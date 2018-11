Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e8063b17-a4f1-49aa-a367-5a69589187c0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ma lenne 30 éves a Szabad Demokraták Szövetsége. A rendszerváltás egyik legerősebb pártja a hivatalos okiratok szerint azonban nem élte meg a születésnapját – négy évvel ezelőtt megszűnt. ","shortLead":"Ma lenne 30 éves a Szabad Demokraták Szövetsége. A rendszerváltás egyik legerősebb pártja a hivatalos okiratok szerint...","id":"20181113_Szellemidezes_harmic_eves_lenne_az_SZDSZ","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e8063b17-a4f1-49aa-a367-5a69589187c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c8e2b1c-1773-42ed-9f94-f7b4eba855c5","keywords":null,"link":"/itthon/20181113_Szellemidezes_harmic_eves_lenne_az_SZDSZ","timestamp":"2018. november. 13. 19:15","title":"\"Szellemidézés\": harmincéves lenne az SZDSZ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e99461bc-3f0f-438f-8c39-7bb07ab3ccde","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Olyan szigorúra vette a menedékjogi törvényeket a magyar kormány, hogy most, amikor Orbán Viktor barátja, a volt macedón kormányfő kért saját bevallása szerint menedékjogot Budapesten, vélhetően útlevél nélkül, elvileg szinte lehetetlen, hogy megkapja a védelmet. Elvileg.","shortLead":"Olyan szigorúra vette a menedékjogi törvényeket a magyar kormány, hogy most, amikor Orbán Viktor barátja, a volt...","id":"20181113_Orban_macedon_baratjanak_elvileg_nagyon_nehez_lenne_megkapnia_a_menedekkerelmet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e99461bc-3f0f-438f-8c39-7bb07ab3ccde&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c95365a-5bfa-495f-bd30-0ca0b0fb3ed3","keywords":null,"link":"/itthon/20181113_Orban_macedon_baratjanak_elvileg_nagyon_nehez_lenne_megkapnia_a_menedekkerelmet","timestamp":"2018. november. 13. 18:06","title":"Orbán macedón barátjának elvileg nagyon nehéz lenne megkapnia a menekültstátuszt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e597edda-3c0c-4933-a396-55e8a2b98a0c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A hatóság 34 kilogramm gyanús alapanyagot foglalt le és vont ki a forgalomból.","shortLead":"A hatóság 34 kilogramm gyanús alapanyagot foglalt le és vont ki a forgalomból.","id":"20181113_Krumplipure_a_szemetes_mellett_lejart_alapanyagok__ezt_talalta_a_Nebih_egy_ujbudai_vendegloben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e597edda-3c0c-4933-a396-55e8a2b98a0c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27494cf2-6e61-49d1-b20e-5598aee70eed","keywords":null,"link":"/itthon/20181113_Krumplipure_a_szemetes_mellett_lejart_alapanyagok__ezt_talalta_a_Nebih_egy_ujbudai_vendegloben","timestamp":"2018. november. 13. 08:38","title":"Krumplipüré a szemetes mellett, lejárt alapanyagok – ezt találta a Nébih egy újbudai vendéglőben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b4f20f8-79bc-41bc-87c4-f70927959f3f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Elmondása szerint a macedón külügybe bekéretett magyar nagykövet sem mondott semmit Szkopjéban. ","shortLead":"Elmondása szerint a macedón külügybe bekéretett magyar nagykövet sem mondott semmit Szkopjéban. ","id":"20181114_Szijjarto_tovabb_titkolozik_a_volt_macedon_miniszterelnok_ugyeben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8b4f20f8-79bc-41bc-87c4-f70927959f3f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d8d3b38-6558-419a-9b94-550cc990f4ec","keywords":null,"link":"/itthon/20181114_Szijjarto_tovabb_titkolozik_a_volt_macedon_miniszterelnok_ugyeben","timestamp":"2018. november. 14. 