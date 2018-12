Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3b528f0d-c92f-4045-9812-395baea9ca61","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az 1688-ban megjelent Confusion of Confusions (kb. Zűrzavarok zűrzavara) az első, tőzsdéről szóló könyv, a mai napig érvényes tanácsokkal. ","shortLead":"Az 1688-ban megjelent Confusion of Confusions (kb. Zűrzavarok zűrzavara) az első, tőzsdéről szóló könyv, a mai napig...","id":"20181204_Arveresre_bocsatjak_a_tozsde_Bibliajat__a_csaknem_400_eves_tippeket_itt_is_elolvashatja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3b528f0d-c92f-4045-9812-395baea9ca61&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff4146c0-9f7d-4558-96b3-e166f0fa3d55","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181204_Arveresre_bocsatjak_a_tozsde_Bibliajat__a_csaknem_400_eves_tippeket_itt_is_elolvashatja","timestamp":"2018. december. 04. 12:35","title":"Árverésre bocsátják a tőzsde Bibliáját – a csaknem 400 éves tippeket itt is elolvashatja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8bfaf53-e94d-4b8b-a758-276b4aefa224","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A 2100 MHz-es frekvenciasávot jövő év december 27-éig használhatta volna a Telekom, ezt hosszabbították most meg 2027-ig. ","shortLead":"A 2100 MHz-es frekvenciasávot jövő év december 27-éig használhatta volna a Telekom, ezt hosszabbították most meg...","id":"20181204_magyar_telekom_2100_mhz_frenvenciasav_frekvenciahasznalat_hosszabbitasa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d8bfaf53-e94d-4b8b-a758-276b4aefa224&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a985d189-9a0c-45b5-8aa2-87c7fab21b6b","keywords":null,"link":"/tudomany/20181204_magyar_telekom_2100_mhz_frenvenciasav_frekvenciahasznalat_hosszabbitasa","timestamp":"2018. december. 04. 17:33","title":"11 milliárdért hosszabbított frekvenciát a Magyar Telekom","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"879e4a94-fd9b-4bb7-8fcb-3174f6aebfe7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Úgy tűnik, hátrafelé tesz egy lépést az Apple, és visszahozza az egyik, korábban már eltemetett jellemzőt jövő évi iPhone-jaiba, igaz, felfrissített formában.","shortLead":"Úgy tűnik, hátrafelé tesz egy lépést az Apple, és visszahozza az egyik, korábban már eltemetett jellemzőt jövő évi...","id":"20181205_apple_touchid_ujjlenyomat_olvaso_iphone_2019_visszaterhet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=879e4a94-fd9b-4bb7-8fcb-3174f6aebfe7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"caa7cb79-4596-42be-b2ba-608f4a4615bf","keywords":null,"link":"/tudomany/20181205_apple_touchid_ujjlenyomat_olvaso_iphone_2019_visszaterhet","timestamp":"2018. december. 05. 12:03","title":"2018-ban lemondtak róla, 2019-ben visszahozhatják az iPhone-okba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4fe55c57-cc79-4559-94b5-5d618ce9b2fa","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"130 ember ellen adtak ki elfogatóparancsot azzal a váddal, hogy a helyi Soros támogatói.","shortLead":"130 ember ellen adtak ki elfogatóparancsot azzal a váddal, hogy a helyi Soros támogatói.","id":"20181204_Ujabb_gulenistakat_fogtak_el_Torokorszagban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4fe55c57-cc79-4559-94b5-5d618ce9b2fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3103f993-0dcc-4b69-b434-e29ca3a420ab","keywords":null,"link":"/vilag/20181204_Ujabb_gulenistakat_fogtak_el_Torokorszagban","timestamp":"2018. december. 04. 09:44","title":"Újabb gülenistákat fogtak el Törökországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b801588-7626-443a-8082-8bc8635c04d2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Teljesen biztos, hogy az ikonikus sportkocsi alternatív hajtáslánccal is elérhető lesz, de erre néhány évet még várnunk kell.","shortLead":"Teljesen biztos, hogy az ikonikus sportkocsi alternatív hajtáslánccal is elérhető lesz, de erre néhány évet még várnunk...","id":"20181204_szentsegsertes_vagy_sem_de_jon_az_elso_hibrid_porsche_911_zold_rendszam","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6b801588-7626-443a-8082-8bc8635c04d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a5001bc-df2d-4885-a098-97db73c327d2","keywords":null,"link":"/cegauto/20181204_szentsegsertes_vagy_sem_de_jon_az_elso_hibrid_porsche_911_zold_rendszam","timestamp":"2018. december. 04. 11:21","title":"Szentségsértés vagy sem, de jön az első hibrid Porsche 911","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9adcde97-7221-4bf7-adbe-b69192bb3903","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A gáztól 15 ember lett rosszul, többeket kórházba kellett szállítani.","shortLead":"A gáztól 15 ember lett rosszul, többeket kórházba kellett szállítani.","id":"20181203_Paprikaspray_miatt_kellett_kiuriteni_egy_kolni_metroallomast","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9adcde97-7221-4bf7-adbe-b69192bb3903&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1fa15af-23b9-4346-9c8e-d8d40a27af41","keywords":null,"link":"/vilag/20181203_Paprikaspray_miatt_kellett_kiuriteni_egy_kolni_metroallomast","timestamp":"2018. december. 03. 14:35","title":"Paprikaspray miatt kellett kiüríteni egy kölni metróállomást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f177667-3166-4cd5-adeb-72e387de09ed","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A fejlesztők bejelentése szerint december 17-e után egyetlen pornográf tartalmat sem lehet majd az oldalon találni.","shortLead":"A fejlesztők bejelentése szerint december 17-e után egyetlen pornográf tartalmat sem lehet majd az oldalon találni.","id":"20181204_tumblr_pornografia_felnott_tartalom_korhataros_tartalom_szexualis_tartalom","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1f177667-3166-4cd5-adeb-72e387de09ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b92fd7a9-dad3-428b-b886-16df8a7edbfd","keywords":null,"link":"/tudomany/20181204_tumblr_pornografia_felnott_tartalom_korhataros_tartalom_szexualis_tartalom","timestamp":"2018. december. 04. 10:03","title":"Kitiltja az oldaláról a pornót a Tumblr","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32613740-9e46-44e0-a2c7-0e5f74194bcb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Jobbik képviselője először csak a frakcióvezető-helyettességéről, majd a jegyzői feladatok ellátásáról mondott le, most a parlamentet is otthagyja.","shortLead":"A Jobbik képviselője először csak a frakcióvezető-helyettességéről, majd a jegyzői feladatok ellátásáról mondott le...","id":"20181203_Lemond_a_zsidozo_Szavay_Istan_a_kepviselosegrol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=32613740-9e46-44e0-a2c7-0e5f74194bcb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4ce1225-ea1d-47ef-8fab-661e29d2216c","keywords":null,"link":"/itthon/20181203_Lemond_a_zsidozo_Szavay_Istan_a_kepviselosegrol","timestamp":"2018. december. 03. 12:24","title":"Lemond a zsidózó Szávay István a képviselőségről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]