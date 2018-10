Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2c442ef7-9cbd-47d7-80dc-56cd900780ef","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A drón-világbajnokságot jelentő Drone Racing League-ben jelenleg emberek versenyeznek egymás ellen, a 2019-es világbajnok azonban már a mesterséges intelligenciával is megküzd majd.","shortLead":"A drón-világbajnokságot jelentő Drone Racing League-ben jelenleg emberek versenyeznek egymás ellen, a 2019-es...","id":"20181028_drone_racing_league_dronverseny_lockheed_martin","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2c442ef7-9cbd-47d7-80dc-56cd900780ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"374b4bd6-f57b-46a5-8c4e-8502fafc069f","keywords":null,"link":"/tudomany/20181028_drone_racing_league_dronverseny_lockheed_martin","timestamp":"2018. október. 28. 10:03","title":"2019-ben lesz a verseny, ahol eldől, hogy a mesterséges intelligencia vagy az ember a jobb drónpilóta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59a29777-17fd-458e-932a-6252ab8ca4e8","c_author":"Benda László","category":"kkv","description":"Egy nappal a leicesteri futballaréna parkolójában történt helikopter-baleset után megerősítették, hogy a helyi „aranycsapat” thaiföldi tulajdonos elnöke is a lezuhant gépen tartózkodott. Vicsáj Srivaddhanaprabhát (nyugati átírásban Vichai) csodatévő legendaként tisztelték a közép-angliai kisvárosban. Talán nem véletlenül. ","shortLead":"Egy nappal a leicesteri futballaréna parkolójában történt helikopter-baleset után megerősítették, hogy a helyi...","id":"20181029_leicester_city_VichaiSrivaddhanaprabha","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=59a29777-17fd-458e-932a-6252ab8ca4e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59bc3227-a5f6-4e05-8335-9f9469da713a","keywords":null,"link":"/kkv/20181029_leicester_city_VichaiSrivaddhanaprabha","timestamp":"2018. október. 29. 11:22","title":"Leicester City: A thai tulajdonos csodát tett, de rajta nem tudtak segíteni a buddhista boncok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8cdf5056-ef67-4b03-a0e5-763ef9738fae","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Az orosz Csekirnitől kapott ki Lőrincz Tamás a birkózó vb döntőjében.","shortLead":"Az orosz Csekirnitől kapott ki Lőrincz Tamás a birkózó vb döntőjében.","id":"20181028_Lorincz_Tamas_ezustermes_a_budapesti_birkozo_vbn","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8cdf5056-ef67-4b03-a0e5-763ef9738fae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a7cfe69-6f29-46a0-bbda-e0f57803e58a","keywords":null,"link":"/sport/20181028_Lorincz_Tamas_ezustermes_a_budapesti_birkozo_vbn","timestamp":"2018. október. 28. 19:38","title":"Lőrincz Tamás ezüstérmes a budapesti birkózó vb-n","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea198efe-4654-44c4-973f-72cc5412e7fa","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Egész Európában a légszennyezettség jelenti a legnagyobb egészségügyi veszélyt – erre jutott az Európai Környezetvédelmi Ügynökség.","shortLead":"Egész Európában a légszennyezettség jelenti a legnagyobb egészségügyi veszélyt – erre jutott az Európai...","id":"20181029_Otszazezer_europai_hal_meg_evente_annyira_rossz_a_levego","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ea198efe-4654-44c4-973f-72cc5412e7fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2cb03ff3-672b-406a-8e22-83fbc6c96215","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181029_Otszazezer_europai_hal_meg_evente_annyira_rossz_a_levego","timestamp":"2018. október. 29. 12:10","title":"Ötszázezer európai hal meg évente, annyira rossz a levegő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6db6e990-c298-4f8a-a0e3-5499cca3134a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Elengedte a Fidesz saját képviselője, Simonka György kezét. Már a helyi Fidesz is temeti politikai pályafutását.","shortLead":"Elengedte a Fidesz saját képviselője, Simonka György kezét. Már a helyi Fidesz is temeti politikai pályafutását.","id":"20181029_Uzent_a_Fidesz_Simonkanak_Aki_bunos_annak_bunhodnie_kell","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6db6e990-c298-4f8a-a0e3-5499cca3134a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff981114-c684-47a3-b5c5-3cf23f4cf216","keywords":null,"link":"/itthon/20181029_Uzent_a_Fidesz_Simonkanak_Aki_bunos_annak_bunhodnie_kell","timestamp":"2018. október. 29. 16:48","title":"Üzent a Fidesz Simonkának: „Aki bűnös, annak bűnhődnie kell”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fcd9b3fa-137a-4b9a-9a23-ce7326b9d5b7","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Chicagói neoliberális közgazdász a „brazil Trump”-ként emlegetett Jair Bolsonaro „esze”. A politikus még a kampányban elismerte, hogy támasza nélkül nem sokra menne, mert nem ért a közgazdasághoz.","shortLead":"Chicagói neoliberális közgazdász a „brazil Trump”-ként emlegetett Jair Bolsonaro „esze”. A politikus még a kampányban...","id":"20181029_Egy_kukkot_sem_ertek_a_gazdasaghoz_oszinte_beismeres_a_szelsojobb_diadalmaskodo_elnokjeloltjetol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fcd9b3fa-137a-4b9a-9a23-ce7326b9d5b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33fe9a6d-dfbf-4696-8a3f-b47c267b7790","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181029_Egy_kukkot_sem_ertek_a_gazdasaghoz_oszinte_beismeres_a_szelsojobb_diadalmaskodo_elnokjeloltjetol","timestamp":"2018. október. 29. 11:21","title":"„Egy kukkot sem értek a gazdasághoz”- őszinte beismerés a brazil szélsőjobb diadalmaskodó elnökjelöltjétől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"011c7aab-ddf5-4b3c-8f1e-ff133e3781e1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A fideszes politikus kiadatását kérte Polt Péter legfőbb ügyész, első körben a Mentelmi bizottság dönt róla. ","shortLead":"A fideszes politikus kiadatását kérte Polt Péter legfőbb ügyész, első körben a Mentelmi bizottság dönt róla. ","id":"20181028_Hetfon_delben_dol_el_Simonka_sorsa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=011c7aab-ddf5-4b3c-8f1e-ff133e3781e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8a55ff8-ea02-45f6-9bc1-082b3ab1a27f","keywords":null,"link":"/itthon/20181028_Hetfon_delben_dol_el_Simonka_sorsa","timestamp":"2018. október. 28. 13:26","title":"Hétfőn délben dől el Simonka sorsa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c888830a-af84-4930-8ff0-8de403b37863","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Jövő július elsején kerül alapítványi fenntartásba a Budapesti Corvinus Egyetem, de ez a jövő évi felvételiket még semmiben nem befolyásolja, ugyanolyan feltételekkel lehet jelentkezni az egyetemre, mint eddig.","shortLead":"Jövő július elsején kerül alapítványi fenntartásba a Budapesti Corvinus Egyetem, de ez a jövő évi felvételiket még...","id":"20181030_2020tol_megszunnek_az_allami_helyek_a_Corvinuson","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c888830a-af84-4930-8ff0-8de403b37863&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"463da97a-6e9e-4535-973d-f4e2e4f757b4","keywords":null,"link":"/itthon/20181030_2020tol_megszunnek_az_allami_helyek_a_Corvinuson","timestamp":"2018. október. 30. 09:09","title":"2020-től megszűnnek az állami helyek a Corvinuson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]