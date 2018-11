Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5c9fa128-6912-4e23-b2ec-73d0b11d2157","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A német politikus a szavazatok több mint kétharmadát kapta a Néppárt kongresszusán","shortLead":"A német politikus a szavazatok több mint kétharmadát kapta a Néppárt kongresszusán","id":"20181108_Orban_Viktor_fellelegezhet_Manfred_Weber_lehet_a_Bizottsag_kovetkezo_elnoke","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5c9fa128-6912-4e23-b2ec-73d0b11d2157&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35bf8d4f-85b0-4a1e-bf47-f2c4fd1843f9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181108_Orban_Viktor_fellelegezhet_Manfred_Weber_lehet_a_Bizottsag_kovetkezo_elnoke","timestamp":"2018. november. 08. 12:46","title":"Orbán Viktor fellélegezhet: Manfred Weber lehet a Bizottság következő elnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"049e5f1f-8c5f-43ee-bf12-4414b43d6680","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Ausztrál telekommunikációs cégtől érkezik a Teslához az igazgatótanács elnöke, miután Elon Musk lemondott.","shortLead":"Ausztrál telekommunikációs cégtől érkezik a Teslához az igazgatótanács elnöke, miután Elon Musk lemondott.","id":"20181108_Megvan_ki_lesz_Elon_Musk_utoda_a_Tesla_elen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=049e5f1f-8c5f-43ee-bf12-4414b43d6680&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"519c011a-7e09-4801-925a-f2c4f33b2ae2","keywords":null,"link":"/kkv/20181108_Megvan_ki_lesz_Elon_Musk_utoda_a_Tesla_elen","timestamp":"2018. november. 08. 09:11","title":"Megvan, ki lesz Elon Musk utóda a Tesla igazgatótanácsának élén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b705c87-e976-4a78-b254-c94cc6214760","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A férfi tengerészgyalogos volt, egy diákrendezvényen nyitott tüzet. ","shortLead":"A férfi tengerészgyalogos volt, egy diákrendezvényen nyitott tüzet. ","id":"20181108_Volt_katona_olt_meg_13_embert_Kaliforniaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9b705c87-e976-4a78-b254-c94cc6214760&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d298f10-44ff-40ef-b501-f16911d3afd2","keywords":null,"link":"/vilag/20181108_Volt_katona_olt_meg_13_embert_Kaliforniaban","timestamp":"2018. november. 08. 17:19","title":"Volt katona ölt meg 12 embert Kaliforniában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d97d457-fbd4-4bbf-8f32-115140be1bc7","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"Mindenkivel előfordul, hogy elfelejti valakinek a nevét. Pedig nem lehetetlen megjegyezni őket: a következő két egyszerű, de hatékony módszer segíthet ebben.","shortLead":"Mindenkivel előfordul, hogy elfelejti valakinek a nevét. Pedig nem lehetetlen megjegyezni őket: a következő két...","id":"20181108_nevmemoria_fejlesztese","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6d97d457-fbd4-4bbf-8f32-115140be1bc7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0fee3c1-e53b-4e22-ac9d-c84907330e38","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20181108_nevmemoria_fejlesztese","timestamp":"2018. november. 08. 13:15","title":"Nem tudja megjegyezni a neveket? Ez a szuper módszer segíthet!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc279e5e-21c1-4f24-9bad-ab660b5b39aa","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"És szép lassan a lengyelek is lehagyták Magyarországot.","shortLead":"És szép lassan a lengyelek is lehagyták Magyarországot.","id":"20181108_Tarki_ha_igy_haladunk_soha_nem_erjuk_utol_Ausztriat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bc279e5e-21c1-4f24-9bad-ab660b5b39aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c116889a-f562-44ab-a0a8-79c1ec0ccc10","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181108_Tarki_ha_igy_haladunk_soha_nem_erjuk_utol_Ausztriat","timestamp":"2018. november. 08. 05:52","title":"Tárki: Ha így haladunk, soha nem érjük utol Ausztriát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca5c51bc-16bf-47c3-ae54-b1585b4261c9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":" A 13 éves, győztes címétől megfosztott kisfiú szülei visszautasítják, hogy doppingolták volna a Kishuszár Vágtán győztes lovat. Arra hivatkoznak, hogy \"az istállóban történhetett valami\", szándékosan ártani akart valaki a csapatuknak. Sepsiszentgyörgy önkormányzata is elhatárolódott a tisztességtelen eszközöktől.","shortLead":" A 13 éves, győztes címétől megfosztott kisfiú szülei visszautasítják, hogy doppingolták volna a Kishuszár Vágtán...","id":"20181109_Megszolalt_a_doppinggal_lebukott_csalad_szandekos_szabotazs_tortent_a_Nemzeti_Vagtan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ca5c51bc-16bf-47c3-ae54-b1585b4261c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"801497f1-e9b0-4b0b-b90a-1c125aa6e950","keywords":null,"link":"/itthon/20181109_Megszolalt_a_doppinggal_lebukott_csalad_szandekos_szabotazs_tortent_a_Nemzeti_Vagtan","timestamp":"2018. november. 09. 15:34","title":"Megszólalt a doppinggal lebukott család: szándékos szabotázs történt a Nemzeti Vágtán?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97b517da-ee8b-49b4-8882-5cd78fa31ebd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Érkezett egy feljelentés szexuális erőszak miatt, de kiderült, nem történt bűncselekmény.","shortLead":"Érkezett egy feljelentés szexuális erőszak miatt, de kiderült, nem történt bűncselekmény.","id":"20181107_A_szopofantom_nem_kovetett_el_buncselekmenyt_az_aldozata_is_beleegyezett","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=97b517da-ee8b-49b4-8882-5cd78fa31ebd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d050b596-d7e4-4c63-a09f-6a742e4ea384","keywords":null,"link":"/itthon/20181107_A_szopofantom_nem_kovetett_el_buncselekmenyt_az_aldozata_is_beleegyezett","timestamp":"2018. november. 07. 17:56","title":"A szopófantom nem követett el bűncselekményt, az áldozata is beleegyezett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f07e9fb-8a7d-445a-9e3b-98afbb1eafef","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A 74 milliárdos városában megszavazták a 7500 hajléktalant lakáshoz segítő adót. San Francisco, a névadója, a szegényeket segítő Szent-Ferenc szellemében támogatja a rászorulókat.","shortLead":"A 74 milliárdos városában megszavazták a 7500 hajléktalant lakáshoz segítő adót. San Francisco, a névadója...","id":"20181109_Helyi_kulonadobol_lakast_a_hajlektalanoknak_Igen_ez_a_varos_megszavazta","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4f07e9fb-8a7d-445a-9e3b-98afbb1eafef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90a969ee-8267-4cbd-bb78-51a5181132c1","keywords":null,"link":"/kkv/20181109_Helyi_kulonadobol_lakast_a_hajlektalanoknak_Igen_ez_a_varos_megszavazta","timestamp":"2018. november. 09. 10:33","title":"Helyi különadóból lakást a hajléktalanoknak? Igen, ez a város megszavazta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]