az_elso_hajlektalant","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7237ecf5-0b9d-4c38-a2d1-a72ddab273a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1c69e1b-8897-4b98-b693-ae88d1a33ac3","keywords":null,"link":"/itthon/20181025_Pecsen_is_orizetbe_vettek_az_elso_hajlektalant","timestamp":"2018. október. 25. 17:45","title":"Pécsen is őrizetbe vették az első hajléktalant","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4117f8ec-840f-40d0-81e3-9dbe61b547f5","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A kisgyerek bélflórájának összetétele jelezheti a későbbi elhízás kockázatát egy amerikai tanulmány szerint.","shortLead":"A kisgyerek bélflórájának összetétele jelezheti a későbbi elhízás kockázatát egy amerikai tanulmány szerint.","id":"20181026_kisgyerek_belflora_elhizas_kockazata","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4117f8ec-840f-40d0-81e3-9dbe61b547f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f14d9f8-41b2-4698-be19-965b21ee6a61","keywords":null,"link":"/tudomany/20181026_kisgyerek_belflora_elhizas_kockazata","timestamp":"2018. október. 26. 18:03","title":"A tudósok már egy 2 éves kisgyerekről megmondják, 10 év múlva hajlamos lesz-e az elhízásra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"980649e2-4a36-4c81-8e09-7708477678cd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A határozat segítette volna a fellépést a terrorizmust is támogató pénzmosással szemben, de egy képviselő kivételével a Fidesz EP-csoportja nem szavazta meg. ","shortLead":"A határozat segítette volna a fellépést a terrorizmust is támogató pénzmosással szemben, de egy képviselő kivételével...","id":"20181026_Nem_szavaztak_meg_a_fideszesek_a_csalassal_kivitt_EUs_penzekrol_szolo_hatarozatot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=980649e2-4a36-4c81-8e09-7708477678cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36d1dd3f-5060-4e9d-b8b1-a889dff99a2f","keywords":null,"link":"/itthon/20181026_Nem_szavaztak_meg_a_fideszesek_a_csalassal_kivitt_EUs_penzekrol_szolo_hatarozatot","timestamp":"2018. október. 26. 14:02","title":"Nem szavazták meg a fideszesek a csalással kivitt EU-s pénzekről szóló határozatot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]