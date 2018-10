A Kúria felmentette a határon menekülteket rúgó László Petrát

Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3fba4f56-88c9-44ef-91e7-bc121b69271f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Pap Balázs pert indított, a tárgyaláson tanúként hallgatták ki a fővárosi főügyészt és helyettesét is, akik szerint a felmentett ügyész posztjai már túlmutatnak a szólásszabadság keretein, Pap viszont úgy látja, büntetése nem arányos azzal, amit állítólag elkövetett.","shortLead":"Pap Balázs pert indított, a tárgyaláson tanúként hallgatták ki a fővárosi főügyészt és helyettesét is, akik szerint...","id":"20181030_Harom_valasztasok_elotti_Facebookposztja_miatt_menesztettek_egy_ugyeszt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3fba4f56-88c9-44ef-91e7-bc121b69271f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53bfac4c-e2eb-4bbc-958b-bd883b57ca70","keywords":null,"link":"/itthon/20181030_Harom_valasztasok_elotti_Facebookposztja_miatt_menesztettek_egy_ugyeszt","timestamp":"2018. október. 30. 09:29","title":"Három, választások előtti Facebook-posztja miatt menesztettek egy ügyészt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc412f05-33b8-4201-88e5-1d132a394371","c_author":"Daczi Dóra","category":"kkv","description":"A Kocsis családban 1845 óta száll apáról fiúra a küzdelmes szűcsmesterség, portrénk főszereplőjének édesapja még Rákosi börtönét is megjárta miatta. Most az újabb generációnak kellene továbbvinnie ezt a testileg-lelkileg megterhelő szakmát.","shortLead":"A Kocsis családban 1845 óta száll apáról fiúra a küzdelmes szűcsmesterség, portrénk főszereplőjének édesapja még Rákosi...","id":"20181029_kocsis_gyula_szucsmester","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bc412f05-33b8-4201-88e5-1d132a394371&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ce6942b-13c2-431a-afea-7b82b384247e","keywords":null,"link":"/kkv/20181029_kocsis_gyula_szucsmester","timestamp":"2018. október. 29. 16:00","title":"\"Apám két évet ült egy bőrkabát miatt\" – 170 év családi küzdelmeiről mesél a szűcsmester ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"646a3b35-4da9-4945-a2e7-08986f61c4c6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem bírta ki, hogy ne szúrjon oda riválisainak a Huawei, miután az Apple és a Samsung is sokmilliós büntetést kapott az olaszoktól a telefonlassításos ügyeik miatt. A beszólás több mint erősre sikeredett.","shortLead":"Nem bírta ki, hogy ne szúrjon oda riválisainak a Huawei, miután az Apple és a Samsung is sokmilliós büntetést kapott...","id":"20181029_apple_iphone_samsung_telefonlassitas_trosztellenes_hatosag_frissitesek_telepites_huawei_mate_20_pro","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=646a3b35-4da9-4945-a2e7-08986f61c4c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e19662e-f3ab-4497-a132-98b6f67ecc4f","keywords":null,"link":"/tudomany/20181029_apple_iphone_samsung_telefonlassitas_trosztellenes_hatosag_frissitesek_telepites_huawei_mate_20_pro","timestamp":"2018. október. 29. 09:03","title":"A Huawei bevitt egy fájdalmas gyomrost az Apple-nek és a Samsungnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24a749c2-8fd1-408d-a3ba-4617baaa53a4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Aki mostanáig nem tudott állást találni, az tényleg nagy bajban lehet. Szinte nem tud már hova csökkenni a munkanélküliség, az egy hónappal korábbihoz képest nőtt is a ráta. Eközben egyre többen hagyják ott a közmunkát.","shortLead":"Aki mostanáig nem tudott állást találni, az tényleg nagy bajban lehet. Szinte nem tud már hova csökkenni...","id":"20181030_Veget_er_a_munkanelkuliseg_csokkenese","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=24a749c2-8fd1-408d-a3ba-4617baaa53a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65fea7f6-73c7-4444-8943-6445934883e1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181030_Veget_er_a_munkanelkuliseg_csokkenese","timestamp":"2018. október. 30. 09:16","title":"Véget ér a munkanélküliség látványos csökkenése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8cdf5056-ef67-4b03-a0e5-763ef9738fae","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Az orosz Csekirnitől kapott ki Lőrincz Tamás a birkózó vb döntőjében.","shortLead":"Az orosz Csekirnitől kapott ki Lőrincz Tamás a birkózó vb döntőjében.","id":"20181028_Lorincz_Tamas_ezustermes_a_budapesti_birkozo_vbn","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8cdf5056-ef67-4b03-a0e5-763ef9738fae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a7cfe69-6f29-46a0-bbda-e0f57803e58a","keywords":null,"link":"/sport/20181028_Lorincz_Tamas_ezustermes_a_budapesti_birkozo_vbn","timestamp":"2018. október. 28. 19:38","title":"Lőrincz Tamás ezüstérmes a budapesti birkózó vb-n","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a721b49c-f4fe-4686-8c82-28abe0b3966d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Elsöprő sikere van a helyi nudista kiállításnak.","shortLead":"Elsöprő sikere van a helyi nudista kiállításnak.","id":"20181029_Csak_meztelenul_lehet_megnezni_egy_uj_kiallitast_Kolumbiaban__video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a721b49c-f4fe-4686-8c82-28abe0b3966d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"002a755d-a341-47a9-9ee1-23fc107d05ea","keywords":null,"link":"/elet/20181029_Csak_meztelenul_lehet_megnezni_egy_uj_kiallitast_Kolumbiaban__video","timestamp":"2018. október. 29. 17:20","title":"Csak meztelenül lehet megnézni egy új kiállítást Kolumbiában – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b58ef489-028a-4777-a389-8ec07647c182","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Mutatunk néhány igencsak szürreális fotót, amelyek azt vázolják, hogy hat évtized múlva körülbelül milyen lehet az élet Oroszországban.","shortLead":"Mutatunk néhány igencsak szürreális fotót, amelyek azt vázolják, hogy hat évtized múlva körülbelül milyen lehet az élet...","id":"20181029_zsenialis_fotok_az_oroszoknal_60_ev_mulva_ilyen_kocka_ladak_lehetnek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b58ef489-028a-4777-a389-8ec07647c182&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e1ed928-2640-49df-9489-844059a87b2e","keywords":null,"link":"/cegauto/20181029_zsenialis_fotok_az_oroszoknal_60_ev_mulva_ilyen_kocka_ladak_lehetnek","timestamp":"2018. október. 29. 06:41","title":"Zseniális fotók: az oroszoknál 60 év múlva ilyen kocka-Ladák lehetnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c807a24c-d5a0-4e58-a0a5-77a2a439009d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Néhány napja valakik átneveztek két megállót, és kiírták: Szabolcs visszavár! A rendőrök már kihallgatást is tartottak az ügyben. ","shortLead":"Néhány napja valakik átneveztek két megállót, és kiírták: Szabolcs visszavár! A rendőrök már kihallgatást is tartottak...","id":"20181029_felcsut_kisvasut_megallo_atnevezes_ketfarku_kutya_part_rendorseg_kihallgatas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c807a24c-d5a0-4e58-a0a5-77a2a439009d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f44364e3-c445-45d3-97e7-7d7654886940","keywords":null,"link":"/itthon/20181029_felcsut_kisvasut_megallo_atnevezes_ketfarku_kutya_part_rendorseg_kihallgatas","timestamp":"2018. október. 29. 15:40","title":"Lecsapott a rendőrség a felcsúti kisvasút megtrollkodóira","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]