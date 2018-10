Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"92f9ce5a-0075-4a7f-ac1b-dcf781e062f1","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Rio Marina településén adta meg magát a móló az erős hullámzásnak.","shortLead":"Rio Marina településén adta meg magát a móló az erős hullámzásnak.","id":"20181028_Video_Olaszorszagban_a_viharos_tenger_egyszeruen_lezuzott_egy_molot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=92f9ce5a-0075-4a7f-ac1b-dcf781e062f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"489cb582-18f8-4fc8-bc9c-585d6422b9ab","keywords":null,"link":"/vilag/20181028_Video_Olaszorszagban_a_viharos_tenger_egyszeruen_lezuzott_egy_molot","timestamp":"2018. október. 28. 21:49","title":"Videó: Olaszországban a viharos tenger egyszerűen lezúzott egy mólót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42ed582a-f457-4eb8-a5c8-443852dc4a1a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Megoszlanak a vélemények arról, mennyire sikerült jól a RED Hydrogen One nevű mobilja. A cég a holografikus kijelzőt emlegetve reklámozta a mobilt az elmúlt több mint egy évben, az elő tesztek szerint viszont nem sikerült túl jól a dolog. Annyira egészen biztosan nem, hogy 370 ezer forintot megérjen a dolog.","shortLead":"Megoszlanak a vélemények arról, mennyire sikerült jól a RED Hydrogen One nevű mobilja. A cég a holografikus kijelzőt...","id":"20181029_red_hydrogen_one_okostelefon_holografikus_kijelzo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=42ed582a-f457-4eb8-a5c8-443852dc4a1a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"461bb7ad-6aca-43fd-99e3-f3115b8fb03b","keywords":null,"link":"/tudomany/20181029_red_hydrogen_one_okostelefon_holografikus_kijelzo","timestamp":"2018. október. 29. 20:03","title":"Az év bukása lesz? Sokat ígért, de keveset adhat a holografikus kijelzős mobil","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9acc877b-e2e3-4b9d-8462-82c6303b2d6b","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A GKI szerint jövőre visszaesik a gazdasági növekedés. ","shortLead":"A GKI szerint jövőre visszaesik a gazdasági növekedés. ","id":"20181029_Nem_szamit_sok_jora_jovore_a_GKI","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9acc877b-e2e3-4b9d-8462-82c6303b2d6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da7529d5-7e42-44f7-baca-77e14e9d23e4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181029_Nem_szamit_sok_jora_jovore_a_GKI","timestamp":"2018. október. 29. 09:05","title":"Nem számít sok jóra jövőre a GKI","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fdd62cb4-ca52-462d-86b9-63acc48f045b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A NASA 2020-ban lőheti fel a valaha készített egyik legerősebb hajtóművel felszerelt hordozórakétát, ehhez viszont olyan rendszert kellett kidolgozni, ami képes csökkenteni a hajtómű okozta extrém hatásokat.","shortLead":"A NASA 2020-ban lőheti fel a valaha készített egyik legerősebb hajtóművel felszerelt hordozórakétát, ehhez viszont...","id":"20181029_kennedy_urkozpont_nasa_oltorendszer_teszteles","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fdd62cb4-ca52-462d-86b9-63acc48f045b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec74eedb-a7dd-4910-b101-7c5c787254ce","keywords":null,"link":"/tudomany/20181029_kennedy_urkozpont_nasa_oltorendszer_teszteles","timestamp":"2018. október. 29. 18:03","title":"Videó: 1,7+ millió liter vizet locsolt szét a NASA 1 perc alatt, nagyon látványos lett a végeredmény","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5fb4849-c2ea-4921-829d-e09ad5541425","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az eddig használt OE-LEM lajstromjelű osztrák magángép helyett most egy cseh magángép vihette Orbán Viktort Görögországba a Vidi meccsére.","shortLead":"Az eddig használt OE-LEM lajstromjelű osztrák magángép helyett most egy cseh magángép vihette Orbán Viktort...","id":"20181030_Cseh_maganrepulovel_utazhatott_a_Vidi_meccsere_Orban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b5fb4849-c2ea-4921-829d-e09ad5541425&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9cebac6f-3e9c-456b-a386-9ccaacf05385","keywords":null,"link":"/itthon/20181030_Cseh_maganrepulovel_utazhatott_a_Vidi_meccsere_Orban","timestamp":"2018. október. 30. 09:24","title":"Cseh magánrepülővel utazhatott a Vidi meccsére Orbán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"546dd6c4-77b1-468d-ad0f-e183ad31b516","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"itthon","description":"Saját költségre fizettek egy éjszakát egy négycsillagos hotelben azok a Ryanair-károsultak, köztük fiatal gyerekek, akik nem tudtak hazautazni a hétfő délelőtti menetrend szerinti géppel. Egyikük arról is beszélt a hvg.hu-nak, hogyan kellett az átázott ruhákat a reptéren a mosdóban szárítgatni, és hogyan omlottak össze a repülőtéren a kislányok.","shortLead":"Saját költségre fizettek egy éjszakát egy négycsillagos hotelben azok a Ryanair-károsultak, köztük fiatal gyerekek...","id":"20181030_Csak_erjunk_mar_haza__nem_ert_meg_veget_a_bergamoi_Ryanairhidegzuhany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=546dd6c4-77b1-468d-ad0f-e183ad31b516&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca895d26-745b-4e82-908a-81fbcac966d1","keywords":null,"link":"/itthon/20181030_Csak_erjunk_mar_haza__nem_ert_meg_veget_a_bergamoi_Ryanairhidegzuhany","timestamp":"2018. október. 30. 14:41","title":"Ma is folytatódik a Ryanair által hátrahagyott magyar utasok kálváriája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2d08ff3-422f-4b82-848a-aee7b7a6b4f2","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"Ezermilliárd dolláros üzletet akar Kínával az elkövetkező húsz évben a repülőgépeket gyártó amerikai óriás, mely az Egyesült Államok legnagyobb exportőre. Szóval van vesztenivalója a Peking és Washington között dúló kereskedelmi háborúskodásban. ","shortLead":"Ezermilliárd dolláros üzletet akar Kínával az elkövetkező húsz évben a repülőgépeket gyártó amerikai óriás, mely...","id":"20181030_Oriasi_a_tet_a_Boeingnak_Csocsiang_tartomanyban_a_kereskedelmi_haboruban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d2d08ff3-422f-4b82-848a-aee7b7a6b4f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7470091f-6ee2-4f11-a746-466093e17f0f","keywords":null,"link":"/kkv/20181030_Oriasi_a_tet_a_Boeingnak_Csocsiang_tartomanyban_a_kereskedelmi_haboruban","timestamp":"2018. október. 30. 06:58","title":"Óriási a tét a Boeingnek Csöcsiang tartományban, a kereskedelmi háborúban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a07c57d9-a9e6-4e4c-b927-c5fdcee9fe0e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A mentelmi bizottság is ezt javasolta. Polt Péter legfőbb ügyész korábban a Fidesz politikusának kiadását kérte. Simonka is igennel szavazott arra, függesszék fel mentelmi jogát. Ez a Fidesz frakciófegyelme.","shortLead":"A mentelmi bizottság is ezt javasolta. Polt Péter legfőbb ügyész korábban a Fidesz politikusának kiadását kérte...","id":"20181029_Felfuggesztettek_a_fideszes_Simonka_mentelmi_jogat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a07c57d9-a9e6-4e4c-b927-c5fdcee9fe0e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c383a12-a718-4399-9f6e-9b4fc9a0c6bb","keywords":null,"link":"/itthon/20181029_Felfuggesztettek_a_fideszes_Simonka_mentelmi_jogat","timestamp":"2018. október. 29. 14:35","title":"Felfüggesztették a fideszes Simonka mentelmi jogát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]