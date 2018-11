Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e9259fd5-de61-4e6c-9a1b-1affde10ed0b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Öt elfogatóparancs is érvényben volt ellene.","shortLead":"Öt elfogatóparancs is érvényben volt ellene.","id":"20181115_Bortonben_kellett_volna_lennie_helyette_hamis_iratokkal_kocsikazott_a_varosban_egy_budapesti_ferfi","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e9259fd5-de61-4e6c-9a1b-1affde10ed0b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4591ef1d-97b5-49ad-b894-9fa5e79e700e","keywords":null,"link":"/itthon/20181115_Bortonben_kellett_volna_lennie_helyette_hamis_iratokkal_kocsikazott_a_varosban_egy_budapesti_ferfi","timestamp":"2018. november. 15. 08:07","title":"Börtönben kellett volna lennie, helyette hamis iratokkal kocsikázott a városban egy budapesti férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7dae609-91e6-493a-92c2-32045733b7a8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár a harmadik negyedév összességében nem túl rózsás a tablet-piac számára, az Apple vezető szerepe megkérdőjelezhetetlen. 