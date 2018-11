Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7d64b0e0-1d17-4796-a645-d25ccfa5f4a3","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"És igen, ott harapta meg, ahol azt a legkevésbé szerette volna.","shortLead":"És igen, ott harapta meg, ahol azt a legkevésbé szerette volna.","id":"20181109_A_WCkagylobol_tamadt_a_kigyo_egy_ferfira_Thaifoldon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7d64b0e0-1d17-4796-a645-d25ccfa5f4a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc170f5d-a764-4699-a8cf-2c45c13d8be9","keywords":null,"link":"/elet/20181109_A_WCkagylobol_tamadt_a_kigyo_egy_ferfira_Thaifoldon","timestamp":"2018. november. 09. 06:16","title":"A WC-kagylóból támadt a kígyó egy férfira Thaiföldön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1816667-84b9-4d4f-8357-bb39d98b3292","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ha az áremelkedés gyorsul, rendszerint a hivatalos adatokat meghaladó drágulást érzékelnek a fogyasztók. Vagy a hivatalos adatok torzítanak?","shortLead":"Ha az áremelkedés gyorsul, rendszerint a hivatalos adatokat meghaladó drágulást érzékelnek a fogyasztók. Vagy...","id":"20181108_Miert_erezzuk_nagyobbnak_az_inflaciot_mint_ahogy_a_KSH_meri","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c1816667-84b9-4d4f-8357-bb39d98b3292&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6f3a614-2be7-4c17-ac11-c74c0a85fbe5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181108_Miert_erezzuk_nagyobbnak_az_inflaciot_mint_ahogy_a_KSH_meri","timestamp":"2018. november. 08. 15:44","title":"Miért érezzük nagyobbnak az inflációt, mint ahogy a KSH méri?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aee94665-408e-4a86-bc3f-8163484f6bf9","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Kiderült, a Paris Saint-Germain játékosainak szerződésében van egy kitétel, amely kimondja, hogy köszönteniük kell a szurkolókat, és ezért bizonyos összegeket is kapnak havonta. ","shortLead":"Kiderült, a Paris Saint-Germain játékosainak szerződésében van egy kitétel, amely kimondja, hogy köszönteniük kell...","id":"20181109_Neymar_tobb_mint_120_millio_forintot_kap_havonta_csak_hogy_koszontse_a_kozonseget","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=aee94665-408e-4a86-bc3f-8163484f6bf9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79d13823-ed42-400e-9bc3-815ad7b55a51","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181109_Neymar_tobb_mint_120_millio_forintot_kap_havonta_csak_hogy_koszontse_a_kozonseget","timestamp":"2018. november. 09. 15:33","title":"Neymar havi 120 millió forintot kap, csak hogy tapsoltassa a közönséget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"071b226b-7bff-462b-b52e-37bc70399afc","c_author":"LG Electronics","category":"brandchannel","description":"Az okostelefonok egyik gyakran használt funkciója a zenelejátszás, azonban a mai készülékekkel nem csak hallgatni lehet a zenét, de komponálni is. Sőt, még csak hangszeren sem kell tudni játszani ehhez. Bemutatunk néhány ötletes alkalmazást, amelyekkel a zenerajongók még többet hozhatnak ki a telefonjukból.","shortLead":"Az okostelefonok egyik gyakran használt funkciója a zenelejátszás, azonban a mai készülékekkel nem csak hallgatni lehet...","id":"lgelectronics_20181108_Zene_nelkul_mit_erek_en_es_a_telefonom","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=071b226b-7bff-462b-b52e-37bc70399afc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a29fad5-c246-45bc-a430-731d3d884a74","keywords":null,"link":"/brandchannel/lgelectronics_20181108_Zene_nelkul_mit_erek_en_es_a_telefonom","timestamp":"2018. november. 