[{"available":true,"c_guid":"8c23d144-2a7e-41fe-b9da-cb7255722937","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A közvetlenül a Mars felszíne alatt található sós víz elegendő oxigénnel szolgálhat egy olyasfajta mikrobiális élet támogatásához, amely évmilliárdokkal ezelőtt alakult ki és virágzott a Földön – állítják kutatók, akik szerint a vörös bolygó néhány pontján még akár az olyan primitív, többsejtű teremtmények számára is elegendő lehet az oxigén, mint a szivacsállatok.","shortLead":"A közvetlenül a Mars felszíne alatt található sós víz elegendő oxigénnel szolgálhat egy olyasfajta mikrobiális élet...","id":"20181027_mars_sos_viz_oxigen_elet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8c23d144-2a7e-41fe-b9da-cb7255722937&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5abf26d3-0596-4d07-936b-0935960bd2f9","keywords":null,"link":"/tudomany/20181027_mars_sos_viz_oxigen_elet","timestamp":"2018. október. 27. 13:03","title":"Annyi sós víz van a Marson, hogy akár működhet is az élet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93961ce8-81ef-4fd1-9e6b-57eb0f6f0624","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az eddigi társtulajdonos tanácsadó lett.","shortLead":"Az eddigi társtulajdonos tanácsadó lett.","id":"20181027_Teljesen_Meszaros_Lorince_lett_a_2Rule","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=93961ce8-81ef-4fd1-9e6b-57eb0f6f0624&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4ee2e1d-56f2-4523-aead-2adb417e5940","keywords":null,"link":"/kkv/20181027_Teljesen_Meszaros_Lorince_lett_a_2Rule","timestamp":"2018. október. 27. 11:52","title":"Teljesen Mészáros Lőrincéké lett a 2Rule","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4239cf8a-da37-4306-86df-bae4f40a8d97","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Hétfőn 14 óráig felfüggesztették a LOT lengyel légitársaság alkalmazottainak egy részét tömörítő szakszervezetek október 18. óta tartó sztrájkját - jelentették be szombat hajnalban a légitársaság igazgatóságának és a szakszervezeteknek a képviselői, több mint 8 órás tárgyalásaik után. ","shortLead":"Hétfőn 14 óráig felfüggesztették a LOT lengyel légitársaság alkalmazottainak egy részét tömörítő szakszervezetek...","id":"20181027_Hetfoig_felfuggesztettek_a_LOT_lengyel_legitarsasag_sztrajkjat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4239cf8a-da37-4306-86df-bae4f40a8d97&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82bb9e64-5263-47fb-8f09-14a6a28f1f12","keywords":null,"link":"/kkv/20181027_Hetfoig_felfuggesztettek_a_LOT_lengyel_legitarsasag_sztrajkjat","timestamp":"2018. október. 27. 10:47","title":"Hétfőig felfüggesztették a LOT lengyel légitársaság sztrájkját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0fb5fbb7-6bcf-4ef4-92ef-abc101d8a653","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Lelógó vezetékbe nyúlkáltak az ormányosok.","shortLead":"Lelógó vezetékbe nyúlkáltak az ormányosok.","id":"20181028_Aram_utott_agyon_het_elefantot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0fb5fbb7-6bcf-4ef4-92ef-abc101d8a653&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e71d9420-c56b-4a8c-85ce-6ccd796faab1","keywords":null,"link":"/elet/20181028_Aram_utott_agyon_het_elefantot","timestamp":"2018. október. 28. 17:38","title":"Áram ütött agyon hét elefántot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"602e6ac0-3d4d-485a-90a4-3e20389152ef","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Rómába érkező gép utasainak poggyászait törték fel.","shortLead":"A Rómába érkező gép utasainak poggyászait törték fel.","id":"20181028_Szetfeszitett_borondok_erkeztek_Ferihegyrol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=602e6ac0-3d4d-485a-90a4-3e20389152ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51cc636d-0726-4e28-8af7-67845b0c1116","keywords":null,"link":"/itthon/20181028_Szetfeszitett_borondok_erkeztek_Ferihegyrol","timestamp":"2018. október. 28. 15:15","title":"Szétfeszített bőröndök érkeztek Ferihegyről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6f1877d-b9df-4315-92c1-47c55c62e412","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A rajzfilm ihlette sellővállalkozás már több kontinensen is megvetette az uszonyát.","shortLead":"A rajzfilm ihlette sellővállalkozás már több kontinensen is megvetette az uszonyát.","id":"201843_hableanyok_es_hablegenyek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e6f1877d-b9df-4315-92c1-47c55c62e412&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9028f284-0724-4a87-9068-bae610d8e559","keywords":null,"link":"/kkv/201843_hableanyok_es_hablegenyek","timestamp":"2018. október. 27. 09:00","title":"Nem mese ez, hanem szemérmetlen lehúzás. Vagy befektetés?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c5eac1c-cd24-45a9-85d3-bd6cb3030c47","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ember kellene az ellenőrzéshez, de az nincs elég.","shortLead":"Ember kellene az ellenőrzéshez, de az nincs elég.","id":"20181027_Meg_mindig_nem_lat_mindent_a_szupertraffipax","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8c5eac1c-cd24-45a9-85d3-bd6cb3030c47&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7153d7bf-5c39-4c3d-b71d-5dae2b50c68d","keywords":null,"link":"/cegauto/20181027_Meg_mindig_nem_lat_mindent_a_szupertraffipax","timestamp":"2018. október. 27. 09:27","title":"Még mindig nem lát mindent a szupertraffipax","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8fc6dd63-797e-4225-94c1-2401bb4400d3","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Beérték az SPD-t. A szélsőjobb 12 százalékon tetőzött. A CDU és az SPD is tíz százalékot zuhant az öt évvel ezelőttihez képest.","shortLead":"Beérték az SPD-t. A szélsőjobb 12 százalékon tetőzött. A CDU és az SPD is tíz százalékot zuhant az öt évvel ezelőttihez...","id":"20181028_Exit_poll_a_Zoldek_orulhetnek_a_legjobban_Hessenben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8fc6dd63-797e-4225-94c1-2401bb4400d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01dbc790-cd6b-43cc-9b1d-de9879f72efe","keywords":null,"link":"/vilag/20181028_Exit_poll_a_Zoldek_orulhetnek_a_legjobban_Hessenben","timestamp":"2018. október. 28. 18:23","title":"A Zöldek örülhetnek a legjobban Hessenben, a CDU 10 százalékot esett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]