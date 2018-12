Nem mindegy, hogy osztogatnak vagy fosztogatnak, hogy az orvos fogyott-e el, vagy a beteg. Orbán Viktor ezen a héten több negatív hírt is olvashatott volna kormánya teljesítményéről, ha nem lenne egy hozzá hű sajtóbirodalom, amely fehérnek mondja a feketét is. A kormányfőnek lehetősége lenne javítani a negatív hírek okán, de inkább a hír hordozóit szervezte át saját érdeke szerint. Ez itt a hvg.hu heti belpolitikai összefoglalója.

Néhány nappal azután, hogy különleges fénnyel világították ki Lánchídat a koraszülöttek napján, kiderült, szakorvos hiány miatt egy időre be kell zárni a Honvédkórház koraszülöttcentrumát. A hvg.hu információja néhány perc alatt söpört végig szinte az egész magyar sajtón. És hiába szolgáltat az egészségügy menetrendszerinti ügyeket, napokra címlapon ragadt, hogy a sürgősségi centrum és a Podmaniczky utcai telephely után a Honvédkórház koraszülöttcentrumának működése is ellehetetlenült. Az embereket megrázta az ügy. A hvg.hu írt arról is, hogy december 15-én be is zárják az amúgy országos elismertségű osztályt, mert nincsenek meg a működtetéséhez szükséges személyi feltételek.

© Túry Gergely

A hivatalos miniszteri reakcióra egy napot kellett várni, és azzal sem voltunk igazán kisegítve. A Miniszterelnökséget vezető miniszter, Gulyás Gergely azt mondta: az egészségügyi államtitkárság feladata, hogy megszervezze az ellátást. Ennél egy fokkal bátrabb volt az intézmény fenntartója, a Honvédelmi tárca. Megpróbálták a lehetetlen, és azt állították, „nem zár be a Honvédkórház koraszülött osztálya.” Mivel elég ritkán lehet olyat látni, hogy egy közleményben tulajdonképpen saját magát cáfolja meg egy minisztérium, ezért inkább leírjuk. Szóval néhány sorral a „nemzárbeaHonvédkórházkoraszülöttosztálya” után a Honvédelmi tárca már azt írja, hogy

kapacitáshiány miatt (…) a PIC előre láthatóan 2018. december 16-tól kezdődően rövid időre, átmenetileg elsődlegesen a Semmelweis Egyetem és a Szent János Kórház azonos profilú osztályaira intézményekbe irányítja a veszélyeztetett kismamákat és a koraszülött csecsemőket.

A honvédelmi minisztert két nappal a hvg.hu írása után az RTL Klub híradója kapta el. A tárcavezető azzal magyarázta a helyzetet, hogy egyszerre öt dolgozójuk van szülési szabadságon, ezért kell bezárniuk a centrumot addig, míg nem találnak a helyükre más alkalmazottakat. Benkő Tibor azt ígérte, hogy a koraszülöttcentrum két hétnél tovább nem lesz zárva, a helyzetet legkésőbb január elejéig igyekeznek rendezni.

© Túry Gergely

De folytassuk még egy kicsit az időutazást, úgy harminc évet! Bár az alábbi sorok alkalmasnak lesznek a nyugalom megzavarására, és nemcsak a tartalma miatt, hanem, mert nem is jogos Kásler Miklóst kérdezni egy másik tárca belügyéről. Ennek ellenére nem árt pontosan idézni, mit csinált az MTI szerint az emberi erőforrás minisztere akkor, amikor már anyák, apák és családok ezrei írták alá a koraszülöttcentrum megmentéséért létrehozott petíciót, a pártok pedig már sajtótájékoztatókat szerveztek a bezárt koraszülött osztály miatt.

Az óvodákba is eljut a Magyar népmesék díszdobozos kiadása

– szóval az egészségügyért is felelős Kásler Miklós, emberi erőforrások miniszter néhány órával azután, hogy kiderült: bezárják a Honvéd kórház koraszülött osztályát, arról tartott sajtótájékoztatót, hogy az ország 2841 óvodája kapja meg a napokban a Magyar népmesék rajzfilmsorozat díszdobozos kiadását.

