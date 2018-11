Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6bab6bb5-7628-47af-8e17-bb99e02087a1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az Egyesült Államok egykori first ladyjének személyes hangú, inspiráló önéletrajza kedden jelent meg. (A magyar kiadásra december 7-éig kell várni.) Az Így lettem meglepően szókimondó és őszinte memoár, amelyben derűsen, szellemesen ír a nyilvánosság előtt és a magánéletében megtapasztalt győzelmeiről és csalódásairól. A megjelenés alkalmából a kiadó interjút készített a volt first ladyvel.","shortLead":"Az Egyesült Államok egykori first ladyjének személyes hangú, inspiráló önéletrajza kedden jelent meg. (A magyar...","id":"20181113_Michelle_Obama_Most_kisse_kiszolgaltatottnak_erzem_magam","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6bab6bb5-7628-47af-8e17-bb99e02087a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f763bc51-8277-4c0f-8d3a-dd06ab6e99f9","keywords":null,"link":"/elet/20181113_Michelle_Obama_Most_kisse_kiszolgaltatottnak_erzem_magam","timestamp":"2018. november. 13. 19:40","title":"Michelle Obama: Most kissé kiszolgáltatottnak érzem magam","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81a2892f-b5dc-43fd-a653-f4a3cd1027a9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az LMP társelnökét azután jelentették fel, hogy egy kérdésben azt sugallta, Orbán Viktor lánya utazott haza honvédségi géppel Ciprusról.","shortLead":"Az LMP társelnökét azután jelentették fel, hogy egy kérdésben azt sugallta, Orbán Viktor lánya utazott haza honvédségi...","id":"20181113_Hivatali_visszaeles_miatt_nyomoz_az_ugyeszseg_Demeter_Marta_ugyeben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=81a2892f-b5dc-43fd-a653-f4a3cd1027a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2907f681-b7d0-4197-948b-f6565caa9616","keywords":null,"link":"/itthon/20181113_Hivatali_visszaeles_miatt_nyomoz_az_ugyeszseg_Demeter_Marta_ugyeben","timestamp":"2018. november. 13. 14:11","title":"Hivatali visszaélés miatt nyomoz az ügyészség Demeter Márta ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8bfabb1d-a6e6-4b62-948b-0fd59354be4c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kiderült, hogy hány kilakoltatás történt a moratórium lejárta óta. ","shortLead":"Kiderült, hogy hány kilakoltatás történt a moratórium lejárta óta. ","id":"20181114_Tobb_mint_ketezer_csaladot_raktak_az_utcara_iden","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8bfabb1d-a6e6-4b62-948b-0fd59354be4c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e8d17fa-a422-4309-8ffe-a7b77dfdaaa2","keywords":null,"link":"/itthon/20181114_Tobb_mint_ketezer_csaladot_raktak_az_utcara_iden","timestamp":"2018. november. 14. 08:31","title":"Több mint kétezer családot raktak az utcára idén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0260768-e2c5-4869-87cf-8a16c37ff44f","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az agyonvert kiskutyákat fel is gyújtotta. ","shortLead":"Az agyonvert kiskutyákat fel is gyújtotta. ","id":"20181114_Het_kolyokkutyat_vert_agyon_baltaval_egy_no_Zala_megyeben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c0260768-e2c5-4869-87cf-8a16c37ff44f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ac8d564-8a33-4a67-bbef-0e1be77adb2f","keywords":null,"link":"/itthon/20181114_Het_kolyokkutyat_vert_agyon_baltaval_egy_no_Zala_megyeben","timestamp":"2018. november. 14. 11:18","title":"Hét kölyökkutyát vert agyon baltával egy nő Zala megyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"617355b4-a647-4c0f-b710-025bce7a0831","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"A közpénzből fenntartott gimnáziumnak kell végül bírságot fizetnie, amiért a biológia-szakkörben állatokat – köztük egy még élő kiscsibét – boncoltak tizenéves diákok, derül ki a hvg.hu birtokába került kormányhivatali határozatból. A rendőrség korábban megszüntette a nyomozást, a hatóság viszont elfogadhatatlannak tartja, hogy egy állami oktatási intézményben állatokat öljenek le „elfogadható ok nélkül”. A szakkört vezető tanár is megszólalt, szerinte egy húsevő társadalomban mindez „üres és visszataszító” képmutatás.","shortLead":"A közpénzből fenntartott gimnáziumnak kell végül bírságot fizetnie, amiért a biológia-szakkörben állatokat – köztük...","id":"20181114_Az_allatok_leoleseben_a_diakok_is_segedkezhettek__buntettek_az_iskolai_boncolasert","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=617355b4-a647-4c0f-b710-025bce7a0831&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c34e3c0b-27db-4ab0-9101-fe29305519fd","keywords":null,"link":"/itthon/20181114_Az_allatok_leoleseben_a_diakok_is_segedkezhettek__buntettek_az_iskolai_boncolasert","timestamp":"2018. november. 14. 06:30","title":"„A leölésben a diákok is segédkezhettek” – büntettek az iskolai állatboncolásért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa16c586-b253-4d8a-b9fc-22615de55c50","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A maguk korában is értéktelennek számító régi épületek visszaépítése súlyos milliárdokért, viták nélküli, betapasztott szájú építésztársadalom, közpénzekből kitömött csókos tervezőirodák – így gyarapodik a NER majdani építészeti öröksége, olvasható a HVG e heti számában.","shortLead":"A maguk korában is értéktelennek számító régi épületek visszaépítése súlyos milliárdokért, viták nélküli, betapasztott...","id":"20181114_Epiteszet_a_NERben_epuloszepulo_horthysta_Disneyland","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=aa16c586-b253-4d8a-b9fc-22615de55c50&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec2fcc7b-a2d5-43d3-9b79-9c30a117718d","keywords":null,"link":"/itthon/20181114_Epiteszet_a_NERben_epuloszepulo_horthysta_Disneyland","timestamp":"2018. november. 14. 14:18","title":"Építészet a NER-ben: épülő-szépülő horthysta Disneyland","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9cb41e3d-a837-4592-82ad-f7370fa2040a","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Amazónia esőerdeiben már változik a fafajok összetétele, ám nem olyan gyorsan, hogy lépést tartson a globális felmelegedés ütemével – állapította meg egy új, nagyszabású nemzetközi kutatás.","shortLead":"Amazónia esőerdeiben már változik a fafajok összetétele, ám nem olyan gyorsan, hogy lépést tartson a globális...","id":"20181113_amazonia_esoerdo_klimavaltozas_globalis_felmelegedes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9cb41e3d-a837-4592-82ad-f7370fa2040a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf105a4d-90ee-42e8-8352-14d6e7196e8a","keywords":null,"link":"/tudomany/20181113_amazonia_esoerdo_klimavaltozas_globalis_felmelegedes","timestamp":"2018. november. 13. 19:03","title":"Baj van: a Föld nem tud olyan gyorsan alkalmazkodni, mint ahogy a klíma melegszik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da6f98a5-a985-42de-953a-b51f8f1c2156","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20181113_Derus_kepet_posztolt_Demeter_Marta_az_ugyeszsegi_nyomozas_hire_utan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=da6f98a5-a985-42de-953a-b51f8f1c2156&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0237089c-6914-41a0-9f48-fd20b6f86df6","keywords":null,"link":"/itthon/20181113_Derus_kepet_posztolt_Demeter_Marta_az_ugyeszsegi_nyomozas_hire_utan","timestamp":"2018. november. 13. 14:36","title":"Derűs képet posztolt Demeter Márta az ügyészségi nyomozás híre után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]