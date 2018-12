Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6dda2e8d-d210-4cc9-b08a-d399ad4b8f28","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Félnek a lakók abban a budapesti társasházban, amelynek hátsó lépcsője szombaton szakadt le egy férfi alatt. A pincébe zuhant, súlyosan megsérült, kórházba került. A régi társasházban így most nem használhatják a hátsó lépcsőházat. A lakók aggódnak, hogy a főlépcsők is balesetveszélyesek, mert nem tudják: mikor látta azokat statikus. A közös képviselő azt mondta: elfoglalt, ezért nem nyilatkozik.\r

","shortLead":"Félnek a lakók abban a budapesti társasházban, amelynek hátsó lépcsője szombaton szakadt le egy férfi alatt. A pincébe...","id":"20181209_Beszakadt_lepcso_3_metert_zuhant_az_egyik_lako_a_kozos_kepviselo_nem_nyilatkozik","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6dda2e8d-d210-4cc9-b08a-d399ad4b8f28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15eeb2bd-3ca4-4ff5-b764-321d43f3ba26","keywords":null,"link":"/itthon/20181209_Beszakadt_lepcso_3_metert_zuhant_az_egyik_lako_a_kozos_kepviselo_nem_nyilatkozik","timestamp":"2018. december. 09. 18:13","title":"Beszakadt lépcső: 3 métert zuhant az egyik lakó, a közös képviselő nem nyilatkozik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"517f23c8-d238-4101-8b32-073457724348","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A gondok azt jelezhetik, hogy a kínai államnak további intézkedéseket kell tennie a gazdaság élénkítésére.","shortLead":"A gondok azt jelezhetik, hogy a kínai államnak további intézkedéseket kell tennie a gazdaság élénkítésére.","id":"20181209_Mintha_megtorpant_volna_a_kinai_gazdasagi_csoda","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=517f23c8-d238-4101-8b32-073457724348&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc9387f2-f038-4e83-b6f1-35351b224e31","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181209_Mintha_megtorpant_volna_a_kinai_gazdasagi_csoda","timestamp":"2018. december. 09. 18:24","title":"Mintha megtorpant volna a kínai gazdasági csoda","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f57b55a-d090-4477-86cc-ad74fd66d841","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egy régi német-alföldi mondás szerint: „Lehet, hogy a világot isten teremtette, de Hollandiát az emberek hozták létre kínkeserves munkával”. A régi bölcsesség ma is igaz. ","shortLead":"Egy régi német-alföldi mondás szerint: „Lehet, hogy a világot isten teremtette, de Hollandiát az emberek hozták létre...","id":"20181209_Nincs_klimavaltozas_A_hollandoknak_lenne_ehhez_egyket_szavuk","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9f57b55a-d090-4477-86cc-ad74fd66d841&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b31d89b-c5fd-46e7-8da1-d1040766ebde","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181209_Nincs_klimavaltozas_A_hollandoknak_lenne_ehhez_egyket_szavuk","timestamp":"2018. december. 09. 21:55","title":"Nincs klímaváltozás? A hollandoknak lenne ehhez egy-két szavuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c70a395e-e630-4a93-b566-0e6827c69602","c_author":"RTL Hírek","category":"elet","description":"Gyakran Magyarország kormánya jelzéssel repült és olyankor ugyanabban a városban landolt, ahol Orbán Viktornak is programja volt. Az átlátszó.hu szerint az elmúlt egy évben tucatszor repülhetett az OTP egyik cégének luxusrepülőjével a miniszterelnök.



","shortLead":"Gyakran Magyarország kormánya jelzéssel repült és olyankor ugyanabban a városban landolt, ahol Orbán Viktornak is...","id":"20181208_Katonai_geppel_repul_Orban_Viktor","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c70a395e-e630-4a93-b566-0e6827c69602&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0c43e99-2adc-48ce-a3d4-22047bc3ced8","keywords":null,"link":"/elet/20181208_Katonai_geppel_repul_Orban_Viktor","timestamp":"2018. december. 08. 21:16","title":"Katonai géppel repül Orbán Viktor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae0657ee-dc43-4682-9ee4-dc0c0ed5f064","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Setét Jenő szerint Puzsér véleménye a világról több ponton azonos a Jobbik programjával, elvenné a roma gyerekeket a családjuktól és megtiltaná nekik, hogy szüljenek. ","shortLead":"Setét Jenő szerint Puzsér véleménye a világról több ponton azonos a Jobbik programjával, elvenné a roma gyerekeket...","id":"20181209_Ciganyozassal_vadolja_Puzsert_egy_roma_jogvedo_aktivista","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ae0657ee-dc43-4682-9ee4-dc0c0ed5f064&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"851b8ffd-3143-4ec4-a3e5-a4484dcd99c8","keywords":null,"link":"/itthon/20181209_Ciganyozassal_vadolja_Puzsert_egy_roma_jogvedo_aktivista","timestamp":"2018. december. 09. 11:09","title":"Cigányozással vádolja Puzsért egy roma jogvédő aktivista","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27bac440-d34d-4a6c-a02c-33d9a47dd5a8","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Szlovákiából és Csehországból hozzuk be a legtöbb játékot. ","shortLead":"Szlovákiából és Csehországból hozzuk be a legtöbb játékot. ","id":"20181210_Hiaba_keszul_a_legtobb_jatek_Kinaban_a_magyar_gyerekek_nem_ezekkel_jatszanak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=27bac440-d34d-4a6c-a02c-33d9a47dd5a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16bdb857-800a-46a2-aaea-24868765a93e","keywords":null,"link":"/kkv/20181210_Hiaba_keszul_a_legtobb_jatek_Kinaban_a_magyar_gyerekek_nem_ezekkel_jatszanak","timestamp":"2018. december. 10. 13:52","title":"Hiába készül a legtöbb játék Kínában, a magyar gyerekek nem ezekkel játszanak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8d79ce0-d476-4c21-928a-499ad228e1d3","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Eljött a december, és hamarosan itt a karácsony. Szépirodalmi adventi kalendáriumunkban minden reggel egy-egy magyar író, költő versével, novellájával, meséjével indulunk neki a napnak. Tartson velünk a 24 napon át, keresztül-kasul a magyar irodalom évtizedein és évszázadain!","shortLead":"Eljött a december, és hamarosan itt a karácsony. Szépirodalmi adventi kalendáriumunkban minden reggel egy-egy magyar...","id":"20181209_Adventi_irodalmi_naptar__december_9","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d8d79ce0-d476-4c21-928a-499ad228e1d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f850921-4807-4e27-89e2-494ca92cf1e0","keywords":null,"link":"/kultura/20181209_Adventi_irodalmi_naptar__december_9","timestamp":"2018. december. 09. 08:02","title":"Adventi irodalmi naptár - december 9.","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb812b11-b5a5-4e0b-b74b-fa48bfb36f16","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A brit külügyminiszter közölte, a Brexitet nem lehet leállítani. ","shortLead":"A brit külügyminiszter közölte, a Brexitet nem lehet leállítani. ","id":"20181210_Brexit_A_brit_kormanyt_nem_erdekli_az_EU_Birosaga_altal_nyitott_kiskapu","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fb812b11-b5a5-4e0b-b74b-fa48bfb36f16&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"756e514f-393e-4eb0-84da-a24132860834","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181210_Brexit_A_brit_kormanyt_nem_erdekli_az_EU_Birosaga_altal_nyitott_kiskapu","timestamp":"2018. december. 10. 11:40","title":"Brexit: A brit kormányt nem érdekli az EU Bírósága által nyitott kiskapu","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]