Aztán Kásler miniszter beszélt még arról, hogy a magyar kultúra belső-ázsiai öröksége a kereszténységgel teljesedett ki, és hordoz jellegzetes életszemléletet, amelyet a szájhagyomány, a népi művészet máig megőrzött.

Kásler Miklós © MTI / Máthé Zoltán

Miközben szakmai és szülői szervezetek körében is forrtak az indulatok, az EMMI első embere arról beszélt: a magyar népmesék végén mindig a jó győz, a hiányosságok markánsan pellengérre kerülnek. És hogy ezek a népmesék nem csupán a gyermekeknek szólnak, hanem az általános emberit fejezik ki.

Szintén az MTI-ből derült ki, hogy az egészségügyi államtitkárt sem hozta ki a sodrából a hvg.hu híre. Főnökéhez méltó módon egy szót sem szólt arról, hogy be kellett zárni a Honvédkórház koraszülött centrumát. Horváth Ildikó arról beszélt, hogy nincs nemesebb, felemelőbb és nagyobb segítséget jelentő gesztus a véradásnál. Közben pedig Varga Mihály pénzügyminiszter a Szent Margit Kórház felújított rehabilitációs osztályának avatásán arról beszélt, hogy a kormány kiemelt ágazatnak tekinti az egészségügyet.

Benkő Tibor, aki felelős csúcsvezetője az osztálynak, a honvédelmi alkalmazottak január elsejétől esedékes egységesen 20, majd évente 5-5, összességében 35 százalékos illetményfejlesztésről beszélt, de azt is megemlítette, hogy az illetményfejlesztés miatt 1,7 milliárd forinttal megemelik a honvédelmi tárca jövő évi költségvetését. Csupa pozitív hír, minden rendben van! Kásler Miklós is csatlakozott kollégájához. Ő azt jelentette be, hogy négy év alatt 72 százalékkal emelkedik az egészségügyi szakdolgozók bére, illetve, hogy egy kormánydöntés értelmében 55 milliárd forinttal konszolidálják a kórházakat. Eközben a petíciót pedig már több mint 18.000 ember írta alá.

Egy hírrel arrébb a „rabszolgatörvény” nem okozott akkora huzatot, mint a Honvédkórház koraszülött osztályának bezárása, az biztos. Jól mutatja azonban, hogy hol lehetnek, illetve vannak a kormánypártok gyenge pontjai, hogy a terv leánykori neve, a munkaidő-szervezéssel kapcsolatos törvénymódosítási volt. Ezt váltotta fel a „rabszolgatörvény”, amelyről néhány napja szinte már kellemetlenül alacsony színvonalú vita volt a parlamentben. Az ellenállás akkora volt, hogy a kormánypárt nemcsak leült a szakszervezetekkel tárgyalni, hanem még módosítja is a törvényjavaslatot.

Ahogy látszik, az Orbán-kormány számára gondot okoz, hogy a nyilvánosság még valamilyen fokon ellenőrizni tudja a teljesítményét. Még botrány lesz belőle, ha orvoshiány miatt zárják be a kórházi osztályt, és nem beteghiány miatt. És nem tudnak bármilyen törvénnyel kedveskedni a Magyarországon befektető multiknak, mert az újságok megírják, mit jelentene az új paragrafus a munkavállalók számára. A média tehát továbbra is gondot okoz.

A hét nagy fejleménye tehát, hogy a kormányhű, de magánkézben lévő sajtó összeállt egy nagy ernyőszerevezet alá. A jövőben Liszkay Gábor alapítványa fogja majd össze a kommunikációs hadtest legtöbb alakulatát.

Liszkay Gábor © Máté Péter

Ehhez pedig magyar vállalkozók oda is ajándékozták milliárdos értékű vagyonelemeiket. (Ez az állítás nyilván abszurd, mert valaki vagy vállalkozó, és akkor nem ajándékoz, vagy fordítva). Orbán mindenesetre elleste vendégétől, Chuck Norristól a legbrutálisabb nézést, és ezzel mindenki kapitulált is.

A kormánysajtó privát része most hasonlóan központosított irányítás alá kerülhet, mint a "közszolgálatinak" csúfolt MTVA. Meglátjuk, hatékonyabb lesz-e az előképnél. Egy biztos: