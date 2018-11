Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"09e1f5b9-4685-4582-9964-738248cf23e1","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) sportági világszervezeteknek szóló állásfoglalása azért született, mert november elején a koszovói karatésok nem szerepelhettek saját zászlajuk alatt a madridi világbajnokságon.","shortLead":"A Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) sportági világszervezeteknek szóló állásfoglalása azért született, mert november...","id":"20181113_sportesemeny_spanyolorszag_nemzetkozi_olimpiai_bizottsag_nob","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=09e1f5b9-4685-4582-9964-738248cf23e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c7aeb82-a44b-440c-a2cf-df8ed544211c","keywords":null,"link":"/sport/20181113_sportesemeny_spanyolorszag_nemzetkozi_olimpiai_bizottsag_nob","timestamp":"2018. november. 13. 10:35","title":"Senki ne rendezzen sporteseményt Spanyolországban – kéri a NOB","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f95ff11d-daa6-4290-b2f9-1d0ae0f3b6e3","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Santiago Solarit addig véglegesítették a poszton.","shortLead":"Santiago Solarit addig véglegesítették a poszton.","id":"20181112_real_madrid_edzo_santiago_solari_julen_lopetegui_spanyol_bajnoksag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f95ff11d-daa6-4290-b2f9-1d0ae0f3b6e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f2e2390-ea9e-453f-9e3e-dbf800ecbc58","keywords":null,"link":"/sport/20181112_real_madrid_edzo_santiago_solari_julen_lopetegui_spanyol_bajnoksag","timestamp":"2018. november. 12. 16:18","title":"A szezon végéig van edzője a Realnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"509043d9-fa59-49be-a929-1f638058bbde","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A menekülteket és integrálásukat segítő globális megállapodást decemberben fogadnák el. Magyarország már kilépett az egyezményből az elfogadási folyamat közben, ahogy az USA, Ausztrália és Ausztria is.","shortLead":"A menekülteket és integrálásukat segítő globális megállapodást decemberben fogadnák el. Magyarország már kilépett...","id":"20181112_Bulgaria_sem_csatlakozik_az_ENSZ_migracios_csomagjahoz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=509043d9-fa59-49be-a929-1f638058bbde&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26ff973c-bcb4-4ef3-a3ac-9e6172cd40c2","keywords":null,"link":"/vilag/20181112_Bulgaria_sem_csatlakozik_az_ENSZ_migracios_csomagjahoz","timestamp":"2018. november. 12. 14:54","title":"Bulgária is kilép az ENSZ globális migrációs tárgyalásából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a6e107e-5f25-438f-ac4c-699b572372e9","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Központi adatbázis épülne a szállodák, szálláshelyek vendégeiről, a kormányzat szerint ezzel akarják visszaszorítani a szürkegazdaságot. Az adatokhoz azonban a NAV és a KSH mellett például a rendőrség és az idegenrendészet is hozzáférhet.","shortLead":"Központi adatbázis épülne a szállodák, szálláshelyek vendégeiről, a kormányzat szerint ezzel akarják visszaszorítani...","id":"20181112_A_kormanyzat_elmagyarazta_ezert_akarja_tudni_hogy_on_kivel_mikor_es_hol_wellnessezik","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8a6e107e-5f25-438f-ac4c-699b572372e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4133c566-9d7a-4ca8-a34b-cf9a034125e0","keywords":null,"link":"/kkv/20181112_A_kormanyzat_elmagyarazta_ezert_akarja_tudni_hogy_on_kivel_mikor_es_hol_wellnessezik","timestamp":"2018. november. 12. 