[{"available":true,"c_guid":"ec772f42-26b8-43bf-8b09-1cdfbbbbe284","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Ronaldo a 6. és a 7. gólját is meglőtte az olasz bajnokságban.","shortLead":"Ronaldo a 6. és a 7. gólját is meglőtte az olasz bajnokságban.","id":"20181028_Video_Ronaldo_hatalmas_bombaval_vegezte_ki_az_Empolit","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ec772f42-26b8-43bf-8b09-1cdfbbbbe284&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09b29e24-12de-4cae-b3d0-23b6bbb36564","keywords":null,"link":"/sport/20181028_Video_Ronaldo_hatalmas_bombaval_vegezte_ki_az_Empolit","timestamp":"2018. október. 28. 10:52","title":"Videó: Ronaldo hatalmas bombával végezte ki az Empolit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a18405c2-e762-47ce-834a-ac9a545130f1","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"Az M0-son kialakult hatalmas torlódástól valószínűleg nem függetlenül az M1-M7 közös bevezetője is beállt, munkatársunk háromnegyedórás araszolásról számolt be.","shortLead":"Az M0-son kialakult hatalmas torlódástól valószínűleg nem függetlenül az M1-M7 közös bevezetője is beállt, munkatársunk...","id":"20181026_45_perces_dugo_az_M1M7_bevezeton_is","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a18405c2-e762-47ce-834a-ac9a545130f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff631efc-9bdd-4b46-ad5b-02a39dcb5805","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20181026_45_perces_dugo_az_M1M7_bevezeton_is","timestamp":"2018. október. 26. 18:43","title":"45 perces dugó az M1-M7 bevezetőn is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2daf75b2-4b88-4cec-879d-6ab2267f2a16","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"Több mint egy évig ugráltatta a kormány a CEU-t, de a végén elérte, hogy az egyetem bejelentse, ha egy hónapon belül nincs megállapodás, Bécsbe költöznek. A törvényileg előírt amerikai kampuszban január óta folyik az oktatás, a New Yorkkal kötendő államközi megállapodás-tervezet tavaly szeptember óta kész. A kormány most a \"siker\" kapujában áll.","shortLead":"Több mint egy évig ugráltatta a kormány a CEU-t, de a végén elérte, hogy az egyetem bejelentse, ha egy hónapon belül...","id":"20181026_kormany_ceu_becs_koltozes_kozep_europai_egyetem","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2daf75b2-4b88-4cec-879d-6ab2267f2a16&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"893e256e-1b45-4f0f-971d-a2fa9d419e71","keywords":null,"link":"/itthon/20181026_kormany_ceu_becs_koltozes_kozep_europai_egyetem","timestamp":"2018. október. 26. 17:10","title":"Kéjes lassúsággal végzi ki a kormány a CEU-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aba56449-2a49-479a-a0e5-6738db416728","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Daniel Ricciardo, a Red Bull ausztrál pilótája nyerte a Forma-1-es Mexikói Nagydíj szombati időmérő edzését, így a vasárnapi futamon ő rajtolhat majd az élről.","shortLead":"Daniel Ricciardo, a Red Bull ausztrál pilótája nyerte a Forma-1-es Mexikói Nagydíj szombati időmérő edzését...","id":"20181027_Mexikoi_Nagydij_Ricciardo_Forma1","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=aba56449-2a49-479a-a0e5-6738db416728&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"166e8164-a832-4f9c-862c-75d59c22c0ce","keywords":null,"link":"/cegauto/20181027_Mexikoi_Nagydij_Ricciardo_Forma1","timestamp":"2018. október. 27. 21:21","title":"Mexikói Nagydíj: Ricciardo indul az élről, Hamilton Vettel előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa09b99e-9c69-4081-975f-e8c44ae6cbec","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Átvágták az avatószalagot a napokban a nyitrai gyárban. Kezdődhet a termelés, az első modell, ami itt készül a Land Rover Discovery.","shortLead":"Átvágták az avatószalagot a napokban a nyitrai gyárban. Kezdődhet a termelés, az első modell, ami itt készül a Land...","id":"20181027_jaguar_land_rover_szlovakia","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fa09b99e-9c69-4081-975f-e8c44ae6cbec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09aad9d1-ed84-41c9-a181-199036a3e2c2","keywords":null,"link":"/cegauto/20181027_jaguar_land_rover_szlovakia","timestamp":"2018. október. 27. 20:06","title":"Látta már a szlovákok Jaguar Land Rover gyárát?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a41aa69-cd9e-443c-8737-7e97b3f7ead3","c_author":"Z. B.","category":"cegauto.kozlekedes","description":"Már Plzen utcáit rója az első újgenerációs Budapestre szánt Solaris troli, 21 érkezik majd belőle.","shortLead":"Már Plzen utcáit rója az első újgenerációs Budapestre szánt Solaris troli, 21 érkezik majd belőle.","id":"20181026_Mar_kigordult_a_gyarbol_Budapest_elso_meno_uj_trolija__foto","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0a41aa69-cd9e-443c-8737-7e97b3f7ead3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"368e7145-12b5-4ad6-85b8-05c66398d942","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20181026_Mar_kigordult_a_gyarbol_Budapest_elso_meno_uj_trolija__foto","timestamp":"2018. október. 26. 19:30","title":"Már kigördült a gyárból Budapest első menő új trolija - fotó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1e43c71-9ac9-4eb1-a3fa-83c6fe6c6718","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Fake news-on, Trump-beszédeken és szteroidon élt, 48 évet kaphat.","shortLead":"Fake news-on, Trump-beszédeken és szteroidon élt, 48 évet kaphat.","id":"20181027_Trumprajongo_a_bombak_feladoja_az_elnok_szerint_o_nem_hibas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d1e43c71-9ac9-4eb1-a3fa-83c6fe6c6718&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"386f4849-c179-4cb5-a50b-c37058ac3c69","keywords":null,"link":"/vilag/20181027_Trumprajongo_a_bombak_feladoja_az_elnok_szerint_o_nem_hibas","timestamp":"2018. október. 27. 08:22","title":"Trump-rajongó a bombák feladója, az elnök szerint ő nem hibás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9365506b-2efa-493b-bafc-7c6e818e6cfe","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A fideszes EP-képviselő ellen pert vesztett Juhász, tartozik neki. Juhász ezt megerősítette a hvg.hu-nak. Eddig 50 ezret törlesztett Deutschnak. ","shortLead":"A fideszes EP-képviselő ellen pert vesztett Juhász, tartozik neki. Juhász ezt megerősítette a hvg.hu-nak. Eddig 50...","id":"20181026_Deutsch_Tamas_mar_be_is_jelentkezett_Juhasz_Peter_serelemdijara","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9365506b-2efa-493b-bafc-7c6e818e6cfe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee0d9f6d-0156-43ca-94ae-4baaf09ca4d0","keywords":null,"link":"/itthon/20181026_Deutsch_Tamas_mar_be_is_jelentkezett_Juhasz_Peter_serelemdijara","timestamp":"2018. október. 26. 16:29","title":"Deutsch Tamás már be is jelentkezett Juhász Péter sérelemdíjára, aki eddig 50 ezret törlesztett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]