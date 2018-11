Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0e5e7e72-ad81-4770-84d0-51188603176c","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A Gripenek végül kikísérték a gépet az országból. ","shortLead":"A Gripenek végül kikísérték a gépet az országból. ","id":"20181102_Egyiptomba_tarto_utasszallito_miatt_riasztottak_a_magyar_Gripeneket","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0e5e7e72-ad81-4770-84d0-51188603176c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31909a7b-d62d-4cd9-a289-77c5e89428ff","keywords":null,"link":"/itthon/20181102_Egyiptomba_tarto_utasszallito_miatt_riasztottak_a_magyar_Gripeneket","timestamp":"2018. november. 02. 12:57","title":"Egyiptomba tartó utasszállító miatt riasztották a magyar Gripeneket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e69aacc9-0e29-4b63-9630-ff4b86d5e205","c_author":"Hamvay Péter","category":"itthon","description":"Ha így folytatjuk, az uniós választásokon ismét elvernek bennünket – jósolja Ungár Péter LMP-s képviselő, aki szerint azért kell összefogni a Jobbikkal, mert a választókat frusztrálja a sok ellenzéki párt.","shortLead":"Ha így folytatjuk, az uniós választásokon ismét elvernek bennünket – jósolja Ungár Péter LMP-s képviselő, aki szerint...","id":"201844__ungar_peter_azlmp_jovojerol_szovetsegkeresesrol__nem_lehet_mindent_a_fideszre_fogni","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e69aacc9-0e29-4b63-9630-ff4b86d5e205&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ccb14bdb-5a38-4201-9477-2584fb11ed9b","keywords":null,"link":"/itthon/201844__ungar_peter_azlmp_jovojerol_szovetsegkeresesrol__nem_lehet_mindent_a_fideszre_fogni","timestamp":"2018. november. 03. 07:00","title":"Ungár Péter: Nem lehet mindent a Fideszre fogni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8586fa2a-df24-472c-993c-4dfe165ac087","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy minimum szerencsétlenül választott jelmezen akadt ki az internet népe.","shortLead":"Egy minimum szerencsétlenül választott jelmezen akadt ki az internet népe.","id":"20181101_Rasszizmussal_vadoljak_a_Bayern_Munchent_a_halloweeni_bulijuk_utan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8586fa2a-df24-472c-993c-4dfe165ac087&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e29706c-3214-4249-aa20-3907b5413faa","keywords":null,"link":"/elet/20181101_Rasszizmussal_vadoljak_a_Bayern_Munchent_a_halloweeni_bulijuk_utan","timestamp":"2018. november. 01. 20:35","title":"Rasszizmussal vádolják a Bayern Münchent a halloweeni bulija után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"400de4b1-f84b-47e3-b958-a0ef572f30b0","c_author":"Műértő","category":"hvgmuerto","description":"Prága szívében, közel ahhoz a templomhoz, amelyben Husz János több mint 600 éve elkezdte terjeszteni tanait, ahol a Betlehem utca az azonos nevű térbe torkollik, ott nyitott antikváriumot és a szomszédos ház szuterénjében galériát 25 évvel ezelőtt Jan Placák.","shortLead":"Prága szívében, közel ahhoz a templomhoz, amelyben Husz János több mint 600 éve elkezdte terjeszteni tanait, ahol...","id":"20181102_Elnyugodott_hajtokar","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=400de4b1-f84b-47e3-b958-a0ef572f30b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff86458d-4950-4697-a8da-adbf419a1950","keywords":null,"link":"/hvgmuerto/20181102_Elnyugodott_hajtokar","timestamp":"2018. november. 02. 17:33","title":"Elnyugodott hajtókar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ae9240a-aa1e-4f75-8f87-fbe561145c03","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Csak a 2500 négyzetméternél nagyobbakat, idén december végéig. ","shortLead":"Csak a 2500 négyzetméternél nagyobbakat, idén december végéig. ","id":"20181102_Ha_gyumolcsose_van_be_kell_jelenteni","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3ae9240a-aa1e-4f75-8f87-fbe561145c03&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48973f1c-1f2f-4ee1-8145-2f2f62cf8a8f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181102_Ha_gyumolcsose_van_be_kell_jelenteni","timestamp":"2018. november. 02. 15:57","title":"Ha gyümölcsöse van, be kell jelenteni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8ccc08f-18cd-4067-af99-a63ecfc96598","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Ausztria tekintélye sérülhet azzal, hogy az osztrák kormány úgy döntött, az ország kilép az ENSZ globális migrációs csomagja elfogadásának folyamatából - közölte Alexander Van der Bellen. Valószínűnek nevezte Mateusz Morawiecki lengyel kormányfő, hogy Lengyelország sem csatlakozik a csomaghoz.","shortLead":"Ausztria tekintélye sérülhet azzal, hogy az osztrák kormány úgy döntött, az ország kilép az ENSZ globális migrációs...","id":"20181102_Migracio_Van_der_Bellen_szerint_Ausztria_jo_hirneve_forog_kockan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d8ccc08f-18cd-4067-af99-a63ecfc96598&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49a91dbb-c609-4059-9925-c78df1240933","keywords":null,"link":"/vilag/20181102_Migracio_Van_der_Bellen_szerint_Ausztria_jo_hirneve_forog_kockan","timestamp":"2018. november. 02. 18:37","title":"Migráció: Az osztrák államfő szerint Ausztria jó hírneve forog kockán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d3aa79b-b558-4112-bca3-e5f638fcb688","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Ennek a különleges ékformájú sportkocsinak talán csak egyetlen hibája van. Hogy mindössze egyetlen példány készült belőle.","shortLead":"Ennek a különleges ékformájú sportkocsinak talán csak egyetlen hibája van. Hogy mindössze egyetlen példány készült...","id":"20181103_mutatunk_egy_japan_hiperautot_amirol_velhetoen_meg_sosem_hallott_dome_zero_petersen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7d3aa79b-b558-4112-bca3-e5f638fcb688&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58d9bb32-a795-469d-a693-b2e257ea9459","keywords":null,"link":"/cegauto/20181103_mutatunk_egy_japan_hiperautot_amirol_velhetoen_meg_sosem_hallott_dome_zero_petersen","timestamp":"2018. november. 03. 06:41","title":"Mutatunk egy japán hiperautót, amiről vélhetően még sosem hallott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e729c60-4b76-4afc-8b3a-c0ddd580cfb1","c_author":"Dobszay János","category":"itthon","description":"A demográfiai konzultációt indító, az „asszonyoknak” szövetséget ígérő Orbánnak is tudomásul kell vennie, hogy a gyerekek majdnem fele élettársi kapcsolatból születik. ","shortLead":"A demográfiai konzultációt indító, az „asszonyoknak” szövetséget ígérő Orbánnak is tudomásul kell vennie...","id":"201840__demografia__konzultacio__parkapcsolatok__nasztancok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0e729c60-4b76-4afc-8b3a-c0ddd580cfb1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"342ed37f-42e9-47a2-b308-f42f82ae1f7c","keywords":null,"link":"/itthon/201840__demografia__konzultacio__parkapcsolatok__nasztancok","timestamp":"2018. november. 03. 08:30","title":"Ha jobban megnézzük, nem a kormány családpolitikája miatt tört ki házasodási láz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]