Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b88e818d-7560-4e27-8b13-e0a0178d3a4d","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"Az utcán élőkre szabott, speciális közmunkaprogramokat dolgozna ki a kormány, mert először ilyen „védett” munkahelyen kell felkészíteni őket arra, hogy később helyt álljanak a munkaerőpiacon – derül ki a birtokunkba jutott előterjesztésből. Képeznék is a hajléktalanokat, felkészítenék őket „a személyes higiéniára és a közösségi együttélésre”, és minden melegedőben lenne számítógép és internet, hogy munkát kereshessenek. A szükséges pénz a finanszírozásra állítólag megvan – kérdés, mi valósul meg mindebből.","shortLead":"Az utcán élőkre szabott, speciális közmunkaprogramokat dolgozna ki a kormány, mert először ilyen „védett” munkahelyen...","id":"20181122_Kozmunkasokat_csinalna_a_hajlektalanokbol_a_kiszivargott_kormanyjavaslat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b88e818d-7560-4e27-8b13-e0a0178d3a4d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ddb08553-0c1a-4f9e-b563-8a699ed3b3fd","keywords":null,"link":"/itthon/20181122_Kozmunkasokat_csinalna_a_hajlektalanokbol_a_kiszivargott_kormanyjavaslat","timestamp":"2018. november. 22. 06:30","title":"Közmunkást faragna a hajléktalanokból az Orbán-kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26ef77ba-76f8-4f1c-8159-907bc1f21757","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Összesen legalább 280 esetről lehet szó, jelenleg 65 büntetőeljárás van folyamatban.","shortLead":"Összesen legalább 280 esetről lehet szó, jelenleg 65 büntetőeljárás van folyamatban.","id":"20181122_hamis_ajanloivek_alairas_eljaras_vademeles","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=26ef77ba-76f8-4f1c-8159-907bc1f21757&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e788472-661f-41d1-8f45-3e41e7d5b5f6","keywords":null,"link":"/itthon/20181122_hamis_ajanloivek_alairas_eljaras_vademeles","timestamp":"2018. november. 22. 11:11","title":"Még csak egy esetben emeltek vádat a hamis ajánlóívekkel kapcsolatban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76be54f7-eaa5-40d9-899c-4a5e7228659a","c_author":"G. M.","category":"itthon","description":"Az Európai Parlament összetételéről döntő voksolás után minden politikusnak állást kell foglalnia, hűek maradnak-e az Európát meghatározó értékekhez – mondta Orbán Viktor elmúlt nyolc évét értékelve Jean Asselborn luxemburgi kormányfő-helyettes a hvg.hu kérdésére.","shortLead":"Az Európai Parlament összetételéről döntő voksolás után minden politikusnak állást kell foglalnia, hűek maradnak-e...","id":"20181123_Asselborn_Majusban_eljon_az_elszamolas_ideje_Orban_politikajaval","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=76be54f7-eaa5-40d9-899c-4a5e7228659a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69aebd3f-654b-4373-91ed-193586d295ce","keywords":null,"link":"/itthon/20181123_Asselborn_Majusban_eljon_az_elszamolas_ideje_Orban_politikajaval","timestamp":"2018. november. 23. 06:00","title":"Asselborn: Májusban Orbánnak el kell számolnia a politikájával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1a26ba7-749d-486b-803c-b023572c5196","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A közterület-felügyeletnek kellett intézkednie a Budapest III. kerületében, mert az éjszaka kellős közepén nyírták a füvet egy kereszteződésben.","shortLead":"A közterület-felügyeletnek kellett intézkednie a Budapest III. kerületében, mert az éjszaka kellős közepén nyírták...","id":"20181123_Esoben_az_ejszaka_kellos_kozepen_kezdtek_fuvet_nyirni_Obudan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c1a26ba7-749d-486b-803c-b023572c5196&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6cf1f5ee-78bf-48f9-99fe-1e69028b071d","keywords":null,"link":"/elet/20181123_Esoben_az_ejszaka_kellos_kozepen_kezdtek_fuvet_nyirni_Obudan","timestamp":"2018. november. 