[{"available":true,"c_guid":"4d8e3749-994b-48cc-bd8a-2ece2091661e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A mindössze 13 esztendős Que Jianyu mutatványa többszöri visszanézésre is hihetetlennek tűnik: a kínai fiatal három Rubik-kockát rakott ki úgy, hogy az egyiket a lábával forgatta. ","shortLead":"A mindössze 13 esztendős Que Jianyu mutatványa többszöri visszanézésre is hihetetlennek tűnik: a kínai fiatal három...","id":"20181112_rubik_kocka_kirakasa_vilagrekord_que_jianyu","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4d8e3749-994b-48cc-bd8a-2ece2091661e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac378823-5705-49b9-8578-8a6bbc6db6c7","keywords":null,"link":"/tudomany/20181112_rubik_kocka_kirakasa_vilagrekord_que_jianyu","timestamp":"2018. november. 12. 16:33","title":"Ez a kínai fiú egyszerre három Rubik-kockát rakott ki, az egyikhez még a kezét sem használta – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f484ecd4-30eb-4a1c-8450-6403a196ee0d","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Egyelőre csak hirdetések utalnak arra, hogy Budapesten is fellép a két sztár.","shortLead":"Egyelőre csak hirdetések utalnak arra, hogy Budapesten is fellép a két sztár.","id":"20181113_Ingyen_StingShaggykoncert_lehet_jovo_heten_a_Hosok_teren","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f484ecd4-30eb-4a1c-8450-6403a196ee0d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b045bce3-fde3-4ea5-9d0f-19e68524b86c","keywords":null,"link":"/kultura/20181113_Ingyen_StingShaggykoncert_lehet_jovo_heten_a_Hosok_teren","timestamp":"2018. november. 13. 09:20","title":"Ingyenes Sting & Shaggy-koncertet hirdetnek jövő hétre a Hősök terére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d726dd20-a1c3-4caf-a16e-9f6ad390b3f1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A bejelentés óráiban csak szűkszavúan beszélt táblagépként is használható telefonjáról a dél-koreai gyártó, nem sokkal később azonban további részleteket is megosztott róla. ","shortLead":"A bejelentés óráiban csak szűkszavúan beszélt táblagépként is használható telefonjáról a dél-koreai gyártó, nem sokkal...","id":"20181112_samsung_infinity_flex_display_osszehajthato_telefon_hajlithato_kijelzo_flexibilis_oled","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d726dd20-a1c3-4caf-a16e-9f6ad390b3f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"457c08a1-b3b6-4e56-87f9-7fca9474616a","keywords":null,"link":"/tudomany/20181112_samsung_infinity_flex_display_osszehajthato_telefon_hajlithato_kijelzo_flexibilis_oled","timestamp":"2018. november. 12. 19:03","title":"Kiderült még pár izgalmas dolog a Samsung hajtogatható telefonjáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5bc6afb-3d27-47d8-9ba7-d902f245df1e","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A magyar labdarúgó-válogatott számára hat pont megszerzése a cél az utolsó két Nemzetek Ligája-mérkőzésén.","shortLead":"A magyar labdarúgó-válogatott számára hat pont megszerzése a cél az utolsó két Nemzetek Ligája-mérkőzésén.","id":"20181112_marco_rossi_szovetsegi_kapitany_magyar_valogatott_dzsudzsak_balazs_szalai_adam_nemzetek_ligaja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a5bc6afb-3d27-47d8-9ba7-d902f245df1e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6181a2c7-952a-4868-9117-a07f3e764f26","keywords":null,"link":"/sport/20181112_marco_rossi_szovetsegi_kapitany_magyar_valogatott_dzsudzsak_balazs_szalai_adam_nemzetek_ligaja","timestamp":"2018. november. 12. 18:37","title":"Szövetségi kapitány: Nem biztos, hogy kezdő lesz Dzsudzsák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3e7339d-bf1f-4c35-bca9-6eb774dae9b5","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Egyre több hollywoodi sztár otthona ég le, Martin Sheen viszont épségben előkerült.","shortLead":"Egyre több hollywoodi sztár otthona ég le, Martin Sheen viszont épségben előkerült.","id":"20181112_Miley_Cyrus_haza_is_leegett_Neil_Young_pedig_duhodten_szidta_Trumpot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c3e7339d-bf1f-4c35-bca9-6eb774dae9b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d57fa240-0919-4ad1-b186-349dadd3054d","keywords":null,"link":"/kultura/20181112_Miley_Cyrus_haza_is_leegett_Neil_Young_pedig_duhodten_szidta_Trumpot","timestamp":"2018. november. 12. 09:51","title":"Miley Cyrus háza is leégett, Neil Young dühödten szidta Trumpot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1870263-d367-4409-bc59-5fbd6658244b","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Magyarországról és Szlovákiából utalták a vád szerint a drogeladásból származó pénzt kínai és hongkongi számlákra.","shortLead":"Magyarországról és Szlovákiából utalták a vád szerint a drogeladásból származó pénzt kínai és hongkongi számlákra.","id":"20181112_Kolumbiai_drogmilliardok_tisztara_mosasa_miatt_indult_per_Budapesten","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f1870263-d367-4409-bc59-5fbd6658244b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af366a95-5abd-42e6-bd92-e6a1d94e662d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181112_Kolumbiai_drogmilliardok_tisztara_mosasa_miatt_indult_per_Budapesten","timestamp":"2018. november. 12. 16:04","title":"Kolumbiai drogmilliárdok tisztára mosása miatt indult per Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0cdd2596-b61a-401b-8722-031fd9bd953a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Kis tömeg, kis fogyasztás, relatíve nagy hatótávolság. Ezek a legújabb villanyautó legfontosabb ütőkártyái. ","shortLead":"Kis tömeg, kis fogyasztás, relatíve nagy hatótávolság. Ezek a legújabb villanyautó legfontosabb ütőkártyái. ","id":"20181113_ketszemelyes_elektromos_torpeauto_kifejezetten_ingazashoz_kinai_villanyauto","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0cdd2596-b61a-401b-8722-031fd9bd953a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac4929c2-a18d-4012-92ee-f3ccac325ec6","keywords":null,"link":"/cegauto/20181113_ketszemelyes_elektromos_torpeauto_kifejezetten_ingazashoz_kinai_villanyauto","timestamp":"2018. november. 13. 13:21","title":"Kétszemélyes elektromos törpeautó kifejezetten ingázáshoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48e7f095-88a6-4d1e-81a2-36ed6519c661","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszter szerint a létszám miatt volt, ahol elektronikusan oldották meg az elbocsátásokat. ","shortLead":"A miniszter szerint a létszám miatt volt, ahol elektronikusan oldották meg az elbocsátásokat. ","id":"20181113_Varga_elismerte_hogy_ugyfelkapun_keresztul_rugtak_ki_embereket","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=48e7f095-88a6-4d1e-81a2-36ed6519c661&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72d7bf94-5ab6-4949-91dc-69c6c8db57aa","keywords":null,"link":"/itthon/20181113_Varga_elismerte_hogy_ugyfelkapun_keresztul_rugtak_ki_embereket","timestamp":"2018. november. 13. 20:25","title":"Varga elismerte, hogy ügyfélkapun keresztül rúgtak ki embereket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]