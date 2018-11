Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9d379487-f29e-49d1-a30a-7885a1f1b190","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"A párizsi metróban néha olyan zsúfoltság van, mint Tokióban, ahol miniirodákat rendeztek be a megállókban, hogy a munkahelyére igyekvő 8 millió polgár elintézhessen egy sürgős e-mailt. A Nikkei.com szerint Tokió így készül a 2020-as olimpiára, amikor a napi nyolcmillió utashoz még 1,3 millió sportrajongó is csatlakozik. Franciaország legnagyobb régiója, az Ile de France annyira fellelkesült a japán példán, hogy szerdától új programot hirdet meg a munkavállalóknak és a munkaadóknak – egyelőre kísérleti jelleggel – a La Défense negyedben.","shortLead":"A párizsi metróban néha olyan zsúfoltság van, mint Tokióban, ahol miniirodákat rendeztek be a megállókban...","id":"20181128_Otmillio_forintnyi_eurot_kap_a_parizsi_kiserletben_az_a_dolgozo_aki_nem_a_reggeli_csucsban_megy_a_munkahelyere","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9d379487-f29e-49d1-a30a-7885a1f1b190&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"abe271a0-8258-4745-9eeb-f4688a5db3c7","keywords":null,"link":"/kkv/20181128_Otmillio_forintnyi_eurot_kap_a_parizsi_kiserletben_az_a_dolgozo_aki_nem_a_reggeli_csucsban_megy_a_munkahelyere","timestamp":"2018. november. 28. 10:59","title":"Ötmillió forintnyi eurót kap a párizsi kísérletben az a dolgozó, aki nem a reggeli csúcsban megy a munkahelyére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dbdd5a4f-c50a-47c5-8a4f-8eed8406e34c","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A középső dinasztia korából (Kr.e. 2137-1781) származó sírt és két igen jó állapotban fennmaradt szarkofágot tártak fel francia és egyiptomi régészek a dél-egyiptomi Luxorban.","shortLead":"A középső dinasztia korából (Kr.e. 2137-1781) származó sírt és két igen jó állapotban fennmaradt szarkofágot tártak fel...","id":"20181128_egyiptom_osi_sir_tt33_luxor_mumiak_szarkofagok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dbdd5a4f-c50a-47c5-8a4f-8eed8406e34c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7da94c8e-aec6-48d8-b2dc-1e62945bba3d","keywords":null,"link":"/tudomany/20181128_egyiptom_osi_sir_tt33_luxor_mumiak_szarkofagok","timestamp":"2018. november. 28. 11:03","title":"Felnyitották a 3000+ éves szarkofágokat: találtak egy óriási sírt, benne két múmiával Egyiptomban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"620c6084-49db-4f08-8f06-3746f4dc8861","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Az ökölvívó-szövetség élén, de csak akkor, ha komoly a szándék. Mármint arra, hogy teljesen megújuljon a magyar ökölvívás, illetve a szakos szövetség.","shortLead":"Az ökölvívó-szövetség élén, de csak akkor, ha komoly a szándék. Mármint arra, hogy teljesen megújuljon a magyar...","id":"20181129_Kovacs_Koko_Istvan_lenne_Erdei_utodja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=620c6084-49db-4f08-8f06-3746f4dc8861&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e8884ca-92ef-44aa-858c-f609a4f3d62f","keywords":null,"link":"/sport/20181129_Kovacs_Koko_Istvan_lenne_Erdei_utodja","timestamp":"2018. november. 29. 14:19","title":"Kovács Kokó István lenne Erdei utódja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e01e3ed4-a701-4ec3-b6b6-f894a8fc7849","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A külügyminiszter szerint a minszki négyek tudják megoldani a mostani konfliktust, de Magyarország külön odafigyel a kárpátaljai magyarokra. ","shortLead":"A külügyminiszter szerint a minszki négyek tudják megoldani a mostani konfliktust, de Magyarország külön odafigyel...","id":"20181127_Szijjarto_Magyarorszag_kiall_Ukrajna_mellett","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e01e3ed4-a701-4ec3-b6b6-f894a8fc7849&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa5b5df9-3728-4339-8742-c06afdcbed51","keywords":null,"link":"/itthon/20181127_Szijjarto_Magyarorszag_kiall_Ukrajna_mellett","timestamp":"2018. november. 27. 