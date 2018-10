Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"41b10351-a1f9-4b3b-a93e-6b1a0c72742f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Gyorsított eljárásban állították bíróság elé a férfit, aki egy kórházban alvó betegtársát fosztotta ki.","shortLead":"Gyorsított eljárásban állították bíróság elé a férfit, aki egy kórházban alvó betegtársát fosztotta ki.","id":"20181030_itelet_felfuggesztett_korhazi_tolvaj_mobiltelefon_kifosztas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=41b10351-a1f9-4b3b-a93e-6b1a0c72742f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0d76d0a-b8b1-48de-b585-cd9fbbac8762","keywords":null,"link":"/itthon/20181030_itelet_felfuggesztett_korhazi_tolvaj_mobiltelefon_kifosztas","timestamp":"2018. október. 30. 16:38","title":"Három héten belül elítélték a kórházi tolvajt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e59aad8e-02f1-45ed-934b-1773fc94e72f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Fémkeresővel kutattak egykori hadszíntereken, otthon pedig rendszerezték a zsákmányt, egyes fegyvereket szét is szereltek.","shortLead":"Fémkeresővel kutattak egykori hadszíntereken, otthon pedig rendszerezték a zsákmányt, egyes fegyvereket szét is...","id":"20181030_Tobb_szaz_masodik_vilaghaborus_fegyvert_talaltak_ket_ferfinal_Somogyban__fotok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e59aad8e-02f1-45ed-934b-1773fc94e72f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"945699d5-28d6-41a2-b9bb-08655dc3dab8","keywords":null,"link":"/itthon/20181030_Tobb_szaz_masodik_vilaghaborus_fegyvert_talaltak_ket_ferfinal_Somogyban__fotok","timestamp":"2018. október. 30. 12:31","title":"Több száz második világháborús fegyvert találtak két férfinál Somogyban – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d6b127d-f510-4201-9055-00a6a7b2d437","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A 2018-as iPhone-ok mellett bemutatott új generációs Apple okosóra egyik érdekes funkciója az elesésérzékelő. A közelmúltban élesben is megmutatta, mire is jó valójában.","shortLead":"A 2018-as iPhone-ok mellett bemutatott új generációs Apple okosóra egyik érdekes funkciója az elesésérzékelő...","id":"20181030_apple_watch_series4_eleses_erzekelo_megmentett_egy_sved_ferfit","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2d6b127d-f510-4201-9055-00a6a7b2d437&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86dcd98f-411d-4ea1-bbfd-6777ea4f1bc6","keywords":null,"link":"/tudomany/20181030_apple_watch_series4_eleses_erzekelo_megmentett_egy_sved_ferfit","timestamp":"2018. október. 30. 13:03","title":"Nem úri huncutság, már életet is mentett: élesben vizsgázott az Apple Watch elesésérzékelője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c66b149d-c5a2-4eeb-88a6-0e906f484143","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Két másik teniszsztár, Novak Djokovic és Rafael Nadal viszont úgy tűnik, elmennek. ","shortLead":"Két másik teniszsztár, Novak Djokovic és Rafael Nadal viszont úgy tűnik, elmennek. ","id":"20181030_Federer_lemondta_egy_szaudarabiai_meccset_a_meggyilkolt_ujsagiro_miatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c66b149d-c5a2-4eeb-88a6-0e906f484143&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c086a79-6759-4b01-86ec-b6080386df9d","keywords":null,"link":"/sport/20181030_Federer_lemondta_egy_szaudarabiai_meccset_a_meggyilkolt_ujsagiro_miatt","timestamp":"2018. október. 30. 21:37","title":"Federer lemondta egy szaúd-arábiai meccsét a meggyilkolt újságíró miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fea8385e-52f9-456d-96e8-4c97fa025eac","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A dunaszerdahelyi férfi szerint az Anna & the Barbies énekesnője csak egyszer küldött neki elutasító üzenetet, és az a koncert lett volna utolsó találkozásuk, ahol végül letartóztatták.","shortLead":"A dunaszerdahelyi férfi szerint az Anna & the Barbies énekesnője csak egyszer küldött neki elutasító üzenetet, és...","id":"20181030_Sosem_mondta_ki_hogy_nincs_eselyem__interjut_adott_Pasztor_Anna_zaklatoja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fea8385e-52f9-456d-96e8-4c97fa025eac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3aef9f4-5731-4855-9338-d14e2dfd6e38","keywords":null,"link":"/kultura/20181030_Sosem_mondta_ki_hogy_nincs_eselyem__interjut_adott_Pasztor_Anna_zaklatoja","timestamp":"2018. október. 30. 08:12","title":"Pásztor Anna zaklatója nem fogta fel, hogy le van rázva","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"442c80ce-2711-4e7b-ba91-7ff1279eb8d9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Országgyűlés ma tárgyalja a Miniszterelnökség vezetőjének azon javaslatát, amely az uniós lakóhellyel nem rendelkező magyar állampolgároknak is aktív választójogot adna a jövő évi európai parlamenti választáson.","shortLead":"Az Országgyűlés ma tárgyalja a Miniszterelnökség vezetőjének azon javaslatát, amely az uniós lakóhellyel nem rendelkező...","id":"20181031_EPvalasztas_ma_targyaljak_hogy_a_Fidesz_szerezne_80_ezer_voksot_a_hataron_tulrol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=442c80ce-2711-4e7b-ba91-7ff1279eb8d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5c4b856-eb00-46a3-a29d-6b563bf3c669","keywords":null,"link":"/itthon/20181031_EPvalasztas_ma_targyaljak_hogy_a_Fidesz_szerezne_80_ezer_voksot_a_hataron_tulrol","timestamp":"2018. október. 31. 08:36","title":"EP-választás: ma tárgyalják, hogy a Fidesz szerezne 80 ezer voksot a határon túlról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c888830a-af84-4930-8ff0-8de403b37863","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Jövő július elsején kerül alapítványi fenntartásba a Budapesti Corvinus Egyetem, de ez a jövő évi felvételiket még semmiben nem befolyásolja, ugyanolyan feltételekkel lehet jelentkezni az egyetemre, mint eddig.","shortLead":"Jövő július elsején kerül alapítványi fenntartásba a Budapesti Corvinus Egyetem, de ez a jövő évi felvételiket még...","id":"20181030_2020tol_megszunnek_az_allami_helyek_a_Corvinuson","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c888830a-af84-4930-8ff0-8de403b37863&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"463da97a-6e9e-4535-973d-f4e2e4f757b4","keywords":null,"link":"/itthon/20181030_2020tol_megszunnek_az_allami_helyek_a_Corvinuson","timestamp":"2018. október. 30. 09:09","title":"2020-tól megszűnnek az állami helyek a Corvinuson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65152512-22e4-4414-a3bb-29b8efdf21bb","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Ez több, mint ahány amerikai Szíriában vagy Irakban szolgál.","shortLead":"Ez több, mint ahány amerikai Szíriában vagy Irakban szolgál.","id":"20181030_Nem_fogjuk_oket_beengedni__mondta_Trump_es_5200_katona_indult_a_mexikoi_hatarra","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=65152512-22e4-4414-a3bb-29b8efdf21bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f189a9a-dcfe-4e01-8a04-ecc6d6b46704","keywords":null,"link":"/vilag/20181030_Nem_fogjuk_oket_beengedni__mondta_Trump_es_5200_katona_indult_a_mexikoi_hatarra","timestamp":"2018. október. 30. 06:04","title":"\"Nem fogjuk őket beengedni\" – mondta Trump, majd 5200 katona indult a mexikói határra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]