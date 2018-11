Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"72596c9f-1e59-465c-bedd-8bf9c88af1c7","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Mintegy 8-10 százalékkal emelkedhetnek az előző évhez képest a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás (kgfb) díjai, de míg egyes szegmensekben a tavalyihoz hasonló díjak várhatók, másutt akár 30 százaléknál is nagyobb lehet a növekedés - tudatta a Netrisk.hu. Az átlagdíj 25 ezer forint körül alakulhat.","shortLead":"Mintegy 8-10 százalékkal emelkedhetnek az előző évhez képest a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás (kgfb) díjai, de...","id":"20181102_Netriskhu_810_szazalekkal_emelkedhetnek_a_kgfb_dijai","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=72596c9f-1e59-465c-bedd-8bf9c88af1c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2a577b2-5ec1-4353-b166-fb88a813d240","keywords":null,"link":"/itthon/20181102_Netriskhu_810_szazalekkal_emelkedhetnek_a_kgfb_dijai","timestamp":"2018. november. 02. 17:38","title":"Netrisk.hu: 8-10 százalékkal emelkedhetnek a kgfb díjai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68af79ae-c8da-409b-bb23-08f858af43fb","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az éhező, csonstovány Amal Husseinről a New York Times fotóriportere készített képet, rá egy hétre meghalt.","shortLead":"Az éhező, csonstovány Amal Husseinről a New York Times fotóriportere készített képet, rá egy hétre meghalt.","id":"20181104_A_haboru_ertelmetlen_pusztitasa_meghalt_a_heteves_jemeni_kislany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=68af79ae-c8da-409b-bb23-08f858af43fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e3692f2-caba-43ae-8891-b5101548a750","keywords":null,"link":"/vilag/20181104_A_haboru_ertelmetlen_pusztitasa_meghalt_a_heteves_jemeni_kislany","timestamp":"2018. november. 04. 11:37","title":"A háború értelmetlen pusztítása: meghalt a hétéves jemeni kislány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a883fe8-da6a-4b1e-9af3-bffa389580ca","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Szíriai kormányerők lőtték pénteken az idlíbi demilitarizált ütközőövezetet, az ágyúzásban legkevesebb nyolc ember életét vesztette.","shortLead":"Szíriai kormányerők lőtték pénteken az idlíbi demilitarizált ütközőövezetet, az ágyúzásban legkevesebb nyolc ember...","id":"20181102_Az_eddigi_legsulyosabb_tamadas_az_idlibi_demilitarizalt_utkozoovezet_ellen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6a883fe8-da6a-4b1e-9af3-bffa389580ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"097d84a2-7c6f-4a05-a68e-73e694e6530a","keywords":null,"link":"/vilag/20181102_Az_eddigi_legsulyosabb_tamadas_az_idlibi_demilitarizalt_utkozoovezet_ellen","timestamp":"2018. november. 02. 21:33","title":"Az eddigi legsúlyosabb támadás az idlíbi demilitarizált ütközőövezet ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"039a92e9-1b45-48aa-87d1-c9eef8a1100f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Csalódottságát fejezte ki az általa feltalált internet állapotát illetően Tim Berners-Lee számítástechnikus, aki szerint túlságosan is nagyra nőttek az olyan technológiai vállalatok, mint például a Facebook vagy a Google.","shortLead":"Csalódottságát fejezte ki az általa feltalált internet állapotát illetően Tim Berners-Lee számítástechnikus, aki...","id":"20181102_Az_internet_feltalaloja_feldarabolna_a_technologiai_oriascegeket","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=039a92e9-1b45-48aa-87d1-c9eef8a1100f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"724d4204-e376-44c5-a9f2-fa0a36e8579d","keywords":null,"link":"/tudomany/20181102_Az_internet_feltalaloja_feldarabolna_a_technologiai_oriascegeket","timestamp":"2018. november. 