11:14","title":"Szijjártó tovább titkolózik a volt macedón miniszterelnök ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3df0ef62-d3ff-4107-9561-15fb0a692f24","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az állat gazdája korábban halálos balesetet szenvedett az útnak ezen a szakaszán. A kutya azóta is ott várja őt. ","shortLead":"Az állat gazdája korábban halálos balesetet szenvedett az útnak ezen a szakaszán. A kutya azóta is ott várja őt. ","id":"20181112_80_napja_nem_mozdul_az_ut_szelerol_egy_kutya_amelyik_halott_gazdajat_varja__video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3df0ef62-d3ff-4107-9561-15fb0a692f24&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9624b9f5-2843-4d3a-bff8-def4e3ed5f95","keywords":null,"link":"/elet/20181112_80_napja_nem_mozdul_az_ut_szelerol_egy_kutya_amelyik_halott_gazdajat_varja__video","timestamp":"2018. november. 12. 15:57","title":"80 napja nem mozdul az út széléről egy kutya, amelyik halott gazdáját várja – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3eed3ce-7a24-4903-bfee-ea994e029b06","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A város felett pára lebegett, ami még különlegesebbé tette a látványt.","shortLead":"A város felett pára lebegett, ami még különlegesebbé tette a látványt.","id":"20181113_Meses_volt_a_napfelkelte_Budapest_felett__galeria","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f3eed3ce-7a24-4903-bfee-ea994e029b06&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"770b208a-91af-4900-90c1-74ecad106ba9","keywords":null,"link":"/elet/20181113_Meses_volt_a_napfelkelte_Budapest_felett__galeria","timestamp":"2018. november. 13. 11:15","title":"Mesés volt a napfelkelte Budapest felett – galéria","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39eb3fad-82fb-4294-8853-98d2696c0a6a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Bár az unió csalás elleni hivatala, az OLAF egyértelmű csalásokat tárt fel, a magyar hatóságok bűncselekmény hiányában mégis megszüntették az Elios-ügyben indult eljárást. Emiatt tüntetett ma a Nemzeti Nyomozó Iroda épületénél a Főnix Mozgalom.","shortLead":"Bár az unió csalás elleni hivatala, az OLAF egyértelmű csalásokat tárt fel, a magyar hatóságok bűncselekmény hiányában...","id":"20181112_elios_nemzeti_nyomozo_iroda_fonix_mozgalom_tuntetes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=39eb3fad-82fb-4294-8853-98d2696c0a6a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3123eaf-a588-4d64-ae96-c4a76a640e4e","keywords":null,"link":"/itthon/20181112_elios_nemzeti_nyomozo_iroda_fonix_mozgalom_tuntetes","timestamp":"2018. november. 12. 19:03","title":"\"Mégis mi folyik itt?!\" – Tüntettek a lezárt Elios-ügy miatt az NNI épületénénél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1bf2a614-48e0-4886-a3af-4b3362737f04","c_author":"Üdülés Ausztriában","category":"brandchannel","description":"Ha azt mondjuk, mormota, a legtöbb embernek az alvás jut eszébe. Pedig a szőrös kis jószágok sokkal érdekesebbek holmi szuszogó szőrzsákoknál, az pedig már csak a hab a tortán, hogy Európa egyik legszebb táján, a magyar határtól alig pár órányira, természetes élőhelyükön is megfigyelhetőek ezek a különös lények.","shortLead":"Ha azt mondjuk, mormota, a legtöbb embernek az alvás jut eszébe. Pedig a szőrös kis jószágok sokkal érdekesebbek holmi...","id":"feelaustria_20181109_52_dolog_amit_nem_tudott_a_vilag_legcukibb_allatarol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1bf2a614-48e0-4886-a3af-4b3362737f04&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20c6c9e1-8e0c-4099-b9e8-8fbcad216032","keywords":null,"link":"/brandchannel/feelaustria_20181109_52_dolog_amit_nem_tudott_a_vilag_legcukibb_allatarol","timestamp":"2018. november. 14. 11:30","title":"5+2 dolog, amit nem tudott a világ legcukibb állatáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"Üdülés Ausztriában","c_partnerlogo":"46648010-47e4-4d77-8a24-a2a93aeb3adc","c_partnertag":"feelaustria"}]