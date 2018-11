Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"09ace7a8-f57a-4c2b-9073-bdc62d22746e","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A világhírű énekesnő a magyar fővárost választotta legújabb klipjének forgatási helyszínéül. A videóban több emblematikus helyszín is feltűnik, elkészítésében pedig számos világsztár is közreműködött.","shortLead":"A világhírű énekesnő a magyar fővárost választotta legújabb klipjének forgatási helyszínéül. A videóban több...","id":"20181114_Ellie_Goulding_Budapest_videoklip_Close_to_me","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=09ace7a8-f57a-4c2b-9073-bdc62d22746e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d7c04f1-2349-4488-bc93-9f71cfd93a38","keywords":null,"link":"/kultura/20181114_Ellie_Goulding_Budapest_videoklip_Close_to_me","timestamp":"2018. november. 14. 16:28","title":"Budapesten forgatta legújabb klipjét Ellie Goulding","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1605883-f0f4-49ac-940a-9b3272c298e8","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"De a kis Lajos herceg is kezd ráérezni a fotózkodás ízére!","shortLead":"De a kis Lajos herceg is kezd ráérezni a fotózkodás ízére!","id":"20181114_Karoly_herceg_szuletesnap_csaladi_foto","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b1605883-f0f4-49ac-940a-9b3272c298e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96ef7221-5731-4774-bb7a-fb9be802a11a","keywords":null,"link":"/elet/20181114_Karoly_herceg_szuletesnap_csaladi_foto","timestamp":"2018. november. 14. 10:26","title":"Százas vigyort villantott György herceg nagyapja születésnapján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f9214c30-9763-4671-944e-dd5ac2e2b5bd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A politikus ennek ellenére ha kell, elindul a főpolgármesteri előválasztáson. ","shortLead":"A politikus ennek ellenére ha kell, elindul a főpolgármesteri előválasztáson. ","id":"20181113_Karacsony_Elsosorban_Zugloban_szeretnek_polgarmester_maradni","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f9214c30-9763-4671-944e-dd5ac2e2b5bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03897d94-e49b-4bb2-aaf9-0d81aa45af56","keywords":null,"link":"/itthon/20181113_Karacsony_Elsosorban_Zugloban_szeretnek_polgarmester_maradni","timestamp":"2018. november. 13. 21:27","title":"Karácsony: Elsősorban Zuglóban szeretnék polgármester maradni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eedd6b18-a5f5-46a2-bc77-aec5da485f2c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Puzsér Róbertet a választók többsége alkalmatlannak tartja a főpolgármesteri tisztség betöltésére – legalábbis ez derült ki az IDEA legújabb felmérésből, amit az e heti HVG-ben olvashatnak.","shortLead":"Puzsér Róbertet a választók többsége alkalmatlannak tartja a főpolgármesteri tisztség betöltésére – legalábbis...","id":"20181114_IDEAkutatas_Puzser_alkalmatlan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=eedd6b18-a5f5-46a2-bc77-aec5da485f2c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f37dca49-43b3-4d04-9896-68381263c65c","keywords":null,"link":"/itthon/20181114_IDEAkutatas_Puzser_alkalmatlan","timestamp":"2018. november. 14. 14:05","title":"IDEA-kutatás: Puzsér alkalmatlan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a664947-bd05-40cb-8a56-50bee19c0f3f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem foglalkoznak vele, hogy a polgárőrök milyen programokat szerveznek. Akkor sem, ha egy vallási csoport tart bemutatót. ","shortLead":"Nem foglalkoznak vele, hogy a polgárőrök milyen programokat szerveznek. Akkor sem, ha egy vallási csoport tart...","id":"20181113_A_belugy_mossa_kezeit_az_angyalrituales_gyerektabor_miatt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9a664947-bd05-40cb-8a56-50bee19c0f3f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51ddc2b0-58d0-49ab-9740-61a99e85db9a","keywords":null,"link":"/itthon/20181113_A_belugy_mossa_kezeit_az_angyalrituales_gyerektabor_miatt","timestamp":"2018. november. 13. 16:43","title":"A belügy mossa kezeit az angyalrituálés gyerektábor miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dea449e1-4c12-461b-8c93-aaac0a1bdb8e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Uniós pénzt nem várhatunk a Debrecen–Mátészalka-vasútvonal felújítására, hazai forrás pedig egyhamar nem lesz rá. Ez az a vonal, amit csigának öltözve futottak le.","shortLead":"Uniós pénzt nem várhatunk a Debrecen–Mátészalka-vasútvonal felújítására, hazai forrás pedig egyhamar nem lesz rá...","id":"20181114_Marad_a_csigatempo_a_MAV_csigavonalan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dea449e1-4c12-461b-8c93-aaac0a1bdb8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58d40c6f-e36b-4650-9a32-5ed3281502b6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181114_Marad_a_csigatempo_a_MAV_csigavonalan","timestamp":"2018. november. 14. 17:38","title":"Marad a csigatempó a MÁV csigavonalán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0896bdc-8041-405f-bbc0-759f17fd45d3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Mikor szerelembe esünk, 12 agyi terület dolgozik össze, hogy abba az édesen fájdalmas, bódult és izgatott állapotba kerüljünk. Egy friss kutatás szerint viszont a szerelem nemcsak romantikus gondolatokat ébreszt, hanem például a vérnyomást is csökkenti.","shortLead":"Mikor szerelembe esünk, 12 agyi terület dolgozik össze, hogy abba az édesen fájdalmas, bódult és izgatott állapotba...","id":"20181114_A_szerelem_egeszsegesebbe_tesz_csokkenti_a_vernyomast_es_meg_fajdalomcsillapito_is","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c0896bdc-8041-405f-bbc0-759f17fd45d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd67ef91-7c61-4fe3-9d74-fce9dc42f724","keywords":null,"link":"/elet/20181114_A_szerelem_egeszsegesebbe_tesz_csokkenti_a_vernyomast_es_meg_fajdalomcsillapito_is","timestamp":"2018. november. 14. 06:48","title":"A szerelem egészségesebbé tesz: csökkenti a vérnyomást és még fájdalomcsillapító is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2cf6314-d353-4b29-8c33-fd20ab395270","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Brüsszel jelenlegi bevándorláspárti többsége továbbra is ontja magából a migránspárti intézkedéseket és javaslatokat, legújabb elképesztő \"termékei\" a migránskártya és a migránsvízum – mondta a Fidesz kommunikációs igazgatója sajtótájékoztatóján.","shortLead":"Brüsszel jelenlegi bevándorláspárti többsége továbbra is ontja magából a migránspárti intézkedéseket és javaslatokat...","id":"20181114_fidesz_menekultek_bankkartya","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a2cf6314-d353-4b29-8c33-fd20ab395270&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3fed802-3c5d-4a3e-8078-e61496ec7802","keywords":null,"link":"/itthon/20181114_fidesz_menekultek_bankkartya","timestamp":"2018. november. 14. 18:14","title":"Nem tud napirendre térni a menekülteknek kiosztott kártyák felett a Fidesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]