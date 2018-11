Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"fd06c16e-4a5b-4bbb-a3d3-0e2264f7699c","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Úgy adták át a Kispest akadémiájának utánpótlásközpontját, hogy a klub hírességei ott voltak, de Détári Lajos nem jelent meg. A klub azt is megmagyarázta, miért.","shortLead":"Úgy adták át a Kispest akadémiájának utánpótlásközpontját, hogy a klub hírességei ott voltak, de Détári Lajos nem...","id":"20181122_Detari_nem_mehetett_be_a_kispesti_akademia_avatojara_a_klub_szerint_nem_volt_turelmes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fd06c16e-4a5b-4bbb-a3d3-0e2264f7699c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a55e9eb5-d672-4b2b-bede-c7967d25ec0b","keywords":null,"link":"/sport/20181122_Detari_nem_mehetett_be_a_kispesti_akademia_avatojara_a_klub_szerint_nem_volt_turelmes","timestamp":"2018. november. 22. 18:59","title":"Détári nem mehetett be a kispesti akadémia avatójára, a klub szerint nem volt türelmes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15ef6af4-8c75-4be6-99fa-44bf4a0f3350","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"A már befektetésre ajánlott államadós-kategória alsó szintjén maradt Magyarország. 2018-ban összesen hat alkalommal vizsgálták a besorolásunkat, egyszer sem változtattak rajta.","shortLead":"A már befektetésre ajánlott államadós-kategória alsó szintjén maradt Magyarország. 2018-ban összesen hat alkalommal...","id":"20181124_Nem_minositette_fel_a_Moodys_sem_Magyarorszagot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=15ef6af4-8c75-4be6-99fa-44bf4a0f3350&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa6a18b2-1f75-4af9-a222-615fe0fd7f67","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181124_Nem_minositette_fel_a_Moodys_sem_Magyarorszagot","timestamp":"2018. november. 24. 08:19","title":"Nem minősítette fel a Moody's sem Magyarországot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0107e596-9a89-4e87-b928-4aa9d72324ac","c_author":"Benda László","category":"gazdasag","description":"32 milliárd forintos befektetés érkezik a Tatabánya-Környe ipari parkba. A dél-koreai Doosan ipari óriás épít 80 ezer négyzetméteres vörösréz-fólia üzemet. A cég 122 éves történetét Benda László idézi föl.","shortLead":"32 milliárd forintos befektetés érkezik a Tatabánya-Környe ipari parkba. A dél-koreai Doosan ipari óriás épít 80 ezer...","id":"20181124_Porszemekbol_hegyet_fukar_hazalo_aruskent_kezdte_a_tatabanyai_nagyberuhazast_tervezo_delkoreai_oriasceg_alapitoja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0107e596-9a89-4e87-b928-4aa9d72324ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb5730e0-906d-4f0a-aaf5-f935cb933186","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181124_Porszemekbol_hegyet_fukar_hazalo_aruskent_kezdte_a_tatabanyai_nagyberuhazast_tervezo_delkoreai_oriasceg_alapitoja","timestamp":"2018. november. 24. 07:15","title":"„Porszemekből hegyet”- házaló árusként kezdte a Tatabányán beruházó dél-koreai óriáscég alapítója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dedfc2e3-e44e-40e0-81e9-b90ab44d06e0","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Húszezer forintnyi büntetést kapott a Szent Márk téren rollerező kisfiú apja.","shortLead":"Húszezer forintnyi büntetést kapott a Szent Márk téren rollerező kisfiú apja.","id":"20181122_Rollerezo_oteves_miatt_buntetett_a_velencei_rendorseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dedfc2e3-e44e-40e0-81e9-b90ab44d06e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ffc0f052-7982-4fcb-9c2c-7fa326897aaf","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181122_Rollerezo_oteves_miatt_buntetett_a_velencei_rendorseg","timestamp":"2018. november. 22. 21:01","title":"Rollerező ötéves miatt büntetett a velencei rendőrség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9d7fcf2-81fa-44fd-a1ac-be28a0b5988b","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Azzal indokolja, ő egy kisebb beruházást tervezett, mint ami lett, úgy fest, teljes megújulás lesz. De kevesebb pénzből, mint amennyi szerinte a kisebb beruházásra kellett volna.","shortLead":"Azzal indokolja, ő egy kisebb beruházást tervezett, mint ami lett, úgy fest, teljes megújulás lesz. De kevesebb...","id":"20181123_Okovacs_kenytelen_volt_beismerni_nem_keszul_el_az_Operahaz_2019re","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d9d7fcf2-81fa-44fd-a1ac-be28a0b5988b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c547724f-0224-4d2f-bfa2-9e463d642d65","keywords":null,"link":"/kultura/20181123_Okovacs_kenytelen_volt_beismerni_nem_keszul_el_az_Operahaz_2019re","timestamp":"2018. november. 23. 13:38","title":"Ókovács kénytelen volt beismerni, nem készül el az Operaház megújítása 2019-re","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bbe6389e-629f-4312-969f-e5d9674e2e2f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Jól járnak Mészáros Lőrinc vidéki lapjai is.","shortLead":"Jól járnak Mészáros Lőrinc vidéki lapjai is.","id":"20181122_Hadhazy_egy_MSZPs_szakit_nagyot_a_csatornafelujitasokkal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bbe6389e-629f-4312-969f-e5d9674e2e2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67d77ce9-4662-4a2b-b60f-e173e1ab5946","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181122_Hadhazy_egy_MSZPs_szakit_nagyot_a_csatornafelujitasokkal","timestamp":"2018. november. 22. 10:56","title":"Hadházy: Egy MSZP-s szakít nagyot a csatornafelújításokkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0f6223b-5edd-4fc9-a27b-f87a2615ee3d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A brit trónörökös szerint itt az ideje leszokni arról, hogy mindent eldobunk.","shortLead":"A brit trónörökös szerint itt az ideje leszokni arról, hogy mindent eldobunk.","id":"20181123_A_Black_Friday_elott_szolt_be_Karoly_herceg_a_fogyasztoi_tarsadalomnak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c0f6223b-5edd-4fc9-a27b-f87a2615ee3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06f3dcfb-d5f2-4917-b5b0-f3c621653de4","keywords":null,"link":"/elet/20181123_A_Black_Friday_elott_szolt_be_Karoly_herceg_a_fogyasztoi_tarsadalomnak","timestamp":"2018. november. 23. 10:28","title":"A Black Friday előtt szólt be Károly herceg a fogyasztói társadalomnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea5638b6-6235-424e-8867-6619373e5600","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Pókember van annyira népszerű, hogy a róla készült játékokat mobileszközökre is érdemes kiadni. Az egyik legjobb darab épp most lett akciós, elég nagy kedvezményről van szó.","shortLead":"Pókember van annyira népszerű, hogy a róla készült játékokat mobileszközökre is érdemes kiadni. Az egyik legjobb darab...","id":"20181122_the_amazing_spider_man_2_android_jatek_pokember_mobiljatek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ea5638b6-6235-424e-8867-6619373e5600&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a78cb77-0528-48e7-9588-a3dce115819d","keywords":null,"link":"/tudomany/20181122_the_amazing_spider_man_2_android_jatek_pokember_mobiljatek","timestamp":"2018. november. 22. 20:03","title":"Androidos? 2399 forint helyett most 499 forintért töltheti le a tízezrek által imádott Pókember-játékot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]