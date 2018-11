Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f484ecd4-30eb-4a1c-8450-6403a196ee0d","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Finoman szólva is vegyes lesz a felhozatal – köszönhetően Shaggynek.","shortLead":"Finoman szólva is vegyes lesz a felhozatal – köszönhetően Shaggynek.","id":"20181120_Most_mar_azt_is_tudjuk_milyen_dalokkal_jon_Sting_Budapestre","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f484ecd4-30eb-4a1c-8450-6403a196ee0d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d840ec5-d190-4376-be8f-2f4c13e67bff","keywords":null,"link":"/kultura/20181120_Most_mar_azt_is_tudjuk_milyen_dalokkal_jon_Sting_Budapestre","timestamp":"2018. november. 20. 09:16","title":"Most már azt is tudjuk, milyen dalokkal jön Sting Budapestre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5db4e399-4051-4d3e-bbe1-5babb5d078d7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Alapvetően működik a Lexus reklámfilmje, amelyet teljes egészében a mesterséges intelligencia írt, és egy Oscar-díjas rendező forgatott. Mindenki döntse el, rosszabb-e bármilyen más autós reklámnál. ","shortLead":"Alapvetően működik a Lexus reklámfilmje, amelyet teljes egészében a mesterséges intelligencia írt, és egy Oscar-díjas...","id":"20181119_mesterseges_intelligencia_irt_lexus_reklam","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5db4e399-4051-4d3e-bbe1-5babb5d078d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3ccda0f-c052-40a3-88ea-dced50ce3b01","keywords":null,"link":"/cegauto/20181119_mesterseges_intelligencia_irt_lexus_reklam","timestamp":"2018. november. 19. 14:21","title":"Videó: Ezt az autóreklámot már a mesterséges intelligencia írta. Rosszabb vagy sem, mint bármelyik reklám? ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bcbfc754-3071-485c-80c1-2a81c16685a3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A tervek szerint 2020 júniusában indítja útjára következő Mars-járóját a NASA, ami 2021-ben ér oda a szomszédos bolygóra.","shortLead":"A tervek szerint 2020 júniusában indítja útjára következő Mars-járóját a NASA, ami 2021-ben ér oda a szomszédos...","id":"20181120_marsjaro_mars_2020_nasa_jezero_krater","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bcbfc754-3071-485c-80c1-2a81c16685a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d3dbf85-5492-447b-8d89-91d70b5722ea","keywords":null,"link":"/tudomany/20181120_marsjaro_mars_2020_nasa_jezero_krater","timestamp":"2018. november. 20. 10:03","title":"Fontos kérdésben döntött a NASA, megvan, hogy 2021-ben hova szállunk le a Marson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49b6c26b-f42d-4ca7-a6a3-60220cd9a4ed","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A történetet valós események ihlették.","shortLead":"A történetet valós események ihlették.","id":"20181120_A_racsok_mogott_elokrol_keszitett_dramai_kisfilmet_a_BvOP__video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=49b6c26b-f42d-4ca7-a6a3-60220cd9a4ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f4bf572-cf0d-4c42-907e-6080fcdac656","keywords":null,"link":"/elet/20181120_A_racsok_mogott_elokrol_keszitett_dramai_kisfilmet_a_BvOP__video","timestamp":"2018. november. 20. 12:03","title":"A rácsok mögött élőkről készített drámai kisfilmet a BvOP – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8d659d2-c9db-4657-8cbe-39f58200fff0","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"George R. R. Martin beszélt a sorozatról egy interjúban. ","shortLead":"George R. R. Martin beszélt a sorozatról egy interjúban. ","id":"20181120_Kiderult_valami_a_Tronok_harca_keszulo_elozmenysorozatarol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d8d659d2-c9db-4657-8cbe-39f58200fff0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79a20269-e9e9-4d94-b5d5-4527eba6cf27","keywords":null,"link":"/kultura/20181120_Kiderult_valami_a_Tronok_harca_keszulo_elozmenysorozatarol","timestamp":"2018. november. 20. 15:47","title":"Kiderült valami a Trónok harca készülő előzménysorozatáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5c72563-d05b-467f-975d-f4158a561c1d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kultura","description":"A brit trón várományosa, Károly herceg 70. születésnapi ünnepségén a Buckingham-palotában játszott Pál István Szalonna és bandája.","shortLead":"A brit trón várományosa, Károly herceg 70. születésnapi ünnepségén a Buckingham-palotában játszott Pál István Szalonna...","id":"20181120_magyar_zeneszek_jatszottak_karoly_herceg_szuletesnapjan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f5c72563-d05b-467f-975d-f4158a561c1d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88e844d9-e421-4cf0-811a-600b2ddc8acd","keywords":null,"link":"/kultura/20181120_magyar_zeneszek_jatszottak_karoly_herceg_szuletesnapjan","timestamp":"2018. november. 20. 18:07","title":"Magyar zenészek játszottak Károly herceg születésnapján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2ffee82-d92a-4bd1-bd21-299e5b0c354b","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"kkv","description":"Gyerekként tengerész akart lenni, ma már a világért nem hagyná el szülőföldjét, Dunaszerdahelyet Világi Oszkár. A Slovnaft elnök-vezérigazgatójával, a Mol igazgatóságának tagjával, a Felvidék leggazdagabb magyarjának tartott üzletemberrel a DAC-futballakadémia megnyitóján beszélgettünk, ahol elárulta legújabb tervét is.","shortLead":"Gyerekként tengerész akart lenni, ma már a világért nem hagyná el szülőföldjét, Dunaszerdahelyet Világi Oszkár...","id":"20181121_vilagi_oszkar_interju","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b2ffee82-d92a-4bd1-bd21-299e5b0c354b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"073a6267-bfc8-4e35-90a1-5219097d627d","keywords":null,"link":"/kkv/20181121_vilagi_oszkar_interju","timestamp":"2018. november. 21. 06:30","title":"Világi Oszkár: \"Nem vagyok semmilyen oligarcha\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"395f2ab0-6c90-4e26-b0de-4a50ebf9c809","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szöllősi György, a Nemzeti Sport főszerkesztője már jó előre megírta publicisztikáját. Ha bárki kritizálná a Vidi szerdán avatandó új stadionját, lesz mihez nyúlni.","shortLead":"Szöllősi György, a Nemzeti Sport főszerkesztője már jó előre megírta publicisztikáját. Ha bárki kritizálná a Vidi...","id":"20181120_Nemzeti_Sport_Bun_fenyuzesnek_nevezni_a_stadionepitest","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=395f2ab0-6c90-4e26-b0de-4a50ebf9c809&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb27da89-84e5-46b8-bf62-2363b7869873","keywords":null,"link":"/itthon/20181120_Nemzeti_Sport_Bun_fenyuzesnek_nevezni_a_stadionepitest","timestamp":"2018. november. 20. 12:14","title":"Nemzeti Sport: Bűn fényűzésnek nevezni a stadionépítést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]