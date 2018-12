Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"de09b46a-6247-4c7a-ae1e-ef3f170fd638","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A tervek szerint 2019-ben már elindulhatna az első rakomány a Hold felé, hogy a jövőben kolonizálni tudjuk az égitestet, és kitermeljük az ott lévő ritkaföldfémeket. Az egész projektet 10 év alatt zongoráznák le.","shortLead":"A tervek szerint 2019-ben már elindulhatna az első rakomány a Hold felé, hogy a jövőben kolonizálni tudjuk...","id":"20181130_nasa_holdra_szallas_kolonizalas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=de09b46a-6247-4c7a-ae1e-ef3f170fd638&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b126358-375a-470c-a3ac-20aab9e306ea","keywords":null,"link":"/tudomany/20181130_nasa_holdra_szallas_kolonizalas","timestamp":"2018. november. 30. 16:03","title":"Történelmi megállapodás született: ez a 9 cég segíti a NASA-t, hogy ismét eljussunk a Holdra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77565d26-7b2f-405f-a888-1e693303f53d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google egyik dolgozója azt állítja, 2020-ban leállíthatják a Google üzenetküldő szolgáltatását.","shortLead":"A Google egyik dolgozója azt állítja, 2020-ban leállíthatják a Google üzenetküldő szolgáltatását.","id":"20181201_google_uzenetkuldo_szolgaltatas_hangouts","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=77565d26-7b2f-405f-a888-1e693303f53d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11a82981-7b32-478a-a0d9-ac9becc58005","keywords":null,"link":"/tudomany/20181201_google_uzenetkuldo_szolgaltatas_hangouts","timestamp":"2018. december. 01. 15:03","title":"Újabb szolgáltatását zárja be a Google, megszűnhet a Hangouts","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57cb7ae8-555c-46c0-a4e3-803a035b9ada","c_author":"Csatlós Hanna","category":"elet","description":"Egynapos művészeti fesztivált rendeztek a minap Csernobilban. Az acélszarkofággal letakart négyes blokk közelében évről évre egyre több a turista, és most már az ukrán állam szerint is biztonságos annyira a reaktor környéke, hogy bulizni lehessen a nem is olyan rég még halálosan veszélyes, sugárfertőzött területen. Lakni azonban még további 24 ezer évig nem lehet majd a zónában. ","shortLead":"Egynapos művészeti fesztivált rendeztek a minap Csernobilban. Az acélszarkofággal letakart négyes blokk közelében évről...","id":"20181130_Apokalipszis_utan_visszaszivarog_az_elet_Csernobilba","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=57cb7ae8-555c-46c0-a4e3-803a035b9ada&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cfc17700-22d8-497e-bdbe-d7f05bcaf501","keywords":null,"link":"/elet/20181130_Apokalipszis_utan_visszaszivarog_az_elet_Csernobilba","timestamp":"2018. november. 30. 20:00","title":"Apokalipszis után: visszaszivárog a buli Csernobilba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"94c66696-440c-4aaf-8510-60cc089aaf74","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Szerinte a védelem a hallgatókat és az oktatókat is megilleti.","shortLead":"Szerinte a védelem a hallgatókat és az oktatókat is megilleti.","id":"20181130_Reagalt_az_ELTEBTK_dekanja_a_feljelentosdire","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=94c66696-440c-4aaf-8510-60cc089aaf74&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b22cc12-2857-4239-9eab-f7415a45ed37","keywords":null,"link":"/kultura/20181130_Reagalt_az_ELTEBTK_dekanja_a_feljelentosdire","timestamp":"2018. november. 30. 17:11","title":"Reagált az ELTE-BTK dékánja a feljelentősdire","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8975273d-5f76-46ac-978d-a447d7858c24","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kovács Attila korábbi tiszti főorvost november 21-én mentette fel a miniszter, akinek helyére Szabó Enikő érkezett. Ő azonban csak ideglenesen látta el a feladatot. ","shortLead":"Kovács Attila korábbi tiszti főorvost november 21-én mentette fel a miniszter, akinek helyére Szabó Enikő érkezett. Ő...","id":"20181201_Kasler_megint_kinevez_egy_uj_tiszti_foorvost","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8975273d-5f76-46ac-978d-a447d7858c24&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd5ae9bb-9867-4dec-8879-2863b29c0498","keywords":null,"link":"/itthon/20181201_Kasler_megint_kinevez_egy_uj_tiszti_foorvost","timestamp":"2018. december. 01. 09:40","title":"Kásler megint kinevez egy új tiszti főorvost","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ace42a80-a22d-4fcb-9f0f-28dbf7f9c542","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy ilyen régi Ignis alapvetően nem foglal sok helyet, jelen esetben azonban a sofőr kimaxolta a lehetőségeket.","shortLead":"Egy ilyen régi Ignis alapvetően nem foglal sok helyet, jelen esetben azonban a sofőr kimaxolta a lehetőségeket.","id":"20181201_a_nap_fotoja_igy_parkol_egy_nagyon_nagycsalados_suzukis_budakalaszon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ace42a80-a22d-4fcb-9f0f-28dbf7f9c542&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d079d17e-b50e-4115-83ff-21d0abc996c9","keywords":null,"link":"/cegauto/20181201_a_nap_fotoja_igy_parkol_egy_nagyon_nagycsalados_suzukis_budakalaszon","timestamp":"2018. december. 01. 06:41","title":"A nap fotója: így parkol egy \"nagyon nagycsaládos\" suzukis Budakalászon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"531d9ec1-5284-4ee7-bc4d-b1fa42c2e477","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"A gödöllői független polgármester helyett Vác fideszes vezetőjét választották az északkelet-magyarországi szemétszállítást végző önkormányzati társulás élére.","shortLead":"A gödöllői független polgármester helyett Vác fideszes vezetőjét választották az északkelet-magyarországi...","id":"20181201_Megvan_a_Zold_Hid_uj_elnoke__tortenetesen_egy_fideszes_polgarmester","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=531d9ec1-5284-4ee7-bc4d-b1fa42c2e477&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17470522-ad87-4172-86fe-532deaf879a0","keywords":null,"link":"/kkv/20181201_Megvan_a_Zold_Hid_uj_elnoke__tortenetesen_egy_fideszes_polgarmester","timestamp":"2018. december. 01. 17:56","title":"Megvan a Zöld Híd új elnöke - történetesen egy fideszes polgármester","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f26f537-df03-42d3-b138-2cd5949ab475","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Újdelhiben már napok óta zajlik a százezres demonstráció. A hatalmas ország különböző szegleteiből jöttek ide a mezőgazdasági vállalkozók, hogy jelezzék: az agrárszektor válságban van. Eközben persze a világsajtó arról cikkezik, hogy Kína mellett India a világ második legsikeresebb feljövő gazdasága.","shortLead":"Újdelhiben már napok óta zajlik a százezres demonstráció. A hatalmas ország különböző szegleteiből jöttek ide...","id":"20181202_Kettehasadt_orszag_az_egyik_fele_a_csucsra_tor_a_masik_fele_nyomorog","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4f26f537-df03-42d3-b138-2cd5949ab475&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1eb81474-7150-4baf-b7ef-db5bd62a021a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181202_Kettehasadt_orszag_az_egyik_fele_a_csucsra_tor_a_masik_fele_nyomorog","timestamp":"2018. december. 02. 09:07","title":"Kettéhasadt ország: az egyik fele a csúcsra tör, a másik fele nyomorog","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]