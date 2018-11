Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"47a98253-2d91-4d03-afdf-92fc0bab169b","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A hét második felében éjjel mínusz 7 fok alá is mehet a hőmérséklet, de néhol napközben is mínuszok lesznek - áll az Országos Meteorológiai Szolgálat nem túl bíztató előrejelzésében. ","shortLead":"A hét második felében éjjel mínusz 7 fok alá is mehet a hőmérséklet, de néhol napközben is mínuszok lesznek - áll...","id":"20181125_Eso_havas_eso_onos_eso_havazas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=47a98253-2d91-4d03-afdf-92fc0bab169b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d92668b7-d6d4-4752-a5b9-eb992c6ccbf7","keywords":null,"link":"/itthon/20181125_Eso_havas_eso_onos_eso_havazas","timestamp":"2018. november. 25. 16:19","title":"Ránk rúgja az ajtót tél - esővel kezd, havazás, ónos eső, mínuszok a folytatásban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5f10b7e-8fd4-4df7-a1f9-bf33fcd1c1ac","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Megőrizték a hidegvérüket – a sikeres akciót ezzel a drámai címmel ütötte fel a Police.hu.","shortLead":"Megőrizték a hidegvérüket – a sikeres akciót ezzel a drámai címmel ütötte fel a Police.hu.","id":"20181125_Ego_hazbol_mentettek_ki_egy_ferfit_a_zugloi_rendorok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b5f10b7e-8fd4-4df7-a1f9-bf33fcd1c1ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9141c0b0-3ca5-449d-9790-cf3a32d9aeda","keywords":null,"link":"/itthon/20181125_Ego_hazbol_mentettek_ki_egy_ferfit_a_zugloi_rendorok","timestamp":"2018. november. 25. 20:15","title":"Égő házból mentettek ki egy férfit a zuglói rendőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b35140c9-8d1d-4604-89c3-0ae220e987a2","c_author":"Hont András, Winditsch Judit","category":"itthon","description":"Ha ugyanaz történik ugyanazokkal a szereplőkkel, akkor a vége is ugyanaz lesz – mondja az ellenzék esélyeit latolgatva Botka László, Szeged MSZP-s polgármestere.","shortLead":"Ha ugyanaz történik ugyanazokkal a szereplőkkel, akkor a vége is ugyanaz lesz – mondja az ellenzék esélyeit latolgatva...","id":"201847__botka_laszlo_karaktergyilkossagrol_kollaboralo_polgarmesterekrol__nem_hagyom_gazemberekre_avarost","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b35140c9-8d1d-4604-89c3-0ae220e987a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3909b2f4-d7b7-4d92-bb4d-11d385f57489","keywords":null,"link":"/itthon/201847__botka_laszlo_karaktergyilkossagrol_kollaboralo_polgarmesterekrol__nem_hagyom_gazemberekre_avarost","timestamp":"2018. november. 25. 20:12","title":"Botka László: „Nem hagyom gazemberekre a várost”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a487e999-7d77-423d-bf88-30008cbb2a7b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A jövedelmi helyzetet, az iskolázottságot és az okostelefon-használatot vizsgálta a MobData nevű kutatócég Kínában. Kiderült, itt éppen fordított a helyzet, mint máshol a világban.","shortLead":"A jövedelmi helyzetet, az iskolázottságot és az okostelefon-használatot vizsgálta a MobData nevű kutatócég Kínában...","id":"20181126_mobdata_felmeres_kina_mobilhasznalat_apple_iphone_huawei_xiaomi_oppo_vivo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a487e999-7d77-423d-bf88-30008cbb2a7b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d635ebd9-4406-493f-a7c3-3470eca71010","keywords":null,"link":"/tudomany/20181126_mobdata_felmeres_kina_mobilhasznalat_apple_iphone_huawei_xiaomi_oppo_vivo","timestamp":"2018. november. 26. 