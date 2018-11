A Fidesznek kétharmada lehet a fél év múlva megrendezésre kerülő EP-választáson. A brüsszeli Politico online kiadásának mandátumbecslése szerint 21 helyből 14-et vihetnek, ezáltal két képviselővel nőhet a létszámuk a most záruló ciklushoz képest. Az MSZP ugyanúgy két európai mandátum jutna, ahogy a 2014-es voksolás után is. Az viszont jelentős fejfájást okoz, hogy a pillanatnyi tervek szerint a Párbeszéddel együtt indulnának, így vagy a szocialisták buknak el egy képviselőt, vagy a kisebb szövetséges maradna brüsszeli jelenlét nélkül. Hasonló helyzetben van a DK, amely elvesztené két mandátumának egyikét. Míg az LMP kiesne a strasbourgi parlamentből, egyedül a Jobbik vigasztalódhatna három helyett négy képviselőnek.

A becslések ismeretében nem véletlen, hogy a legtöbb ellenzéki párt az EP-választás helyett inkább az önkormányzati választásra koncentrálna. Egy szocialista politikus a HVG-nek úgy értékelte a helyzetet, hogy a harmadik kétharmad lendülete az EP-választásig még elviszi a Fideszt, miközben az ellenzék túl sokat foglalkozik önmagával. Szerinte azonban

ha sikerül a jövő októberi önkormányzati választáson megfogniuk egy-két fontosabb pozíciót, onnan kiindulva már felépíthetik a rendszer alternatíváját.

Budapest kiemelt terep lehet, ha az ellenzék megfosztaná trónjától Tarlós Istvánt és a Fideszt, az komoly fegyvertény lenne. A kiemelt terepen pedig megjelent Puzsér Róbert – és tervei vannak. Igaz, egy nemrég publikált felmérés szerint a döntő többség alkalmatlannak tart főpolgármesternek, de ez nem szegte kedvét az előtte álló 11 hónap kapcsán. A HVG információi szerint a Sétáló Budapest víziójával kampányoló Puzsér úgy kalkulál, hogy a számára kedvező forgatókönyv szerint még az idén bejelenthetik, hogy az LMP őt támogatja a főpolgármester-választáson, majd jövő év legelején a Jobbik is így tesz. Innentől pedig kényszerpályára kerül a még szintén „XXI. századi pártként” emlegetett Momentum. Fekete-Győr András pártja korábban azt mondta, nem támogatják az önjelölt műsorvezető indulását. A két fél között érezni is egyfajta feszültséget, aminek áthidalását az sem teszi könnyebbé, hogy Puzsér kampányfőnöke a Momentumból érkezett, Zaránd Péter személyében, aki

a kampány középpontjába a puzsérságot emelné.

Úgy tudjuk, Puzsérnak hosszabb távú tervei is vannak azzal, hogy elindult főpolgármesternek. Már az alternatív centrális erőtér létrehozásáról beszélnek egymás között. Olyan centrumot értenek alatta, amely középen állva képez alternatívát a Fidesszel szemben. Ennek első lépését a Jobbik és az LMP fővárosi összefogásában látnák. A meglévő formációkból hoznák tehát létre a centrumot, de attól sem zárkóznak el, hogy ők maguk hozzanak létre új mozgalmat. Már csak azt kéne elmagyarázniuk, mitől többek ők Puzsér személyes ambíciójánál. Annyit viszont hallani, hogy egy eddig nem látott kampányt szeretnének megteremteni, illetve kipróbálni. Puzsér korábban arról is beszélt, olyan tervvel készül, amely „az agymosó politikai marketing eszköztárának” legtöbb elemét nélkülözi. A plakátjai fekete-fehérek lesznek, nem lesznek fizetett hirdetései a közösségi médiafelületeken, százezer forintnál nagyobb adományt nem fogad el, valamint a Puzsér-kampány során biztosan nem hallanánk

sem Fásy Ádámot, sem az Irigy Hónaljmirigyet.

Kérdés, mire megy ez az ígéret, a Tarlós-Orbán páros által felvillantott ezermilliárd forinthoz képest, a főpolgármester pedig ezzel már el is kezdte a kampányt. Azonban a Tarlós-Orbán duó mellett ott van az ellenzék is, szervezkednek. Az MSZP – úgy látszik – megvalósítja a már az országgyűlési választások előtt is csodafegyverként bedobott előválasztás ötletét. A párt vezetői úgy tervezik, hogy a két ünnep között, december 27-én indulna az előválasztás, ennek keretein belül szeretnék megtalálni Tarlós legesélyesebb kihívóját. Az időpontra is van magyarázata a szocialistáknak: gondoltak a külföldön élő, de budapesti lakcímmel rendelkező választókra, akik hazatérnek az ünnepekre, így regisztrálhatnak az előválasztásra.

