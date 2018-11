Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e07d65cb-8c60-407e-9a8f-334eaba600d5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Igazán kreatív ötlet a vadonatúj BMW X5 bevezető kampányaként. ","shortLead":"Igazán kreatív ötlet a vadonatúj BMW X5 bevezető kampányaként. ","id":"20181119_A_BMW_felepitette_a_Szaharaban_a_monzai_versenypalya_tokeletes_masat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e07d65cb-8c60-407e-9a8f-334eaba600d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb7c26d4-39ad-4346-a490-10095e05cca5","keywords":null,"link":"/cegauto/20181119_A_BMW_felepitette_a_Szaharaban_a_monzai_versenypalya_tokeletes_masat","timestamp":"2018. november. 19. 12:21","title":"A BMW felépítette a Szaharában a monzai versenypálya tökéletes mását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3487f9f2-9fd5-4df5-8f4e-1710716c32f0","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A népszerű színész hazánkban jótékonykodik.\r

\r

","shortLead":"A népszerű színész hazánkban jótékonykodik.\r

\r

","id":"20181119_Emlekszik_a_Kulonben_duhbe_jovunk_Buggyjara_Most_on_is_vehet_egyet_Terence_Hilltol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3487f9f2-9fd5-4df5-8f4e-1710716c32f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ad38813-651e-46dc-bf21-c9fcb27dc529","keywords":null,"link":"/kultura/20181119_Emlekszik_a_Kulonben_duhbe_jovunk_Buggyjara_Most_on_is_vehet_egyet_Terence_Hilltol","timestamp":"2018. november. 19. 12:13","title":"Emlékszik a Különben dühbe jövünk Buggyjára? Most ön is vehet egyet Terence Hilltől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f609e9f-4082-4e9b-8505-f34211d91001","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nincs ilyen kérés - röviden így reagált a Facebook a The New York Times egy korábbi cikkére, melyben arról írtak: Tim Cook kritikái miatt Mark Zuckerberg arra utasította a menedzsment tagjait, hogy iPhone helyett androidos mobilokat használjanak.","shortLead":"Nincs ilyen kérés - röviden így reagált a Facebook a The New York Times egy korábbi cikkére, melyben arról írtak: Tim...","id":"20181119_facebook_mark_zuckerberg_tim_cook_apple_iphone_androidos_telefon_cambridge_analytica","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7f609e9f-4082-4e9b-8505-f34211d91001&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa185cbe-9266-4932-a8ef-5b3ec1ecdb3c","keywords":null,"link":"/tudomany/20181119_facebook_mark_zuckerberg_tim_cook_apple_iphone_androidos_telefon_cambridge_analytica","timestamp":"2018. november. 19. 16:33","title":"Tagad a Facebook, szerintük nincs olyan parancs, hogy csak androidos telefont lehetne használni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d92f1da1-5066-4a3e-a6c1-d56132874e6b","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A rendőrség ismeretlen tettes ellen nyomoz a hulladékgazdálkodás rendjének megsértése miatt.","shortLead":"A rendőrség ismeretlen tettes ellen nyomoz a hulladékgazdálkodás rendjének megsértése miatt.","id":"20181118_Bige_Laszlo_cege_erodemonstracionak_tartja_az_ellenorzest","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d92f1da1-5066-4a3e-a6c1-d56132874e6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"876f9319-d5cd-4c06-882c-8765f87f50f7","keywords":null,"link":"/kkv/20181118_Bige_Laszlo_cege_erodemonstracionak_tartja_az_ellenorzest","timestamp":"2018. november. 18. 20:45","title":"Bige László cége erődemonstrációnak tartja az ellenőrzést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c9b3385-bea2-416f-8563-cfeac1181c3e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ilyen könnyű versenyzőruhát eddig még nem lehetett kapni, de az alacsony tömegnek alaposan meg is kérik az árát.","shortLead":"Ilyen könnyű versenyzőruhát eddig még nem lehetett kapni, de az alacsony tömegnek alaposan meg is kérik az árát.","id":"20181120_autoversenyzonek_oltozne_nem_lesz_olcso_mulatsag_mclaren_sparco_fia_cipo_kesztyu","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1c9b3385-bea2-416f-8563-cfeac1181c3e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f5165df-a830-4aec-9c17-7ceb394c084d","keywords":null,"link":"/cegauto/20181120_autoversenyzonek_oltozne_nem_lesz_olcso_mulatsag_mclaren_sparco_fia_cipo_kesztyu","timestamp":"2018. november. 20. 08:21","title":"Autóversenyzőnek öltözne? Nem lesz olcsó mulatság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1373d8a-2718-41f2-8c58-c058f22fe9ae","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Megjött az első, érdekesebb reklám a cupertinói cég idei táblagépéről, melyben a vásárlással kapcsolatos érveket sorakoztatja az Apple. ","shortLead":"Megjött az első, érdekesebb reklám a cupertinói cég idei táblagépéről, melyben a vásárlással kapcsolatos érveket...","id":"20181120_apple_ipad_pro_2018_szamitogep_laptop_vasarlas_tablagep","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c1373d8a-2718-41f2-8c58-c058f22fe9ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88c5b8d9-bb9d-4774-83f4-024d0dc3373a","keywords":null,"link":"/tudomany/20181120_apple_ipad_pro_2018_szamitogep_laptop_vasarlas_tablagep","timestamp":"2018. november. 20. 08:33","title":"Öt érve is van az Apple-nek arra, miért kell inkább új iPad Prót venni számítógép helyett – egyetért velük?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"84c4a24e-0ff4-4bd5-b0ab-f9de025b37b6","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az ország több pontján is lehullott az első hó. A Budai-hegység déli magaslatain is vékony hóréteg alakult ki.","shortLead":"Az ország több pontján is lehullott az első hó. A Budai-hegység déli magaslatain is vékony hóréteg alakult ki.","id":"20181119_Gyonyoru_holepel_fedte_be_a_Normafat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=84c4a24e-0ff4-4bd5-b0ab-f9de025b37b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c22f84a-60db-4ba8-a483-4a9f37501f0a","keywords":null,"link":"/elet/20181119_Gyonyoru_holepel_fedte_be_a_Normafat","timestamp":"2018. november. 19. 10:54","title":"Gyönyörű hólepel fedte be a Normafát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c781cceb-8492-4715-ada1-8afc5fec9218","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nagyjából egy éve mondott fel a csatornánál, most visszatért az egyik műsorba.","shortLead":"Nagyjából egy éve mondott fel a csatornánál, most visszatért az egyik műsorba.","id":"20181120_Demcsak_Zsuzsa_az_ATVben_bukkant_fel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c781cceb-8492-4715-ada1-8afc5fec9218&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45f0f0f2-ac02-4e47-8d1a-2b557a61bf2a","keywords":null,"link":"/elet/20181120_Demcsak_Zsuzsa_az_ATVben_bukkant_fel","timestamp":"2018. november. 20. 08:30","title":"Demcsák Zsuzsa az ATV-ben bukkant fel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]