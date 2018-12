Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9e2c1daf-9a78-487e-bae7-fea7d235cfc7","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"A múlt pénteki után újabb csökkentésre adta a fejét a Mol.","shortLead":"A múlt pénteki után újabb csökkentésre adta a fejét a Mol.","id":"20181203_Olcsobb_lesz_a_benzin_es_a_gazolaj_szerdatol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9e2c1daf-9a78-487e-bae7-fea7d235cfc7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c1614ea-ba54-4279-8332-fca07289e40a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181203_Olcsobb_lesz_a_benzin_es_a_gazolaj_szerdatol","timestamp":"2018. december. 03. 12:57","title":"Olcsóbb lesz a benzin és a gázolaj szerdától","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"387fb422-4050-4095-99be-117893608dc1","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"","shortLead":"","id":"20181205_Elvis_es_Johnny_Cash_studiojaban_dolgozhat_a_magyar_zenesz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=387fb422-4050-4095-99be-117893608dc1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b2ac3de-f51f-4e1f-8fd5-5854c056f3c7","keywords":null,"link":"/kultura/20181205_Elvis_es_Johnny_Cash_studiojaban_dolgozhat_a_magyar_zenesz","timestamp":"2018. december. 05. 09:32","title":"Elvis és Johnny Cash stúdiójában dolgozhat a magyar zenész","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64faa825-f904-4eb6-a795-423d41524f4b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A NASA-nak dolgozó Ames Research Center egy asztrofizikusa szerint a tudomány ma a modern emberi technológiához hasonló jelek után kutat, ez azonban nem szerencsés, mert a magasabb fejlettségi szintű nyomokat így nem biztos, hogy érzékeljük.","shortLead":"A NASA-nak dolgozó Ames Research Center egy asztrofizikusa szerint a tudomány ma a modern emberi technológiához hasonló...","id":"20181205_nasa_seti_radioteleszkop_foldonkivuliek_silviano_p_colombano","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=64faa825-f904-4eb6-a795-423d41524f4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9945f1f4-5497-4471-bf70-e15ddcbb4c9c","keywords":null,"link":"/tudomany/20181205_nasa_seti_radioteleszkop_foldonkivuliek_silviano_p_colombano","timestamp":"2018. december. 05. 09:33","title":"Egy NASA-tudós szerint nem kizárt, hogy az idegenek már meglátogatták a Földet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"476f7930-8e30-434a-a4a1-e63d1659ffd0","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A Pedagógusok Szakszervezete elfogadhatatlannak tartja a 400 órányi többletmunkát és a túlórák kifizetésének elhúzódását is. ","shortLead":"A Pedagógusok Szakszervezete elfogadhatatlannak tartja a 400 órányi többletmunkát és a túlórák kifizetésének...","id":"20181204_A_Pedagogusok_Szakszervezete_is_csatlakozik_a_rabszolgatorveny_elleni_tunteteshez","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=476f7930-8e30-434a-a4a1-e63d1659ffd0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e96072a-6297-46ef-9bf7-9efa4e7e043e","keywords":null,"link":"/itthon/20181204_A_Pedagogusok_Szakszervezete_is_csatlakozik_a_rabszolgatorveny_elleni_tunteteshez","timestamp":"2018. december. 04. 16:20","title":"A Pedagógusok Szakszervezete is csatlakozik a \"rabszolgatörvény\" elleni tüntetéshez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"afe512d1-9201-4e09-b775-bd1bc6cedd35","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A nemzetközi szervezet aggódó hangú közleményben értékelte a múlt heti fejleményeket. ","shortLead":"A nemzetközi szervezet aggódó hangú közleményben értékelte a múlt heti fejleményeket. ","id":"20181203_Riporterek_Hatarok_Nelkul_a_fideszes_mediagolemrol_Ilyenre_a_kommunizmus_ota_nem_volt_pelda","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=afe512d1-9201-4e09-b775-bd1bc6cedd35&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8498a548-6faa-4770-9758-c11093df4d8a","keywords":null,"link":"/itthon/20181203_Riporterek_Hatarok_Nelkul_a_fideszes_mediagolemrol_Ilyenre_a_kommunizmus_ota_nem_volt_pelda","timestamp":"2018. december. 03. 20:30","title":"Riporterek Határok Nélkül a fideszes médiagólemről: Ilyenre a kommunizmus óta nem volt példa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32c5d63d-2f5c-4026-9f24-aeb2290d1faa","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Aranyból van, ízléses, 743 millió forint.","shortLead":"Aranyból van, ízléses, 743 millió forint.","id":"20181204_Munchenben_all_Europa_legdragabb_karacsonyfaja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=32c5d63d-2f5c-4026-9f24-aeb2290d1faa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"463c1484-c97f-4e2c-813a-053b9d93e4f1","keywords":null,"link":"/elet/20181204_Munchenben_all_Europa_legdragabb_karacsonyfaja","timestamp":"2018. december. 04. 14:23","title":"Münchenben áll Európa legdrágább karácsonyfája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"932d0b20-a5b9-4cde-923e-95c1ea1f2d8f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Matyi már évek óta Ásotthalmon tölti a teleket ahelyett, hogy a többi gólyával együtt délebbre vonulna. Egy család segíti őt élelemmel, de most már a családnak is segítségére van szüksége ahhoz, hogy Matyit a fagyos időkben is életben tartsák. ","shortLead":"Matyi már évek óta Ásotthalmon tölti a teleket ahelyett, hogy a többi gólyával együtt délebbre vonulna. Egy család...","id":"20181204_Nyolcadjara_karacsonyozik_itthon_Matyi_a_golya","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=932d0b20-a5b9-4cde-923e-95c1ea1f2d8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"980ab845-f4b8-493a-86a1-780bb35eb4e9","keywords":null,"link":"/elet/20181204_Nyolcadjara_karacsonyozik_itthon_Matyi_a_golya","timestamp":"2018. december. 04. 16:41","title":"Nyolcadjára karácsonyozik itthon Matyi, a gólya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0918734a-57a4-4cfb-8087-057f1cb51967","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Két autó és két kisbusz ütközött. ","shortLead":"Két autó és két kisbusz ütközött. ","id":"20181203_Nlgyes_karambol_volt_a_Nyugatinal_nagy_a_dugo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0918734a-57a4-4cfb-8087-057f1cb51967&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"accc4144-0235-48f4-ac80-b27cdaa15bf7","keywords":null,"link":"/cegauto/20181203_Nlgyes_karambol_volt_a_Nyugatinal_nagy_a_dugo","timestamp":"2018. december. 03. 18:26","title":"Négyes karambol volt a Nyugatinál, nagy a dugó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]