17:47","title":"Szijjártó: Magyarország kiáll Ukrajna mellett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"736b7744-2a8f-4296-9b25-1838101eb4ae","c_author":"Németh György","category":"gazdasag","description":"A baj mélyebb és másabb is annál, hogy az oktatási rendszert, illetve az azt alulfinanszírozó politikát és a pedagógustársadalmat tegyük felelőssé. Válasz Scharle Ágota társadalmi és gazdasági változásokról szóló vitaindítójára.","shortLead":"A baj mélyebb és másabb is annál, hogy az oktatási rendszert, illetve az azt alulfinanszírozó politikát és...","id":"20181129_Az_osszeomlas_forgatokonyvei_mindegyiktol_kell_felnunk","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=736b7744-2a8f-4296-9b25-1838101eb4ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0375908b-c5e3-4667-9795-253a8bc5e87a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181129_Az_osszeomlas_forgatokonyvei_mindegyiktol_kell_felnunk","timestamp":"2018. november. 29. 11:05","title":"Az összeomlás forgatókönyvei: mindegyiktől kell félnünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be0d0cb3-bc55-4fa4-b867-3afb15a93886","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A világhírű neurológus, George Paxinos legújabb kutatási eredményét egy új bolygó megtalálásához hasonlítja, ugyanis az agy olyan részére bukkant, amely nem volt ismert az orvostudomány előtt. A felfedezés különböző neurológiai betegségek kezelését segítheti. ","shortLead":"A világhírű neurológus, George Paxinos legújabb kutatási eredményét egy új bolygó megtalálásához hasonlítja, ugyanis...","id":"20181128_emberi_agy_george_praxinos_neurologia_neurologus_parkinson_kor_endorestiform_nucleus_agykutatas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=be0d0cb3-bc55-4fa4-b867-3afb15a93886&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9bc881e5-47ea-47a8-9283-d715bdf82b82","keywords":null,"link":"/tudomany/20181128_emberi_agy_george_praxinos_neurologia_neurologus_parkinson_kor_endorestiform_nucleus_agykutatas","timestamp":"2018. november. 28. 11:33","title":"Van egy rejtett része az agynak, amit csak most fedeztek fel, a Parkinson-kór kezelésében is segíthet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d61452e9-2b71-4f8a-9d8b-5328ef1de7f0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az ágytól a fürdőig, a nappalitól a konyháig világszerte terjednek az otthonokat forradalmasító okoskészülékek. Komoly kihívás azonban az adatok és a magánélet védelme.","shortLead":"Az ágytól a fürdőig, a nappalitól a konyháig világszerte terjednek az otthonokat forradalmasító okoskészülékek. Komoly...","id":"20181129_okosotthon_okoslampa_okostuzhely_flyte_viragcserep_sense_mi_virtualis_divattanacsado_arcfelismeres_adatgyujtes_adatvedelem_kiberbiztonsag_mesterseges_intelligencia","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d61452e9-2b71-4f8a-9d8b-5328ef1de7f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c318228-3272-42b2-a630-50d704bdad91","keywords":null,"link":"/tudomany/20181129_okosotthon_okoslampa_okostuzhely_flyte_viragcserep_sense_mi_virtualis_divattanacsado_arcfelismeres_adatgyujtes_adatvedelem_kiberbiztonsag_mesterseges_intelligencia","timestamp":"2018. november. 29. 13:33","title":"Könnyebb és jobb élet vár az okosotthon lakóira, de a pénzüknél is értékesebb dologgal kell fizetniük érte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57726653-9dd8-4df7-8fe9-b51841c23f8b","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Sok a szemét, kevés a dolgozó.","shortLead":"Sok a szemét, kevés a dolgozó.","id":"20181128_Mar_a_hulladekudvarokba_sem_lehet_kivetel_nelkul_vinni_a_szemetet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=57726653-9dd8-4df7-8fe9-b51841c23f8b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a93dcf26-9baf-4cec-8fcb-c3006663378e","keywords":null,"link":"/kkv/20181128_Mar_a_hulladekudvarokba_sem_lehet_kivetel_nelkul_vinni_a_szemetet","timestamp":"2018. november. 28. 15:13","title":"Már a hulladékudvarokba sem lehet kivétel nélkül vinni a szemetet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]