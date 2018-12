Nem várt helyről kapott kritikát a kormány sajtószabadság-ügyben

Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b47f8e7f-16d8-45e7-9094-8a6f4595ad25","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Zacher augusztus végén mondott fel, azonnali hatállyal kirúgta a honvédelmi miniszter. Most visszamenne a sürgősségire. Három hete adta be pályázatát, de még kapott választ. ","shortLead":"Zacher augusztus végén mondott fel, azonnali hatállyal kirúgta a honvédelmi miniszter. Most visszamenne a sürgősségire...","id":"20181208_Zacher_Gabor_reszallasban_visszamenne_a_Honvedkorhazba","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b47f8e7f-16d8-45e7-9094-8a6f4595ad25&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"501b40d9-c029-4f89-aa02-1a9f49f8c318","keywords":null,"link":"/itthon/20181208_Zacher_Gabor_reszallasban_visszamenne_a_Honvedkorhazba","timestamp":"2018. december. 08. 12:11","title":"Zacher Gábor részállásban visszamenne a Honvédkórházba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e34aa9f-608f-42db-9b95-321c257cfe76","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Kim Rasmussen szövetségi kapitány úgy látja, a lányok megmutatták, hogy van szívük, hogy talpra tudnak állni, és csapatként erősek.","shortLead":"Kim Rasmussen szövetségi kapitány úgy látja, a lányok megmutatták, hogy van szívük, hogy talpra tudnak állni, és...","id":"20181209_Noi_kezilabdasiker_Ma_szerencsesek_es_jok_is_voltunk","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1e34aa9f-608f-42db-9b95-321c257cfe76&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7937e21a-8243-4fc2-bd7b-a54705957c58","keywords":null,"link":"/sport/20181209_Noi_kezilabdasiker_Ma_szerencsesek_es_jok_is_voltunk","timestamp":"2018. december. 09. 18:35","title":"Női kézilabda-siker: \"Ma szerencsések és jók is voltunk\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42db7455-6f39-4a16-aa3b-0707c00408ad","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egy szóval elintézte Orbán Viktor, hogy ne vizsgálja a versenyhatóság a kormánymédia összefonódását; Budapest kapta a 2023-as atlétikai vb-t; közgazdászok elemezték a bérfelzárkóztatást, és arra jutottak, a nyugati szint elérhetetlen. Ez a hvg.hu heti gazdasági összefoglalója.","shortLead":"Egy szóval elintézte Orbán Viktor, hogy ne vizsgálja a versenyhatóság a kormánymédia összefonódását; Budapest kapta...","id":"20181209_Es_akkor_bucsuzhatunk_az_alomtol_hogy_valaha_is_nyugati_berunk_lesz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=42db7455-6f39-4a16-aa3b-0707c00408ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74c29bdc-f553-44c3-a94a-835f35f84392","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181209_Es_akkor_bucsuzhatunk_az_alomtol_hogy_valaha_is_nyugati_berunk_lesz","timestamp":"2018. december. 09. 07:00","title":"És akkor búcsúzhatunk az álomtól, hogy valaha is nyugati bérünk lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90c87bd2-d0c7-4dc9-a64b-d520e87eef3c","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"A magyar közélet idei egyik legintenzívebb hete van mögöttünk. A CEU Bécsbe költözik, egyetlen masszív tömbbé állt össze a fideszes média, a kormány pénzelvonással büntetné az MTA-t, miközben 400 órára emelnék a túlórát. Ez a hvg.hu heti belpolitikai összefoglalója.","shortLead":"A magyar közélet idei egyik legintenzívebb hete van mögöttünk. A CEU Bécsbe költözik, egyetlen masszív tömbbé állt...","id":"20181209_Mindent_felfalna_a_gomboc_egyetemet_sajtot_munkasokat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=90c87bd2-d0c7-4dc9-a64b-d520e87eef3c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e7f2e8e-1356-4a9d-ba69-c5bf8e1305c3","keywords":null,"link":"/itthon/20181209_Mindent_felfalna_a_gomboc_egyetemet_sajtot_munkasokat","timestamp":"2018. december. 09. 17:30","title":"Mindent felfal a gömböc: egyetemet, sajtót, munkásokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c70a395e-e630-4a93-b566-0e6827c69602","c_author":"RTL Hírek","category":"elet","description":"Gyakran Magyarország kormánya jelzéssel repült és olyankor ugyanabban a városban landolt, ahol Orbán Viktornak is programja volt. Az átlátszó.hu szerint az elmúlt egy évben tucatszor repülhetett az OTP egyik cégének luxusrepülőjével a miniszterelnök.



","shortLead":"Gyakran Magyarország kormánya jelzéssel repült és olyankor ugyanabban a városban landolt, ahol Orbán Viktornak is...","id":"20181208_Katonai_geppel_repul_Orban_Viktor","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c70a395e-e630-4a93-b566-0e6827c69602&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0c43e99-2adc-48ce-a3d4-22047bc3ced8","keywords":null,"link":"/elet/20181208_Katonai_geppel_repul_Orban_Viktor","timestamp":"2018. december. 08. 21:16","title":"Katonai géppel repül Orbán Viktor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c59eb8db-c20f-415b-9270-2c59dc7a97ce","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20181208_Ezrek_az_utcan_nezze_meg_kozben_milyen_kihalt_a_Kossuth_ter__foto","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c59eb8db-c20f-415b-9270-2c59dc7a97ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f51292f-8ac0-46a7-b1e2-ecd30350f291","keywords":null,"link":"/itthon/20181208_Ezrek_az_utcan_nezze_meg_kozben_milyen_kihalt_a_Kossuth_ter__foto","timestamp":"2018. december. 08. 12:28","title":"Ezrek az utcán, nézze meg, közben milyen kihalt a Kossuth tér - fotó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32e4b37a-9ecf-4603-abd4-01e9c6d2a035","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Eladó a három hálószobás ingatlan, ahol Kate és Pippa Middleton élt, mielőtt az előbbi Cambridge hercegnője lett.","shortLead":"Eladó a három hálószobás ingatlan, ahol Kate és Pippa Middleton élt, mielőtt az előbbi Cambridge hercegnője lett.","id":"20181209_Igy_nez_ki_egy_leendo_kiralyno_lanylakasa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=32e4b37a-9ecf-4603-abd4-01e9c6d2a035&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36ab0649-0030-4a8d-9166-c7bf55cf121c","keywords":null,"link":"/elet/20181209_Igy_nez_ki_egy_leendo_kiralyno_lanylakasa","timestamp":"2018. december. 09. 11:43","title":"Így néz ki egy leendő királyné lánylakása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"649a1952-576e-4861-a90b-55c3baef7881","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A színésznőt a harmincas évekre és a fasizmusra emlékezteti az olasz menekültellenes politika.","shortLead":"A színésznőt a harmincas évekre és a fasizmusra emlékezteti az olasz menekültellenes politika.","id":"20181209_Pamela_Anderson_nem_olyan_nagy_rajongoja_az_olasz_miniszterelnoknek_mint_Orban_Viktor","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=649a1952-576e-4861-a90b-55c3baef7881&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e57b5b22-fb88-465b-a71e-67811d506cae","keywords":null,"link":"/elet/20181209_Pamela_Anderson_nem_olyan_nagy_rajongoja_az_olasz_miniszterelnoknek_mint_Orban_Viktor","timestamp":"2018. december. 09. 08:05","title":"Pamela Anderson nem olyan nagy rajongója az olasz belügyminiszternek, mint Orbán Viktor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]