Tóth Bertalan pártelnök és Molnár Zsolt budapesti elnök elképzelése az, hogy regisztrálni január 23-ig lehetne, amit csak személyesen lehet megtenni. Itt egy adatkezelési hozzájárulást töltenek ki azok, akik szeretnének részt venni a kiválasztásban. Úgy tudjuk, az MSZP végig ragaszkodott ahhoz, hogy ők legyen az adatgazdák, ezzel kételyeket ébresztve tárgyalópartnereikben. A regisztráció után online is lehetne majd szavazni, arra a jelöltre, aki beugróként összeszed kétezer ajánlást. Szavazni a tervek szerint egy hétig, január 28-tól lehet majd. Eredményt február 3-ra ígérnek.

Az MSZP az örök aspiráns Horváth Csabát indítja. A szocialistáknál más nem is jelentett be hasonló ambíciót, az MSZP fővárosi elnöksége és párttanácsa pedig egyhangúlag támogatta. Egy fővárosi párttársa így jellemezte Horváthot a HVG-nek: „Ismeri a Felső Tízezer zenekart? Egyik számukban azt éneklik, mindig vannak tévedések, mindig vannak áldozatok” – mondta széles mosollyal. De a szocialisták természetesen elfogadnák Karácsony Gergelyt is, akit sokan el tudnak képzelni főpolgármesternek. Ő erre legutóbb azt mondta, Zugló polgármestereként is szívesen folytatná, de ha lesz a pártoknak és a civileknek is tetsző előválasztás, elindul. A DK húzza a száját az előválasztások kapcsán, a Momentum még nem tartja időszerűnek a kérdést, Puzsér Róbertnek pedig komoly fenntartásai vannak.

Ráadásul a kritikusból lett főpolgármester-jelölt az LMP és a Jobbik után az MSZP-vel is leült tárgyalni a napokban, több, egymástól független forrásunk pedig arról tájékoztatott, hogy Puzsér egy szocialista ígérettel távozott a tárgyalóasztaltól. Elviekben a fővárosi szocialisták azt mondták, Puzsér hiába nem indul az előválasztáson, ha jövő tavasszal a médiaszemélyiség jobban áll, mint az MSZP előválasztását megnyerő,

visszaléptethetik saját – győztes – jelöltjüket.

Nem feltétlenül Budapestre koncentrálva, de mozgolódik Márki-Zay Péter, Hódmezővásárhely független polgármestere is. Egyesülete, a Mindenki Magyarországa Mozgalom összefogást hirdetett az önkormányzati választásokra. Első elnökségi ülésük után kiadott közleményükben azt írták, hisznek abban, hogy egy új politikai kultúrára van szükség, amihez minden tisztességes és változást akaró magyar ember csatlakozására számítanak. Fő céljuk, hogy minden településen egy ellenzéki kihívója legyen a kormánypárti polgármester-jelöltnek.

Bár a mozgalom tagjainak múltja felettébb színes, mégsem beszélhetünk szivárványkoalícióról, mivel pártok helyett itt csak személyek álltak össze Márki-Zay hívására. A mozgalomban ott van az LMP-alapító Elek János, a párthoz később csatlakozott és azóta távozott Hadházy Ákos és Ábrahám Júlia, valamint az ökopárt volt fővárosi képviselője, Kaltenbach Jenő. Az MDF-et idézi meg Elek mellett Bod Péter Ákos, a KDNP-ből pedig Lukácsi Katalin érkezett. Mellár Tamás ugyan a Párbeszéd-frakció tagja, de ettől még a hódmezővásárhelyi polgármesterrel is szövetkezik. Ott volt még a független, de magát liberálisnak valló Kész Zoltán, a baloldal által tavasszal képviselőnek jelölt Magyar György, a Jobbik támogatásával Siófok polgármesterének választott Lengyel Róbert, valamint a Gémesi György mozgalmával voksokat gyűjtő Üveges Gábor, Hernádszentandrás polgármestere.

A mozgalom tagjai úgy látják, aki nem fog össze jövő ősszel, az a korrupció és a megfélemlítés rendszerét tartja fenn. Az egyelőre még kérdéses, hogy az imént felsorolt alapítók közül ki az, aki személyesen is szerepet vállalna polgármester-jelöltként. Márki-Zay minden bizonnyal újraindul, de Készről és Ábrahámról is hallani, kellő támogatás esetén rajthoz állnának valahol Veszprém, illetve Pest megyében. A mozgalom esetében nagy kérdés, hogy meg tudja-e haladni Márki-Zay támogatói körét, illetve Hódmezővásárhely határát. A politikával próbálkozó csapat erőt meríthet az október közepi szombathelyi, az MSZP-s Czeglédy Csaba megüresedett helyére kiírt képviselőjelölti választásból, ahol a baloldali jelölt tizenöt százalékkal verte a Fidesz indulóját.

