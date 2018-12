Orbán volt minisztere nem hitte volna, hogy költözik a CEU

Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"85a41cfb-dde7-48e9-9726-55a53f287b94","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Advent idején nem passzív várakozásra van szükség, hanem cselekvő ünnepi készülődésre, ami a szeretet tetteiben nyilvánulhat meg - mondta Erdő Péter bíboros az M1 aktuális csatorna vasárnap esti műsorában.","shortLead":"Advent idején nem passzív várakozásra van szükség, hanem cselekvő ünnepi készülődésre, ami a szeretet tetteiben...","id":"20181202_Cselekvo_varakozasra_intett_advent_idejen_Erdo_Peter","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=85a41cfb-dde7-48e9-9726-55a53f287b94&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d61e3c03-fce8-4a62-b635-f5ca50c54ccb","keywords":null,"link":"/itthon/20181202_Cselekvo_varakozasra_intett_advent_idejen_Erdo_Peter","timestamp":"2018. december. 02. 21:50","title":"Cselekvő várakozásra intett advent idején Erdő Péter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ed50781-c6be-4396-b282-5d5d150aa1c7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A vasúttársaság szerint sokan visszaélnek az utazásra felhasznált, de le nem kezelt jegyekkel, ezért szigorítanak.","shortLead":"A vasúttársaság szerint sokan visszaélnek az utazásra felhasznált, de le nem kezelt jegyekkel, ezért szigorítanak.","id":"20181203_MAV_Kevesebb_ideig_lesznek_ervenyesek_a_100_km_alatti_vonatjegyek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2ed50781-c6be-4396-b282-5d5d150aa1c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8428922c-96bc-46e9-9f74-fe613e352eae","keywords":null,"link":"/itthon/20181203_MAV_Kevesebb_ideig_lesznek_ervenyesek_a_100_km_alatti_vonatjegyek","timestamp":"2018. december. 03. 08:02","title":"MÁV: Kevesebb ideig lesznek érvényesek a 100 km alatti vonatjegyek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d7606bf-b9bd-476c-ac15-c17c9d20e5c9","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Az állat csaknem 5 méter hosszú, és akár 50 éves is lehet.","shortLead":"Az állat csaknem 5 méter hosszú, és akár 50 éves is lehet.","id":"20181203_Gigantikus_emberevo_krokodilt_fogtak_be_a_hatosagok_a_Fulopszigeteken","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5d7606bf-b9bd-476c-ac15-c17c9d20e5c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84a98f0c-50d2-48fe-b5d5-0a191b5a0e61","keywords":null,"link":"/vilag/20181203_Gigantikus_emberevo_krokodilt_fogtak_be_a_hatosagok_a_Fulopszigeteken","timestamp":"2018. december. 03. 13:59","title":"Gigantikus emberevő krokodilt fogtak be a hatóságok a Fülöp-szigeteken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"158ee28b-d246-4649-b22c-fb2d99963e61","c_author":"Demeter Péter","category":"cegauto","description":"Harmadik nemzedéknél jár a Volkswagen legnagyobb autója, a Touareg, amellyel a gyártó most érezhetően az elit ligában is játszani szeretne. Az autóban például akkora képernyő van, mint egy dizájnos nappaliban. Persze nem csak ez bizonyítja, hogy ez most a német márka pillanatnyilag legfejlettebb autója. Kipróbáltuk.","shortLead":"Harmadik nemzedéknél jár a Volkswagen legnagyobb autója, a Touareg, amellyel a gyártó most érezhetően az elit ligában...","id":"20181201_Volkswagen_Touaregteszt_Mint_Rozi_a_moziban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=158ee28b-d246-4649-b22c-fb2d99963e61&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2e7df3f-31f6-41f3-b467-6ec1ac002d62","keywords":null,"link":"/cegauto/20181201_Volkswagen_Touaregteszt_Mint_Rozi_a_moziban","timestamp":"2018. december. 01. 18:45","title":"Luxus vagy Volkswagen? - teszteltük az új Touareget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1d2e1b2-c582-40ba-9fa4-9d5158a32c4c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A CIMON nevű mesterséges intelligencia nemrég került a Nemzetközi Űrállomás (ISS) fedélzetére, a német űrhajós Alexander Gerst pedig rögtön ki is próbálta.","shortLead":"A CIMON nevű mesterséges intelligencia nemrég került a Nemzetközi Űrállomás (ISS) fedélzetére, a német űrhajós...","id":"20181203_repulo_mesterseges_intelligencia_ibm_cimon_nemzetkozi_urallomas_video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f1d2e1b2-c582-40ba-9fa4-9d5158a32c4c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33dabe0e-d5ef-437d-b495-4e538eaaa612","keywords":null,"link":"/tudomany/20181203_repulo_mesterseges_intelligencia_ibm_cimon_nemzetkozi_urallomas_video","timestamp":"2018. december. 03. 10:33","title":"Videó: Így működik a repülő mesterséges intelligencia, amit felküldtek az űrbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aed5af37-d363-4844-b161-4980b1445d96","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A ritkánál is ritkább magyar autóbusz sokáig eltűntnek volt nyilvánítva, most azonban életjelet adott magáról.","shortLead":"A ritkánál is ritkább magyar autóbusz sokáig eltűntnek volt nyilvánítva, most azonban életjelet adott magáról.","id":"20181203_duplacsuklos_ikarus_felbukkant_az_egyetlen_peldanyban_keszult_kulonleges_busz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=aed5af37-d363-4844-b161-4980b1445d96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4a2c8e5-b8c0-47b6-9618-1f9da2990d92","keywords":null,"link":"/cegauto/20181203_duplacsuklos_ikarus_felbukkant_az_egyetlen_peldanyban_keszult_kulonleges_busz","timestamp":"2018. december. 03. 11:41","title":"Duplacsuklós Ikarus: felbukkant az egyetlen példányban készült szuperhosszú busz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ac9f548-6f6a-462f-9fe0-2fbc7ec4e3c5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az aukcióból összesen legalább 3,5 millió dollár bevételt várnak.","shortLead":"Az aukcióból összesen legalább 3,5 millió dollár bevételt várnak.","id":"20181202_Elarverezik_Frank_Sinatra_szemelyes_targyait","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6ac9f548-6f6a-462f-9fe0-2fbc7ec4e3c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"339729c1-8ad2-48b4-a447-6138af9db929","keywords":null,"link":"/elet/20181202_Elarverezik_Frank_Sinatra_szemelyes_targyait","timestamp":"2018. december. 02. 09:59","title":"Elárverezik Frank Sinatra személyes tárgyait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e5e93d1-cf8d-417e-82ee-9fb31e98a79d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az RTL Klub úgy tudja, az egyetem döntött, és hétfőn be is jelentik ezt. ","shortLead":"Az RTL Klub úgy tudja, az egyetem döntött, és hétfőn be is jelentik ezt. ","id":"20181201_Meghozta_a_dontest_a_CEU_a_Becsbe_koltozesrol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4e5e93d1-cf8d-417e-82ee-9fb31e98a79d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac94176c-5eb1-42aa-ac25-c263873d816f","keywords":null,"link":"/itthon/20181201_Meghozta_a_dontest_a_CEU_a_Becsbe_koltozesrol","timestamp":"2018. december. 01. 19:40","title":"Meghozta a döntést a CEU a Bécsbe költözésről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]