14:52","title":"A kormányzat elmagyarázta: ezért akarja tudni, hogy ön kivel, mikor és hol wellnessezik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2423947-2114-46e4-a19e-66a3ff8ce545","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kritikus besorolást kapott az az incidens, ami vasárnap délután történt a kazahsztáni Air Astana légitársaság repülőjével. A Lisszabonból felszálló gép személyzete egy időre elvesztette az irányítást a repülő fölött.","shortLead":"Kritikus besorolást kapott az az incidens, ami vasárnap délután történt a kazahsztáni Air Astana légitársaság...","id":"20181111_air_astana_embraer_e190lr__kc1388_kzr_1388_lisszabon_iranyithatatlan_repulogep_portugalia_f16","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e2423947-2114-46e4-a19e-66a3ff8ce545&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3db6064-60ab-4266-b310-eb7478244d52","keywords":null,"link":"/tudomany/20181111_air_astana_embraer_e190lr__kc1388_kzr_1388_lisszabon_iranyithatatlan_repulogep_portugalia_f16","timestamp":"2018. november. 11. 20:53","title":"Videón a drámai út: vészhelyzetbe került egy repülő Portugáliában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9213b37-c608-4e36-8b88-e2d78a0f0b3c","c_author":"Weyer Béla","category":"vilag","description":"A december elején rendezendő kongresszusukon a német kereszténydemokraták három, egymástól markánsan különböző jelölt közül választhatják meg Angela Merkel pártelnök utódját, a későbbi lehetséges kancellárt. ","shortLead":"A december elején rendezendő kongresszusukon a német kereszténydemokraták három, egymástól markánsan különböző jelölt...","id":"201845__utodlas_nemetorszagban__iranyvaltas_vagy_folyamatossag__alkotmanyos_keretek__merkel_utan_avilag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b9213b37-c608-4e36-8b88-e2d78a0f0b3c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6522c1c6-0016-4efc-aef4-a57d1a1c0829","keywords":null,"link":"/vilag/201845__utodlas_nemetorszagban__iranyvaltas_vagy_folyamatossag__alkotmanyos_keretek__merkel_utan_avilag","timestamp":"2018. november. 11. 13:00","title":"Merkel után a világ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83e1bf62-955b-4345-b561-6e7c2a7c594c","c_author":"Gécs Dániel","category":"tudomany","description":"A szülők okkal vannak kiakadva a verekedős játékok királyának számító Mortal Kombatra és társaira, pedig a műfajnak akadnak \"barátságosabb\" verziói is. A játéktermek hőskorából származó Soulcalibur is ilyen, amely hat év után most új résszel jelentkezett.","shortLead":"A szülők okkal vannak kiakadva a verekedős játékok királyának számító Mortal Kombatra és társaira, pedig a műfajnak...","id":"20181112_soulcalibur_6_teszt_bandai_namco_verekedos_jatek_mortal_kombat_tekken_street_fighter","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=83e1bf62-955b-4345-b561-6e7c2a7c594c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72dc0ded-8bde-4c82-bf82-5f3997ac37cd","keywords":null,"link":"/tudomany/20181112_soulcalibur_6_teszt_bandai_namco_verekedos_jatek_mortal_kombat_tekken_street_fighter","timestamp":"2018. november. 12. 20:03","title":"Itt a (majdnem) gyerekbarát Mortal Kombat, és ez is megy PC-n","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e22d58a4-9350-460e-8b49-1d2bb344246c","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Több mint 20 millió forintot gyűjtöttek a férfinak, akit végül egy melbourne-i padon találtak meg. ","shortLead":"Több mint 20 millió forintot gyűjtöttek a férfinak, akit végül egy melbourne-i padon találtak meg. ","id":"20181112_Hajlektalan_ferfi_volt_a_melbournei_keses_tamadas_hose","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e22d58a4-9350-460e-8b49-1d2bb344246c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9e6c3a8-0d50-4150-900e-584c5f306169","keywords":null,"link":"/vilag/20181112_Hajlektalan_ferfi_volt_a_melbournei_keses_tamadas_hose","timestamp":"2018. november. 12. 07:06","title":"Hajléktalan férfi volt a melbourne-i késes támadás hőse","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]