02. 19:44","title":"Az internet feltalálója feldarabolná a technológiai óriáscégeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50bfdd1d-9c4a-4dc8-8625-2b181c40fdc3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az ügyészek szerint a pittsburghi mészáros is egy a közösségi médiában terjedő gyűlöletkeltő, rasszista kampányon edződött, mielőtt lelőtt volna 11 embert az Élet Fája nevű zsinagógában. ","shortLead":"Az ügyészek szerint a pittsburghi mészáros is egy a közösségi médiában terjedő gyűlöletkeltő, rasszista kampányon...","id":"20181103_A_Facebook_sajnalja_hogy_nem_tud_mit_kezdeni_a_gyuloletkelto_kampanyokkal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=50bfdd1d-9c4a-4dc8-8625-2b181c40fdc3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fdb44dad-7332-4753-9246-9d99d08c1303","keywords":null,"link":"/tudomany/20181103_A_Facebook_sajnalja_hogy_nem_tud_mit_kezdeni_a_gyuloletkelto_kampanyokkal","timestamp":"2018. november. 03. 15:38","title":"A Facebook sajnálja, hogy nem tud mit kezdeni a gyűlöletkeltő kampányokkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72b9327c-557f-42f8-ad6b-021949f9b78d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Ukrajna biztonságának eleme, hogy megmarad tranzitországnak az orosz földgáz szállításában – hangsúlyozta Angela Merkel német kancellár pénteken Varsóban, a lengyel-német kormányközi konzultációt követő sajtóértekezleten.","shortLead":"Ukrajna biztonságának eleme, hogy megmarad tranzitországnak az orosz földgáz szállításában – hangsúlyozta Angela Merkel...","id":"20181102_Merkel_Ukrajna_maradjon_meg_tranzitorszagnak_az_orosz_gaz_szallitasaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=72b9327c-557f-42f8-ad6b-021949f9b78d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14709789-27e1-4968-8f9a-b26bbaf96fc5","keywords":null,"link":"/vilag/20181102_Merkel_Ukrajna_maradjon_meg_tranzitorszagnak_az_orosz_gaz_szallitasaban","timestamp":"2018. november. 02. 20:14","title":"Merkel: Ukrajna maradjon meg tranzitországnak az orosz gáz szállításában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4feae568-1426-47c5-bc5b-5fe78c0616bd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfit az épület udvarán egy látogató és egy biztonsági őr állította meg.","shortLead":"A férfit az épület udvarán egy látogató és egy biztonsági őr állította meg.","id":"20181103_A_korhaz_folyosojan_rabolt_ki_egy_idos_not_a_budapesti_tolvaj","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4feae568-1426-47c5-bc5b-5fe78c0616bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"789e0872-0e21-4b2e-b242-9c9c97514914","keywords":null,"link":"/itthon/20181103_A_korhaz_folyosojan_rabolt_ki_egy_idos_not_a_budapesti_tolvaj","timestamp":"2018. november. 03. 11:26","title":"A kórház folyósóján rabolt ki egy idős nőt a budapesti tolvaj","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59c24ebe-8ffb-4ee9-a0e2-5720241a8b71","c_author":"Emőd Péter","category":"kultura","description":"A nemzetközi művészeti életben magasan jegyzett Okwui Enwezor önként távozott, de elhatározásában a bajor kultúrpolitikában is érzékelhető irányváltás döntő szerepet játszott.","shortLead":"A nemzetközi művészeti életben magasan jegyzett Okwui Enwezor önként távozott, de elhatározásában a bajor...","id":"201841__munchen__haus_der_kunst__okwui_enwezor__elfogyott_levego","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=59c24ebe-8ffb-4ee9-a0e2-5720241a8b71&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb1bf0d8-7538-4b90-a7f6-42f27d1a7d73","keywords":null,"link":"/kultura/201841__munchen__haus_der_kunst__okwui_enwezor__elfogyott_levego","timestamp":"2018. november. 04. 07:30","title":"Kiutálták a bajor politikusok a müncheni Haus der Kunst első afrikai származású igazgatóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]