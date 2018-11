Ha egy folyamatosan kérdező, tényfeltáró parlamenti képviselőt elhallgattatnak, az ön alapvető jogai is sérülnek. Vélemény.

"Mártika, ki a megbízód, kinek kell szállítanod nemzetbiztonsági információkat? Mennyit fizetnek érte? (...) Az ügyészségnek kell sürgősen intézkednie, s ezt a libát börtönbe csuknia" – ítélkezett a komment-troll megannyi társával együtt a kormánybarát oldalon, igazolva, hogy az állami agymosás igenis működik, a mindenkori message eljut a jónéphez. "Mártika" nem önálló lény, megbízói vannak, tudjukkik, szállítania kell, ergo börtönben a helye. És ez a stíl még a legkevesebb, amit az LMP-s képviselőnek az elmúlt napokban el kellett viselnie.

A cáfolat szinte azonnal megérkezett, éspedig a lakájmédia egyik orgánumához, a többi lapot a HM felszólította, hogy "az olvasók hiteles tájékoztatása érdekében azonnal töröljék cikküket". A lapok tették a dolgukat, természetesen nem töröltek, hanem frissítettek, átszerkesztettek, a NER pedig turbó üzemmódba kapcsolt. A cél – egy lehetséges hibás következtetés ürügyén – elég nyilvánvalóan a magyar Országgyűlés egyetlen 24 órás üzemmódban működő, oknyomozó képviselőjének elhallgattatása, ellehetetlenítése.

Best of az elmúlt napokból: Demeter hazudik, nemzetbiztonsági rizikó, "nem nyilvános, érzékeny katonai információt szivárogtatott ki és hamisított meg", "semmi keresnivalója nincs az Országgyűlés honvédelmi és rendészeti bizottságában", "primitív politikai haszonszerzés érdekében megszegte esküjét", úgyhogy Kövér házelnök kezdeményezte az újabb átvilágítását, négy képviselő és egy "magánszemély" feljelentése nyomán pedig a Központi Nyomozó Főügyészség rendelt el nyomozást "hivatali visszaélés bűntette" miatt.

Hibázott Demeter Márta, amikor a kecskeméti repülőbázison általa látott dokumentumok alapján feltételezte, hogy a miniszterelnök lányát reptethették egy katonai gépen? Igen, simán benézhette, ez a Flóra nem tizennégy éves, hanem kettő, ahogy Pafosz sem sziget, hanem város Cipruson. Ezzel együtt a képviselő megszólalásaiban, interjúiban azóta is ragaszkodik ahhoz, hogy az alapján, amit Kecskeméten látott, joggal tette fel a kérdést a honvédelmi és a belügyminiszternek: "Hogy történhet meg, hogy a Magyar Honvédség Airbus A-319 repülőgépe kiképző repülés keretében szállítja a miniszterelnök családtagját?"

Tehát: milyen "államtitkot" láthatott Demeter Márta a kecskeméti iratbetekintésen? Hát olyat, amilyet eléraktak.

Ha most eltekintünk attól az eshetőségtől, hogy a képviselő asszony titokban, amikor az őr kiment pisilni, felforgatta a fél repülőbázist és titkos iratokat szkennelt a mobiljába, akkor marad az, hogy olyan papírokat készítettek elő neki, amiket megtekinteni teljes mértékben jogában állt, képviselői jogállásánál fogva. Az iratok minősítése nem az ő dolga volt, elvégre van egy parancsnok is azon a bázison, őt is meg lehet kérdezni, miket tárolnak.

Egyetlen lapnyilatkozatában, az Alfahírnek a képviselő pontosított, azt állította: "ő csak azt az engedélyt látta, amelyet az Összhaderőnemi Parancsnokság (ÖHP) adott ki Orbán Flóra számára, arra vonatkozó parancsot viszont nem látott, hogy az a bizonyos százados kérte volna a családja hazaszállítását." Ha az az "engedély" ez az utaslista, az csak két nevet meg az útlevélszámaikat tartalmaz, születési dátumot nem, ergo nem lehetett azonos ezzel az engedéllyel, amelyből viszont egyértelműen kiderül, hogy egy Orbán százados "2 fő hozzátartozójáról" van szó.

A két iratban az a közös, hogy

véletlenül sem Demeter, hanem a HM, illetve Németh Szilárd hozta őket nyilvánosságra

október 20-án. Az Airbusok ügyében amúgy is vizsgálódó képviselő sem a Facebookon, sem máshol nem publikált semmilyen adatot, információt, egyszerűen kérdést tett fel az üggyel kapcsolatban két miniszternek.

Logikai alapon tehát az ezt követő hazugságcunami semmi másnak nem szólt, mint magának a kérdezésnek. Ha Demeter már a kérdésfelvetéssel is "nem nyilvános, érzékeny katonai információt szivárogtatott ki és hamisított meg", miért tették ki a doksit a honvedelem.hu oldalra, ahol amúgy is hemzsegnek az információk, névvel és fotókkal ellátott hírek a ciprusi UNFICYP békefenntartó misszió magyar kontingenséről?

Ha Demeter Mártától – egy hiba vagy tévedés vagy lépremenés ürügyén – megvonják a szót és a hangot, lemondatják, kirakják a szakbizottságból, megkérdőjelezik a kérdezéshez való jogát, akkor azzal a nyilvánosság, azaz mindannyiunk jogai sérülnek. Emlékeztetőül: a képviselő nélkül egyebek mellett sem a valódi nemzetbiztonsági rizikót jelentő Pharaon- és Naffa-ügy, sem a korrupt letelepedési kötvények ügye, sem az Airbus-beszerzések ügye nem került volna a független hírportálok címoldalára. Nem ártana tudatosítani, hogy nem is elsősorban ő, hanem ön áll a célkeresztben: az ön tájékozódáshoz való joga a tét.

Ha egy parlamenti képviselő nem szembesítheti szóban és írásban a végrehajtó hatalmat azokkal az információkkal, amikhez jogszerűen hozzájutott, akkor ez azt jelenti, hogy nemcsak ő, de ön sem fontos a hatalom számára.

Most arról nem is szólva, hogy Orbán kedvenc migránsa, a nemrég Magyarországra szökött macedón exkormányfő ügyében a képviselő már egy éve is kérdésekkel bombázta az illetékeseket ("Fordult-e a szkopjei nagykövetséghez tartózkodási engedély, illetve menekült- vagy oltalmazotti státusz iránti kérelem kapcsán Nikola Gruevszki volt macedón miniszterelnök"), pedig hol volt még akkor az 580 ezer eurós korrupcióval páncélozott Mercedes ügye.

Mindenesetre, ha nálunk előbb-utóbb jogállam lesz, nagyon valószínű, hogy nem "a libát" fogják majd börtönbe csukni.