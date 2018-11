Bukta az újabb megbízást a 80 milliós autóval furikázó magyar diplomata

Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bebfc30f-24aa-42cb-979a-cad6ede0fc08","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"A köztársasági elnök reméli, hogy a múlt alapos ismerete több bölcsességet ad majd a jövő nemzedékeinek.","shortLead":"A köztársasági elnök reméli, hogy a múlt alapos ismerete több bölcsességet ad majd a jövő nemzedékeinek.","id":"20181120_Ader_A_Szent_Korona_nem_csak_targy_hanem_egy_eszme_is","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bebfc30f-24aa-42cb-979a-cad6ede0fc08&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d975f52-fb37-42c2-b875-a2d6b987280c","keywords":null,"link":"/itthon/20181120_Ader_A_Szent_Korona_nem_csak_targy_hanem_egy_eszme_is","timestamp":"2018. november. 20. 12:47","title":"Áder: A Szent Korona nem csak tárgy, hanem egy eszme is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"206ed555-6cb4-4928-988a-62bb173fba11","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Terror Háza főigazgatója általános iskolában kizárólag magyar történelmet tanítana, és szakítana azzal a szemlélettel, hogy Magyarország eltérésben van Nyugat-Európához képest. ","shortLead":"A Terror Háza főigazgatója általános iskolában kizárólag magyar történelmet tanítana, és szakítana azzal...","id":"20181120_Schmidt_Maria_megmondta_milyen_tortenelemoktatast_szeretne_a_NERben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=206ed555-6cb4-4928-988a-62bb173fba11&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3563f15-5adf-45d5-914b-8eaf8278a6c8","keywords":null,"link":"/itthon/20181120_Schmidt_Maria_megmondta_milyen_tortenelemoktatast_szeretne_a_NERben","timestamp":"2018. november. 20. 16:52","title":"Schmidt Mária megmondta, milyen történelemoktatást szeretne a NER-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dbcfe76c-1b21-4f2c-b36a-fff6af1c2a6a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szombaton égett le annak az irodaháznak a felső szintje, ahol Gyurcsányék béreltek irodát. ","shortLead":"Szombaton égett le annak az irodaháznak a felső szintje, ahol Gyurcsányék béreltek irodát. ","id":"20181119_Gyurcsany_kepeket_posztolt_a_porig_egett_irodaikrol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dbcfe76c-1b21-4f2c-b36a-fff6af1c2a6a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a071e2c-1279-407f-8336-526a86f4821e","keywords":null,"link":"/itthon/20181119_Gyurcsany_kepeket_posztolt_a_porig_egett_irodaikrol","timestamp":"2018. november. 19. 13:23","title":"Gyurcsány képeket posztolt a porig égett irodáikról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e2c1daf-9a78-487e-bae7-fea7d235cfc7","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Bruttó 4 forinttal kevesebbért tankolhatunk.","shortLead":"Bruttó 4 forinttal kevesebbért tankolhatunk.","id":"20181119_Olcsobb_lesz_a_benzin_szerdatol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9e2c1daf-9a78-487e-bae7-fea7d235cfc7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"278c3828-2f4b-472f-8c9d-cd48e3733284","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181119_Olcsobb_lesz_a_benzin_szerdatol","timestamp":"2018. november. 19. 18:53","title":"Olcsóbb lesz a benzin szerdától","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a06dc8e-36de-4bfa-81a8-6ba8206a3404","c_author":"Szauer Tamás","category":"tudomany","description":"A világ egyik legnagyobb technológiai konferenciáján, a Lisszabonban megrendezett Web Summiton vett részt munkatársunk a politikai aktivistaként is ismert Garri Kaszparov sakknagymesterrel, korábbi világbajnokkal folytatott csoportos háttérbeszélgetésen. A távolabbi jövőnk és a jövő májusi európai parlamenti választások miatt egyaránt aggódó Kaszparov a HVG kérdéseire is válaszolt. Azt mondja, Putyin a kibertérben nyerésre áll.","shortLead":"A világ egyik legnagyobb technológiai konferenciáján, a Lisszabonban megrendezett Web Summiton vett részt munkatársunk...","id":"20181119_garri_kaszparov_interju_magyarorszag_demokracio_kiberbiztonsag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9a06dc8e-36de-4bfa-81a8-6ba8206a3404&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17daffc7-183f-476c-9e53-0fac4b9c77a6","keywords":null,"link":"/tudomany/20181119_garri_kaszparov_interju_magyarorszag_demokracio_kiberbiztonsag","timestamp":"2018. november. 19. 11:00","title":"Kaszparov: Magyarország egyértelműen ügynöke Oroszországnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55d65d8b-dc58-4838-aaca-620bf2c9b856","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"„Óriási összegeket mostunk tisztára, melyek jórészt Oroszországból érkeztek” – vallotta Koppenhágában a parlament előtt a Danske bank baltikumi exfőnöke, aki lerántotta a leplet az eddigi legnagyobb pénzmosási botrányról, mely legalább annyira kínos Putyin elnöknek, mint azoknak a nagy nyugati bankoknak, melyek részt vettek benne.","shortLead":"„Óriási összegeket mostunk tisztára, melyek jórészt Oroszországból érkeztek” – vallotta Koppenhágában a parlament előtt...","id":"20181120_Nem_hianyzik_Putyinnak_800_milliard_euro","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=55d65d8b-dc58-4838-aaca-620bf2c9b856&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f3ff598-6210-47d7-b3aa-50ac67da6d63","keywords":null,"link":"/kkv/20181120_Nem_hianyzik_Putyinnak_800_milliard_euro","timestamp":"2018. november. 20. 14:07","title":"Nem hiányzik Putyinnak 800 milliárd euró?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22bc33eb-9a1b-4ec2-b627-0150eb145bbd","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Miközben a klímaváltozás miatt a jegesmedvék populációja sok helyen veszélyeztetett, Alaszka közelében, az Egyesült Államok és Oroszország közötti vizeken erős és nagy létszámú jegesmedve-populációról számolt be egy tudományos kutatás.\r

\r

","shortLead":"Miközben a klímaváltozás miatt a jegesmedvék populációja sok helyen veszélyeztetett, Alaszka közelében, az Egyesült...","id":"20181120_jegesmedve_populacio_alaszka_csukcs_tenger_globalis_felmelegedes_klimavaltozas_jegtablak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=22bc33eb-9a1b-4ec2-b627-0150eb145bbd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"274554fe-5113-4e2f-abe4-5241c853f7df","keywords":null,"link":"/tudomany/20181120_jegesmedve_populacio_alaszka_csukcs_tenger_globalis_felmelegedes_klimavaltozas_jegtablak","timestamp":"2018. november. 20. 14:03","title":"Jó hír: rengeteg jegesmedvét találtak Alaszkánál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3487f9f2-9fd5-4df5-8f4e-1710716c32f0","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A népszerű színész hazánkban jótékonykodik.\r

\r

","shortLead":"A népszerű színész hazánkban jótékonykodik.\r

\r

","id":"20181119_Emlekszik_a_Kulonben_duhbe_jovunk_Buggyjara_Most_on_is_vehet_egyet_Terence_Hilltol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3487f9f2-9fd5-4df5-8f4e-1710716c32f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ad38813-651e-46dc-bf21-c9fcb27dc529","keywords":null,"link":"/kultura/20181119_Emlekszik_a_Kulonben_duhbe_jovunk_Buggyjara_Most_on_is_vehet_egyet_Terence_Hilltol","timestamp":"2018. november. 19. 12:13","title":"Emlékszik a Különben dühbe jövünk Buggyjára? Most ön is vehet egyet Terence Hilltől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]