[{"available":true,"c_guid":"e7c3f2bd-bd95-4227-981b-8190a71f8ff5","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"Nyolcan vannak, közülük három igen jó állapotú.","shortLead":"Nyolcan vannak, közülük három igen jó állapotú.","id":"20181128_Ketezer_eves_mumiakat_talaltak_Dahsurban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e7c3f2bd-bd95-4227-981b-8190a71f8ff5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38286319-1d56-419e-a799-e8ca658c1436","keywords":null,"link":"/elet/20181128_Ketezer_eves_mumiakat_talaltak_Dahsurban","timestamp":"2018. november. 28. 21:48","title":"Kétezer éves múmiákat találtak az egyiptomi Dahsúrban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e96218f2-3c41-4d23-a06e-5e994c6cef43","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Arról ír a CNN csütörtöki címlapos anyagában, hogyan fehérítené a magyarok holokausztban betöltött szerepét a Sorsok Háza.","shortLead":"Arról ír a CNN csütörtöki címlapos anyagában, hogyan fehérítené a magyarok holokausztban betöltött szerepét a Sorsok...","id":"20181129_Sorsok_Haza_es_fideszes_tortenelemmanipulacio_a_CNN_cimlapjan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e96218f2-3c41-4d23-a06e-5e994c6cef43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f937b483-1855-42c9-8345-ca2c1e174df4","keywords":null,"link":"/itthon/20181129_Sorsok_Haza_es_fideszes_tortenelemmanipulacio_a_CNN_cimlapjan","timestamp":"2018. november. 29. 14:40","title":"A Sorsok Házáról és fideszes történelemmanipulációról ír címlapján a CNN","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d919e23-f159-432c-9eb9-56cab8499b39","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A 31 éves férfi halálra késelte 18 és 16 éves nevelt fiát, 43 éves élettársát is életveszélyesen megsebesítette, a bíróság elrendelte letartóztatását.","shortLead":"A 31 éves férfi halálra késelte 18 és 16 éves nevelt fiát, 43 éves élettársát is életveszélyesen megsebesítette...","id":"20181129_Letartoztattak_a_nevelt_fiait_halalra_keselo_ozdi_ferfit","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3d919e23-f159-432c-9eb9-56cab8499b39&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04a21ceb-cdc3-4380-9e3a-606bbe19237f","keywords":null,"link":"/itthon/20181129_Letartoztattak_a_nevelt_fiait_halalra_keselo_ozdi_ferfit","timestamp":"2018. november. 29. 16:58","title":"Letartóztatták a nevelt fiait halálra késelő ózdi férfit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ee7713d-cc30-4ea5-a047-5ef7687a12ae","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A kínai kormány 2020-ban élesítené hivatalosan a rendszerét, amivel képesek lennének mindent és mindenkit megfigyelni. A tesztek már így is brutális eredményt hoztak.","shortLead":"A kínai kormány 2020-ban élesítené hivatalosan a rendszerét, amivel képesek lennének mindent és mindenkit megfigyelni...","id":"20181128_kina_tarsadalmi_kreditrendszer_pontszam_megfigyeles_digitalis_diktatura","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3ee7713d-cc30-4ea5-a047-5ef7687a12ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55f48d7d-1c7f-47c7-81d1-ed189ba9b63f","keywords":null,"link":"/tudomany/20181128_kina_tarsadalmi_kreditrendszer_pontszam_megfigyeles_digitalis_diktatura","timestamp":"2018. november. 28. 12:03","title":"Működik Kína mindenkit megfigyelő rendszere: 15 millió embert már letiltott az utazásról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc060cad-1463-4055-a010-972dcf6095ec","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A középszerű, nacionalista moziknak nyitna utat, ha a Hollywoodban edződött producert a kultúrharc elsöpörné a filmalap éléről.\r

\r