08. 19:30","title":"Zene nélkül mit érek én (és a telefonom)?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"LG Electronics Magyarország","c_partnerlogo":"66ef1010-d8f9-4b38-bac2-a48144838a3c","c_partnertag":"lgelectronics"},{"available":true,"c_guid":"4428c751-e682-49b4-9029-a9a530af719f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ugyan ez a mostani szombat munkanap, de lassan itt van a 2019-es év és van egy jó hírünk: jövőre is jó sok hosszú hétvége lesz.","shortLead":"Ugyan ez a mostani szombat munkanap, de lassan itt van a 2019-es év és van egy jó hírünk: jövőre is jó sok hosszú...","id":"20181110_Jovore_is_duskalunk_a_hosszu_hetvegekben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4428c751-e682-49b4-9029-a9a530af719f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"228577ed-d768-428a-b073-7b29e8825ddf","keywords":null,"link":"/itthon/20181110_Jovore_is_duskalunk_a_hosszu_hetvegekben","timestamp":"2018. november. 10. 10:32","title":"Jövőre is dúskálunk a hosszú hétvégékben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1be275f3-b8ee-4ddd-b725-ea7c65efec5b","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"Csodálkozom, hogy meghívtak, nem is tudom, hogy kerülök ide – kezdte Puzsér Róbert főpolgármester-jelölt a köztévé Ma Reggel c. műsorában. „Nagyon sok vendég van itt” – válaszolt a műsorvezető, mintha mit sem sejtene.","shortLead":"Csodálkozom, hogy meghívtak, nem is tudom, hogy kerülök ide – kezdte Puzsér Róbert főpolgármester-jelölt a köztévé Ma...","id":"20181109_Puzser_Harom_es_fel_eve_tiltolistan_vagyok_a_koztevenel_nem_tudom_mit_keresek_itt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1be275f3-b8ee-4ddd-b725-ea7c65efec5b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c3c2e3a-c872-43fb-8d91-e46ad456c958","keywords":null,"link":"/itthon/20181109_Puzser_Harom_es_fel_eve_tiltolistan_vagyok_a_koztevenel_nem_tudom_mit_keresek_itt","timestamp":"2018. november. 09. 09:25","title":"Puzsér: Három és fél éve tiltólistán vagyok a köztévénél, nem tudom, mit keresek itt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba4e5844-2e71-4c2c-b89e-3873eb9db889","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Nyerges Zsolt eladja a Közgépet a Duna Aszfaltnak – jelentették be.","shortLead":"Nyerges Zsolt eladja a Közgépet a Duna Aszfaltnak – jelentették be.","id":"20181109_Eladjak_a_Kozgepet_Meszaros_Lorinc_uzlettarsanak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ba4e5844-2e71-4c2c-b89e-3873eb9db889&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"902fd869-2f55-4a40-a6f8-4b905d3bb223","keywords":null,"link":"/kkv/20181109_Eladjak_a_Kozgepet_Meszaros_Lorinc_uzlettarsanak","timestamp":"2018. november. 09. 14:15","title":"Eladják a Közgépet Mészáros Lőrinc üzlettársának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ece8a088-e1dd-4a27-a574-ace90038ce8b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem tudni távozásuk okát, de egyikük helyére már találtak is valakit.","shortLead":"Nem tudni távozásuk okát, de egyikük helyére már találtak is valakit.","id":"20181109_Nepszava_Nagy_Aniko_utan_ket_helyettes_allamtitkar_is_tavozik_az_egeszsegugyi_allamtitkarsagrol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ece8a088-e1dd-4a27-a574-ace90038ce8b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12c56aa3-06b7-48c8-bf48-6a3f2ab0ca74","keywords":null,"link":"/itthon/20181109_Nepszava_Nagy_Aniko_utan_ket_helyettes_allamtitkar_is_tavozik_az_egeszsegugyi_allamtitkarsagrol","timestamp":"2018. november. 09. 18:10","title":"Népszava: Két helyettes államtitkár is távozik az Emmitől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]