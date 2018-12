A szakszervezeti tüntetés elvileg a Kossuth térre vonult volna, ám az utolsó pillanatban egy lengyelországi vendégre hivatkozva lezárta a rendőrség az Országgyűlés előtti teret. A tüntetés az Alkotmány utcába szorult, és ott rendben be is fejeződött. Ám a több ezer ember egy része nem hazafele indult utána, hanem a Kossuth tér felé, ahol tulakodás kezdődött. A villamossínekre benyomultak, és ott lökdösődni kezdtek az oda vezényelt rendőrökkel. Hátrébb egy második rendőrsorfal is biztosítja a Parlamentet.

A tüntetésről szóló közvetítésünket itt olvashatja vissza.