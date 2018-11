Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7043aa79-4f17-41a4-9433-42f7b4cfd3f0","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A globális felmelegedés hatására melegebbé és szárazabbá válik Svájc a jövőben, kevesebb hó fog esni a területén és hevesebb esőzések fogják sújtani – figyelmeztetnek legfrissebb tanulmányukban a Zürichi Műszaki Egyetem (ETH Zürich) szakemberei, akik szerint az éghajlatváltozás mérséklésével ugyanakkor jelentősen enyhíthetőek a felsorolt változások.","shortLead":"A globális felmelegedés hatására melegebbé és szárazabbá válik Svájc a jövőben, kevesebb hó fog esni a területén és...","id":"20181116_svajc_globalis_felmelegedes_klimavaltozas_idojaras_havazas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7043aa79-4f17-41a4-9433-42f7b4cfd3f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40d208f3-e235-4450-9982-fc0472d8041d","keywords":null,"link":"/tudomany/20181116_svajc_globalis_felmelegedes_klimavaltozas_idojaras_havazas","timestamp":"2018. november. 16. 17:03","title":"Rá sem ismerünk majd Svájcra a klímaváltozás miatt?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2c761f8-7b12-4b22-847e-f2aced0850cf","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A színésznő a Facebook-oldalán írja le a történteket.



","shortLead":"A színésznő a Facebook-oldalán írja le a történteket.



","id":"20181117_Tompos_Katya_brutalis_balesetnek_volt_szemtanuja_keresi_a_serultet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e2c761f8-7b12-4b22-847e-f2aced0850cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58a6a612-c96f-4ea4-b493-bb9e56c8701e","keywords":null,"link":"/elet/20181117_Tompos_Katya_brutalis_balesetnek_volt_szemtanuja_keresi_a_serultet","timestamp":"2018. november. 17. 19:42","title":"Tompos Kátya brutális balesetnek volt szemtanúja, keresi a sérültet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70e8e5bd-7356-4662-b875-2e523a53093b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A négykarikás emblémás gyártó elkészítette középkategóriás szedánjának nyújtott tengelytávolságú változatát.","shortLead":"A négykarikás emblémás gyártó elkészítette középkategóriás szedánjának nyújtott tengelytávolságú változatát.","id":"20181116_hatalmas_megerkezett_az_audi_6_l_ami_mar_majdnem_a8_meretu_szedan_luxusauto_bmw_mercedes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=70e8e5bd-7356-4662-b875-2e523a53093b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc3078a5-3016-446c-b85e-3130e0f8d1c6","keywords":null,"link":"/cegauto/20181116_hatalmas_megerkezett_az_audi_6_l_ami_mar_majdnem_a8_meretu_szedan_luxusauto_bmw_mercedes","timestamp":"2018. november. 16. 15:21","title":"Hatalmas: megérkezett az Audi A6 L, ami már majdnem A8 méretű","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"842fa16b-d015-4cc9-8a41-86ae4a2846ed","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem mindennapi élményben volt része nemrég a 47 éves Steve Hathawaynek. A férfinek több mint 10 évnyi kutatás után végre sikerült beteljesítenie a nagy álmát: egy hatalmas piroszóma körül úszhatott.","shortLead":"Nem mindennapi élményben volt része nemrég a 47 éves Steve Hathawaynek. A férfinek több mint 10 évnyi kutatás után...","id":"20181116_steve_hathaway_piroszoma_zooid_uj_zeland_white_island","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=842fa16b-d015-4cc9-8a41-86ae4a2846ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0081f2c-a806-4373-bcef-98d31b2e3455","keywords":null,"link":"/tudomany/20181116_steve_hathaway_piroszoma_zooid_uj_zeland_white_island","timestamp":"2018. november. 16. 15:03","title":"10 évig kutatott utána, végre videóra tudta venni a búvár a különleges tengeri állatot – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26c0bf2f-6a3d-4e90-953e-00e5dfcf1dd8","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Már keresik az eladókat.","shortLead":"Már keresik az eladókat.","id":"20181116_Skala_aruhaz_lesz_az_Alexandra_konyveshaz_helyen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=26c0bf2f-6a3d-4e90-953e-00e5dfcf1dd8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c280fb94-bf75-4ed7-ac49-09fe73bbfb60","keywords":null,"link":"/kkv/20181116_Skala_aruhaz_lesz_az_Alexandra_konyveshaz_helyen","timestamp":"2018. november. 16. 12:32","title":"Skála áruház lesz az Alexandra könyvesház helyén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e654a03f-5064-4385-98f1-5132cd1ca895","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A színész a Buckingham-palotában kapta meg a Brit Birodalom Rendjének parancsnoki fokozatát (CBE – Commander of the Most Excellent Order of the British Empire). \r

\r

","shortLead":"A színész a Buckingham-palotában kapta meg a Brit Birodalom Rendjének parancsnoki fokozatát (CBE – Commander of the...","id":"20181117_Karoly_herceg_kituntette_Tom_Hardyt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e654a03f-5064-4385-98f1-5132cd1ca895&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9cf35f1a-2ffb-4b71-bb5c-218dc899053a","keywords":null,"link":"/elet/20181117_Karoly_herceg_kituntette_Tom_Hardyt","timestamp":"2018. november. 17. 20:20","title":"Károly herceg kitüntette Tom Hardyt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c403b224-6d09-443d-8b80-1e4ea0ceb81e","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az új testület a miniszter szerint minden esetben konszenzussal hozza majd meg döntéseit.","shortLead":"Az új testület a miniszter szerint minden esetben konszenzussal hozza majd meg döntéseit.","id":"20181117_Gulyas_Gergely_erosodik_a_fopolgarmester_szerepe","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c403b224-6d09-443d-8b80-1e4ea0ceb81e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"101e360a-b403-43f9-98c9-6454b9c211c0","keywords":null,"link":"/itthon/20181117_Gulyas_Gergely_erosodik_a_fopolgarmester_szerepe","timestamp":"2018. november. 17. 14:21","title":"Gulyás Gergely: erősödik a főpolgármester szerepe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4feb74bc-95d6-4033-b571-1232bbec5eb7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"A balesetben szerencsére senki nem sérült meg.","shortLead":"A balesetben szerencsére senki nem sérült meg.","id":"20181116_Kukasautoval_utkozott_a_BKK_egyik_Mercedes_busza__fotok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4feb74bc-95d6-4033-b571-1232bbec5eb7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c42cefa-74ca-4a72-8182-998e1475e58d","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20181116_Kukasautoval_utkozott_a_BKK_egyik_Mercedes_busza__fotok","timestamp":"2018. november. 16. 09:32","title":"Kukásautóval ütközött a BKK egyik Mercedes busza – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]