","shortLead":"A középszerű, nacionalista moziknak nyitna utat, ha a Hollywoodban edződött producert a kultúrharc elsöpörné a filmalap...","id":"20181128_Kar_meg_temetni_Andy_Vajna_filmuralmat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cc060cad-1463-4055-a010-972dcf6095ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62467660-aa56-4db1-baac-b863be6f38f6","keywords":null,"link":"/kultura/20181128_Kar_meg_temetni_Andy_Vajna_filmuralmat","timestamp":"2018. november. 28. 13:48","title":"Nem érdemes még temetni Andy Vajna filmuralmát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef0708bf-96ce-4b9b-8d7a-d453ae7397b2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A kiterjesztett valóság igen hasznos és látványos technológia. Most nem várt területen kamatoztatták. Előttünk a jövő tetkója? ","shortLead":"A kiterjesztett valóság igen hasznos és látványos technológia. Most nem várt területen kamatoztatták. Előttünk a jövő...","id":"20181128_tetovalas_kiterjeszett_valosag_olo_sabandija_sonic_the_hedgehog","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ef0708bf-96ce-4b9b-8d7a-d453ae7397b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"577fbb26-c1b9-4e2d-a10e-5bc08e6296f8","keywords":null,"link":"/tudomany/20181128_tetovalas_kiterjeszett_valosag_olo_sabandija_sonic_the_hedgehog","timestamp":"2018. november. 28. 14:03","title":"Olyan tetoválást csinált magának egy videojátékos, hogy az ön szeme is elkerekedik, ha meglátja – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d379487-f29e-49d1-a30a-7885a1f1b190","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"A párizsi metróban néha olyan zsúfoltság van, mint Tokióban, ahol miniirodákat rendeztek be a megállókban, hogy a munkahelyére igyekvő 8 millió polgár elintézhessen egy sürgős e-mailt. A Nikkei.com szerint Tokió így készül a 2020-as olimpiára, amikor a napi nyolcmillió utashoz még 1,3 millió sportrajongó is csatlakozik. Franciaország legnagyobb régiója, az Ile de France annyira fellelkesült a japán példán, hogy szerdától új programot hirdet meg a munkavállalóknak és a munkaadóknak – egyelőre kísérleti jelleggel – a La Défense negyedben.","shortLead":"A párizsi metróban néha olyan zsúfoltság van, mint Tokióban, ahol miniirodákat rendeztek be a megállókban...","id":"20181128_Otmillio_forintnyi_eurot_kap_a_parizsi_kiserletben_az_a_dolgozo_aki_nem_a_reggeli_csucsban_megy_a_munkahelyere","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9d379487-f29e-49d1-a30a-7885a1f1b190&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"abe271a0-8258-4745-9eeb-f4688a5db3c7","keywords":null,"link":"/kkv/20181128_Otmillio_forintnyi_eurot_kap_a_parizsi_kiserletben_az_a_dolgozo_aki_nem_a_reggeli_csucsban_megy_a_munkahelyere","timestamp":"2018. november. 28. 10:59","title":"Ötmillió forintnyi eurót kap a párizsi kísérletben az a dolgozó, aki nem a reggeli csúcsban megy a munkahelyére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"813cc095-abc1-44b2-98e5-8e2736f832b8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az új 911-es kicsit szélesebb, 30 lóerővel erősebb és sokkal okosabb lett, mint az elődje. ","shortLead":"Az új 911-es kicsit szélesebb, 30 lóerővel erősebb és sokkal okosabb lett, mint az elődje. ","id":"20181128_hivatalos_itt_a_teljesen_uj_porsche_911_sportkocsi_turbomotor","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=813cc095-abc1-44b2-98e5-8e2736f832b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef5fc03a-bd58-455f-815f-4d4f6eeb5380","keywords":null,"link":"/cegauto/20181128_hivatalos_itt_a_teljesen_uj_porsche_911_sportkocsi_turbomotor","timestamp":"2018. november. 28. 08:21","title":"Hivatalos: itt a teljesen új Porsche 911","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]