11:03","title":"Kínában a szegények szaladgálnak iPhone-okkal, a tehetősebbek inkább Huawei-telefonokat használnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"edd8964b-e7ec-4777-9cb9-4b2df332ef1d","c_author":"Pozsgai Rebeka","category":"kkv","description":"Az utóbbi évek legnagyobb szállásfejlesztési programja körül csoportosulnak a Mészáros Lőrinchez és a kormányhoz közeli, uniós közbeszerzéseket sorra nyerő cégek.","shortLead":"Az utóbbi évek legnagyobb szállásfejlesztési programja körül csoportosulnak a Mészáros Lőrinchez és a kormányhoz...","id":"201847__meszarosek_hotelei__turizmus__kozpenz__megszallok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=edd8964b-e7ec-4777-9cb9-4b2df332ef1d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8d1483c-9a3f-41c1-9dfe-0e2a4908ff54","keywords":null,"link":"/kkv/201847__meszarosek_hotelei__turizmus__kozpenz__megszallok","timestamp":"2018. november. 25. 15:00","title":"300 milliárdért fejlesztik a szállodákat. Na, és ki jár jól vele?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e727c513-0157-41a9-81da-baf9a7571307","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Kis magyar abszurd a sínek mellől.","shortLead":"Kis magyar abszurd a sínek mellől.","id":"20181124_Kozel_szaz_Sopronba_tarto_gyerek_rekedt_a_Kelenfoldi_palyaudvaron","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e727c513-0157-41a9-81da-baf9a7571307&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5941ba02-73dd-4abe-9bb2-8ef9f04982cf","keywords":null,"link":"/elet/20181124_Kozel_szaz_Sopronba_tarto_gyerek_rekedt_a_Kelenfoldi_palyaudvaron","timestamp":"2018. november. 24. 19:34","title":"Közel száz Sopronba tartó gyerek rekedt a Kelenföldi pályaudvaron","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c21cd41-f42e-4344-a595-6d0354ad9c22","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Közel 30 ezer eurót kell visszafizetnie a Volkswagennek egy német bíróság ítélete szerint.","shortLead":"Közel 30 ezer eurót kell visszafizetnie a Volkswagennek egy német bíróság ítélete szerint.","id":"20181126_Egy_egesz_auto_arat_visszafizettetne_a_birosag_a_Volkswagennel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5c21cd41-f42e-4344-a595-6d0354ad9c22&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d42ecad6-8440-4be8-890e-9e7e1dc8e32c","keywords":null,"link":"/kkv/20181126_Egy_egesz_auto_arat_visszafizettetne_a_birosag_a_Volkswagennel","timestamp":"2018. november. 26. 08:11","title":"Egy egész autó árát visszafizettetné a bíróság a Volkswagennel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2e7ac6d-ce05-430c-92fc-7a2cd960c379","c_author":"Gécs Dániel","category":"tudomany","description":"El tudja képzelni, hogy egy miniatűr drónra bízza az elveszett lakáskulcsa megkeresését? És ha az a keresés közben a táskájába is belemászik? Futurisztikus dróntechnológiából már most rengeteg ötlet van, a java viszont csak ezután jöhet.","shortLead":"El tudja képzelni, hogy egy miniatűr drónra bízza az elveszett lakáskulcsa megkeresését? És ha az a keresés közben...","id":"20181124_dronok_mezogazdasag_vagyonvedelem_dronkonferencia_dronszabalyozas_legifolyoso","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a2e7ac6d-ce05-430c-92fc-7a2cd960c379&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e87db354-e7d9-43b8-b536-2f7200b1023a","keywords":null,"link":"/tudomany/20181124_dronok_mezogazdasag_vagyonvedelem_dronkonferencia_dronszabalyozas_legifolyoso","timestamp":"2018. november. 24. 20:00","title":"Hazakísérnek a sötét utcán, otthon belemásznak a táskánkba – ilyenek lehetnek a jövő drónjai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]