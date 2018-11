Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d00e488f-9d3f-425b-8fc3-0fef0a76421b","c_author":"Nagy Gábor","category":"vilag","description":"Évtizedes lemaradást behozva a XXI. századba emelné a választások lebonyolítását Kalifornia magyarországnyi méretű megyéje.","shortLead":"Évtizedes lemaradást behozva a XXI. századba emelné a választások lebonyolítását Kalifornia magyarországnyi méretű...","id":"20181105_Kalifornia_az_elektronikus_voksolasra_szavazna__de_vegul_megsem","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d00e488f-9d3f-425b-8fc3-0fef0a76421b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c20a50d-4e84-4f20-8992-be9059eee93e","keywords":null,"link":"/vilag/20181105_Kalifornia_az_elektronikus_voksolasra_szavazna__de_vegul_megsem","timestamp":"2018. november. 05. 12:00","title":"Kalifornia az elektronikus voksolásra szavazna, de az orosz hackerek ebbe is beleszóltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b8383f3-4b18-412f-9452-52de32d696fd","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Lounge Design készítette a telekommunikációs vállalat \"tipikusan magyar\" szlogenű kampányát.","shortLead":"A Lounge Design készítette a telekommunikációs vállalat \"tipikusan magyar\" szlogenű kampányát.","id":"20181106_magyar_telekom_lounge_design_tipikusan_magyar_reklam_kampany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4b8383f3-4b18-412f-9452-52de32d696fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c35a34c3-3c5c-481c-927d-24cca7b1af05","keywords":null,"link":"/kkv/20181106_magyar_telekom_lounge_design_tipikusan_magyar_reklam_kampany","timestamp":"2018. november. 06. 19:55","title":"A Telekomnak is dolgozik a zsíros állami megrendeléseket kapó ügynökség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c4e8ba1-9a69-4cce-b31e-82f7aa7a11f2","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Tízezer papot és egyházi alkalmazottat távolítanak el a közalkalmazotti fizetési listáról Görögországban.","shortLead":"Tízezer papot és egyházi alkalmazottat távolítanak el a közalkalmazotti fizetési listáról Görögországban.","id":"20181107_Mar_a_papokon_is_sporol_Gorogorszag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3c4e8ba1-9a69-4cce-b31e-82f7aa7a11f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6ac04f4-663c-4f65-a804-f2eb887a5c92","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181107_Mar_a_papokon_is_sporol_Gorogorszag","timestamp":"2018. november. 07. 05:33","title":"Már a papokon is spórol Görögország","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6763b7b-2acf-49f8-af93-cb4174f6fba3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Korábban arról szóltak a hírek, hogy ha nagy baj van, a kukásautók kezelésére ideiglenes polgári védelmi szolgálatot rendelhetnek el – ez pedig a lakosság bevonását takarja.","shortLead":"Korábban arról szóltak a hírek, hogy ha nagy baj van, a kukásautók kezelésére ideiglenes polgári védelmi szolgálatot...","id":"20181106_Cafol_a_Katasztrofavedelem_panikkeltes_hogy_a_lakosokkal_szallitatjak_el_a_szemetet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c6763b7b-2acf-49f8-af93-cb4174f6fba3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d9cba9b-6fb4-4166-8c20-5d53cfc1cec1","keywords":null,"link":"/itthon/20181106_Cafol_a_Katasztrofavedelem_panikkeltes_hogy_a_lakosokkal_szallitatjak_el_a_szemetet","timestamp":"2018. november. 06. 09:27","title":"Cáfol a Katasztrófavédelem: pánikkeltés, hogy a lakosokkal vitetik el a szemetet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71b6c05b-46b8-4de5-b504-f0178a156e5d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Jelek szerint a Nürburgringen már javában zajlik a bőven 400 lóerő feletti teljesítményű sportos divatterepjáró tesztelése. ","shortLead":"Jelek szerint a Nürburgringen már javában zajlik a bőven 400 lóerő feletti teljesítményű sportos divatterepjáró...","id":"20181106_feszitett_tempo_kemvideon_a_sportosra_hangolt_audi_sq8_divatterepjaro_benzin_dizel_nurburgring","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=71b6c05b-46b8-4de5-b504-f0178a156e5d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1baf2a94-e46c-40ac-9b98-92fe5f86e14b","keywords":null,"link":"/cegauto/20181106_feszitett_tempo_kemvideon_a_sportosra_hangolt_audi_sq8_divatterepjaro_benzin_dizel_nurburgring","timestamp":"2018. november. 06. 08:21","title":"Feszített tempó: kémvideón a sportosra hangolt Audi SQ8","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c46489a4-eff2-42a7-b5bb-760c5f5b35c6","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Bár a bíróság felmentette az istenkáromlás vádja alól, a pakisztáni tömegek halálbüntetést követelnek a keresztény asszonynak, Aszija Bibinek, sőt már a többmilliós keresztény kisebbségnek fenyegetettségben kell élnie. Az olasz kormány azt mondta, már dolgoznak Aszija Bibi kimentésén.","shortLead":"Bár a bíróság felmentette az istenkáromlás vádja alól, a pakisztáni tömegek halálbüntetést követelnek a keresztény...","id":"20181106_Pakisztan_kifordult_magabol_Aszija_Bibi_miatt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c46489a4-eff2-42a7-b5bb-760c5f5b35c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b1cdeda-1d9d-45d6-bf4e-f6f46eaae161","keywords":null,"link":"/vilag/20181106_Pakisztan_kifordult_magabol_Aszija_Bibi_miatt","timestamp":"2018. november. 06. 18:00","title":"Aszija Bibi élete múlhat azon, hogy kimentik-e a magából kiforduló Pakisztánból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d720a67-9541-4b81-987c-d1f2c46ed8b3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A két fiú egy alagsori lakásba is betört, és egy nő telefonját is ellopták. ","shortLead":"A két fiú egy alagsori lakásba is betört, és egy nő telefonját is ellopták. ","id":"20181105_Par_ora_alatt_kilenc_autot_tort_fel_ket_fiatal_egy_budapesti_parkoloban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5d720a67-9541-4b81-987c-d1f2c46ed8b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf06ea0c-c1cd-4562-bd29-bd38e3565dd0","keywords":null,"link":"/itthon/20181105_Par_ora_alatt_kilenc_autot_tort_fel_ket_fiatal_egy_budapesti_parkoloban","timestamp":"2018. november. 05. 12:42","title":"Pár óra alatt kilenc autót tört fel két fiatal egy budapesti parkolóban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33bd0236-1d2e-4ca9-b92e-3a92fe4be315","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A béren kívüli juttatások megadóztatása ellen fognak tiltakozni Budapest belvárosában kedden. ","shortLead":"A béren kívüli juttatások megadóztatása ellen fognak tiltakozni Budapest belvárosában kedden. ","id":"20181105_Utcara_vonulnak_holnap_a_szakszervezetek_a_cafeteriaert","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=33bd0236-1d2e-4ca9-b92e-3a92fe4be315&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d55200cc-2da5-44c6-bc37-a5b49de58797","keywords":null,"link":"/itthon/20181105_Utcara_vonulnak_holnap_a_szakszervezetek_a_cafeteriaert","timestamp":"2018. november. 05. 10:44","title":"Utcára vonulnak holnap a szakszervezetek a cafetériáért, nagy tüntetés készül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]