[{"available":true,"c_guid":"0341069a-3890-4188-8144-16a65a51172a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A japán gyártó kompakt SUV modellje egy új motorral gazdagodott, mely egyenesen a Civic-ből érkezett.","shortLead":"A japán gyártó kompakt SUV modellje egy új motorral gazdagodott, mely egyenesen a Civic-ből érkezett.","id":"20181203_felturbozva_itt_az_erosebb_honda_hrv_divatterepjaro","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0341069a-3890-4188-8144-16a65a51172a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37a54822-0c1f-445d-bd2d-ab823a6cfe45","keywords":null,"link":"/cegauto/20181203_felturbozva_itt_az_erosebb_honda_hrv_divatterepjaro","timestamp":"2018. december. 03. 08:21","title":"Felturbózva: itt a Honda HR-V Sport divatterepjáró","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af53d590-a8f3-4829-8a6c-c106b8e71742","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A legnagyobb lengyel finomító tájékoztatta az Európai Bizottságot arról a tervéről, hogy ellenőrzése alá vonja a kisebb honbéli versenytársát, a Lotost.","shortLead":"A legnagyobb lengyel finomító tájékoztatta az Európai Bizottságot arról a tervéről, hogy ellenőrzése alá vonja a kisebb...","id":"20181202_A_PKN_Orlen_szemet_vetett_kisebb_rivalisara_a_Lotosra","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=af53d590-a8f3-4829-8a6c-c106b8e71742&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4324910c-628a-4de4-9919-ec0638646be2","keywords":null,"link":"/kkv/20181202_A_PKN_Orlen_szemet_vetett_kisebb_rivalisara_a_Lotosra","timestamp":"2018. december. 02. 18:06","title":"A PKN Orlen szemet vetett kisebb riválisára, a Lotosra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff736f88-6b65-444a-8bf4-bf0c4d113a37","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Növeli a csontsűrűséget, különösen nők esetében, és csökkenti a csonttörés kockázatát a rendszeres teafogyasztás – derítették ki kínai kutatók 450 ezer felnőtt adatainak elemzéséből.","shortLead":"Növeli a csontsűrűséget, különösen nők esetében, és csökkenti a csonttörés kockázatát a rendszeres teafogyasztás –...","id":"20181201_rendszeres_teafogyasztas_elonyei_csontsuruseg_novelese_zold_tea","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ff736f88-6b65-444a-8bf4-bf0c4d113a37&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc0538b9-d8bb-4708-9967-c01329686ce9","keywords":null,"link":"/tudomany/20181201_rendszeres_teafogyasztas_elonyei_csontsuruseg_novelese_zold_tea","timestamp":"2018. december. 01. 12:03","title":"Gyakran iszik teát? A tudósok most azt mondják, hogy kellene","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5cf5a0b7-de5c-4bdf-813c-3ea17c8d500c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Szijjártó Péter szerint jelentősek a Dél-Dunántúl munkaerő-tartalékai, a Baranya megyében működő ipari termelő cégek viszont már most egymástól csábítják át a munkavállalókat. Akkor most lesz elég magyar dolgozója a Hanonnak, vagy ukrán vendégmunkásokkal kell feltölteni a pozíciókat?","shortLead":"Szijjártó Péter szerint jelentősek a Dél-Dunántúl munkaerő-tartalékai, a Baranya megyében működő ipari termelő cégek...","id":"20181201_Szijjarto_a_szamok_es_a_valosag__honnan_kerul_magyar_munkaero_az_uj_autogyarba","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5cf5a0b7-de5c-4bdf-813c-3ea17c8d500c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b528aa7-4f7b-47c8-b98a-60cdaf76fa16","keywords":null,"link":"/kkv/20181201_Szijjarto_a_szamok_es_a_valosag__honnan_kerul_magyar_munkaero_az_uj_autogyarba","timestamp":"2018. december. 01. 12:40","title":"Szijjártó, a számok és a valóság – honnan kerül magyar munkaerő az új autógyárba?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"649218d0-05a9-4fb3-9a83-be3fba89fbf2","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az IdeaWorksCompany és a CarTrawler, alapvetően autóbérléssel foglalkozó cég 175 légitársaság bevételeit elemezte. A vizsgálat eredménye, a számokat tekintve mellbevágó.","shortLead":"Az IdeaWorksCompany és a CarTrawler, alapvetően autóbérléssel foglalkozó cég 175 légitársaság bevételeit elemezte...","id":"20181201_Lehuzas_vagy_tisztes_haszon_Ennyitkeresnek_a_legitarsasagok_a_plusz_szolgaltatasokon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=649218d0-05a9-4fb3-9a83-be3fba89fbf2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d933353-b526-4485-99e4-2e5495376b3a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181201_Lehuzas_vagy_tisztes_haszon_Ennyitkeresnek_a_legitarsasagok_a_plusz_szolgaltatasokon","timestamp":"2018. december. 01. 10:39","title":"Lehúzás vagy tisztes haszon? Ennyit keresnek a légitársaságok a „plusz” szolgáltatásokon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6c62aa4-eb2a-442a-adbb-329447e35d70","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az izraeli rendőrség azt javasolja, vádolják meg Benjamin Netanjahu miniszterelnököt.","shortLead":"Az izraeli rendőrség azt javasolja, vádolják meg Benjamin Netanjahu miniszterelnököt.","id":"20181202_Vad_ala_helyezhetik_Orban_baratjat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f6c62aa4-eb2a-442a-adbb-329447e35d70&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4263a1c-5c7e-4a17-b6d6-e26baeac4e9b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181202_Vad_ala_helyezhetik_Orban_baratjat","timestamp":"2018. december. 02. 10:42","title":"Vád alá helyezhetik Orbán izraeli barátját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a151ae2-c721-48cb-aeb5-55d38850a12b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A férfi saját kertjében is termesztette az anyagot, ügyfelei között több fiatalkorú is volt.","shortLead":"A férfi saját kertjében is termesztette az anyagot, ügyfelei között több fiatalkorú is volt.","id":"20181203_Jarorkocsijabol_arulta_a_drogot_egy_szatmarnemeti_rendor","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7a151ae2-c721-48cb-aeb5-55d38850a12b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce4384b0-56c7-4585-9988-3ac9032ba4df","keywords":null,"link":"/vilag/20181203_Jarorkocsijabol_arulta_a_drogot_egy_szatmarnemeti_rendor","timestamp":"2018. december. 03. 09:14","title":"Járőrkocsijából árulta a drogot egy szatmárnémeti rendőr","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d0773b3-190b-49a2-8ed0-5b063c26b6dc","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Aztán a rendőrök észrevették, hogy az ATM véletlenül túl nagy címleteket ad ki. A szerencsések azonban megtarthatták az ingyenpénzt.","shortLead":"Aztán a rendőrök észrevették, hogy az ATM véletlenül túl nagy címleteket ad ki. A szerencsések azonban megtarthatták...","id":"20181201_Egy_ideig_tenyleg_letezett_ingyen_penzautomata_Amerikaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7d0773b3-190b-49a2-8ed0-5b063c26b6dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c0368e1-ab87-4709-976a-c8351f9cfa0f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181201_Egy_ideig_tenyleg_letezett_ingyen_penzautomata_Amerikaban","timestamp":"2018. december. 01. 10:46","title":"Egy ideig tényleg létezett ingyenpénz-automata Amerikában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]