23. 12:39","title":"Esőben, az éjszaka kellős közepén kezdtek füvet nyírni Óbudán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f524d55c-5e34-4094-a152-34754b948fe2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az egyházi kapcsolatokért felelős államtitkár, Soltész Miklós bejelentette, azért fog plusz öt nap szabadság járni a központi közigazgatásban, ha valaki házas.","shortLead":"Az egyházi kapcsolatokért felelős államtitkár, Soltész Miklós bejelentette, azért fog plusz öt nap szabadság járni...","id":"20181122_Ot_plusz_nap_szabadsag_jar_a_kozszolgaknak_ha_hazasok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f524d55c-5e34-4094-a152-34754b948fe2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a1b2222-4fa0-4be2-8900-b7044fe81afa","keywords":null,"link":"/itthon/20181122_Ot_plusz_nap_szabadsag_jar_a_kozszolgaknak_ha_hazasok","timestamp":"2018. november. 22. 06:00","title":"Öt plusz nap szabadság jár a közszolgáknak, ha összeházasodnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13d1d3e0-d1b7-4a91-a505-87355f6ec6aa","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Profi munka volt, ráadásul egy brosst is elvittek a diadém mellett.","shortLead":"Profi munka volt, ráadásul egy brosst is elvittek a diadém mellett.","id":"20181123_Elloptak_az_egyik_leghiresebb_gyemantokkal_kirakott_angol_tiarat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=13d1d3e0-d1b7-4a91-a505-87355f6ec6aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eee0e62f-d074-4870-bce9-b060c3a6d852","keywords":null,"link":"/elet/20181123_Elloptak_az_egyik_leghiresebb_gyemantokkal_kirakott_angol_tiarat","timestamp":"2018. november. 23. 12:53","title":"Pillanatok alatt elloptak egy gyémántokkal kirakott, angol tiarát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"556907b1-8357-4cd0-adee-0b1e995f5e6a","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Értesüléseink szerint két laktanyából is megindultak a szerbek lakta Észak-Koszovó felé a koszovói albán erők – állította csütörtökön Alekszandar Vucsics szerb államfő. \r

","shortLead":"Értesüléseink szerint két laktanyából is megindultak a szerbek lakta Észak-Koszovó felé a koszovói albán erők –...","id":"20181122_Alban_csapatok_tartanak_EszakKoszovo_fele__allitja_Belgrad","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=556907b1-8357-4cd0-adee-0b1e995f5e6a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e75afecb-dced-48b5-ae6e-7bd671e07996","keywords":null,"link":"/vilag/20181122_Alban_csapatok_tartanak_EszakKoszovo_fele__allitja_Belgrad","timestamp":"2018. november. 22. 14:52","title":"Vucsics: Koszovói albán csapatok tartanak Észak-Koszovó felé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64a1c081-e5e4-44e5-a19b-a07c629d1d93","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"A humántárca minisztere szerint a tanárokon is múlik, milyen útravalót kapnak a diákok, ezért reméli, hogy a rektorok a kormánnyal együtt, a tradíciókra építve viszik előre a magyar felsőoktatást.","shortLead":"A humántárca minisztere szerint a tanárokon is múlik, milyen útravalót kapnak a diákok, ezért reméli, hogy a rektorok...","id":"20181122_Kasler_felsooktatas_tradicio_keresztenyseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=64a1c081-e5e4-44e5-a19b-a07c629d1d93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c18d26e6-2c56-4b8c-bfa0-a99b9ac5410b","keywords":null,"link":"/itthon/20181122_Kasler_felsooktatas_tradicio_keresztenyseg","timestamp":"2018. november. 22. 11:29","title":"Kásler: A magyar felsőoktatás jó, de még jobbá kell tenni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]